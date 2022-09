Peio Belausteguigoitia: “Bilbao es uno de los epicentros tecnológicos de BBVA en España”

BBVA ha puesto en marcha un nuevo centro tecnológico en Bilbao, BBVA Next Technologies, ubicado en la Torre Bizkaia. Esta compañía de software del banco cuenta ya con 39 profesionales en la capital vizcaína y el objetivo es aumentar el número total hasta 100 en 2023. El nuevo centro contribuirá a dar apoyo al área global de Desarrollo de Software que el banco ha creado para todo el Grupo con 16.000 profesionales. De este modo, BBVA hace realidad la creación de empleo de alto valor en Bilbao con dos centros tecnológicos, tras abrir la oficina de BBVA IT el pasado mes de abril. Con ambos espacios, el banco creará 200 puestos de trabajo en dos años en esta ciudad.

El ‘country manager’ de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha visitado este viernes el centro de BBVA Next Technologies en Bilbao, y se ha reunido con sus empleados para conocer al equipo y el estado del desarrollo de los proyectos. Durante la visita ha estado acompañado de Juan Asúa, adjunto a la Presidencia, y Ricardo Jurado, CEO de BBVA Next Technologies.

Este nuevo centro, además de impulsar la evolución de la infraestructura tecnológica, está especializado en sofisticados desarrollos en los ámbitos de cloud, seguridad y datos. Desarrolla y opera la plataforma tecnológica del banco, así como las nuevas soluciones y servicios globales digitales de BBVA que son comunes no solo para BBVA en España sino para todas las geografías del Grupo.

Los profesionales de la nueva oficina de Bilbao trabajarán de forma estrecha y en constante colaboración con los más de 900 empleados que ya trabajan en la sede que BBVA Next Technologies tiene en Madrid.

Durante el encuentro, Peio Belausteguigoitia ha destacado el papel que BBVA Next Technologies juega dentro del Grupo en el desarrollo de soluciones escalables desde España a otros países, lo que sitúa a Bilbao “como uno de los epicentros tecnológicos del banco en España”, ha señalado.

El ‘country manager’ de BBVA en España también ha insistido en que las tecnologías que BBVA Next Technologies va a desarrollar –cloud, la seguridad y los datos– son clave para la estrategía de BBVA y constituyen palancas fundamentales de generación de valor para el negocio. Por eso, ha añadido, “necesitamos a los mejores profesionales”. Actualmente, el centro cuenta ya con 39 profesionales. Del total, seis formaban ya parte de BBVA Next Technologies y han decidido trasladarse a Bilbao, mientras que 33 son de nueva incorporación. El 20% son mujeres. El proceso de contratación continúa abierto por lo que la cifra alcanzará con toda probabilidad las 50 incorporaciones este año. El objetivo es llegar a 100 profesionales en 2023.

En su mayoría se trata de ingenieros e ingenieras especializadas en el desarrollo de software y de operaciones, administradores de sistemas y arquitectura de soluciones. Estos nuevos profesionales provienen, en su mayoría, de centros de estudio vascos, como Deusto, la Universidad del País Vasco, de Mondragón o de Barakaldo. La edad media se sitúa en torno a los 35 años y, aunque la mayoría proceden del País Vasco, también hay profesionales que provienen de otras provincias como Asturias, Madrid, La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña o Aragón, o de países como China o Rumanía.

La apuesta de BBVA por la creación de empleo en Bilbao supone no solo un impulso a la atracción de talento tecnológico hacia esta ciudad, también la retención de aquellos profesionales que se han formado en centros de la región y que no necesitan dejar su comunidad para trabajar. Los empleados cuentan con un modelo flexible de trabajo que les permite combinar su trabajo desde casa y desde esta oficina. Pero la apuesta de BBVA por Bilbao no solo incluye el impulso del talento tecnológico en la ciudad, también pasa por poner en marcha iniciativas que fomenten el desarrollo de la cultura como palancas de transformación económica y social.

Además, BBVA apoya el ecosistema de emprendimiento e innovación de Bilbao al ser uno de los socios colaboradores de la B Accelerator Tower (BAT) – situado en la Torre Bizkaia–, a través de BBVA Spark, la nueva propuesta integral de servicios financieros del banco para acompañar a las compañías innovadoras en sus distintas fases de crecimiento.