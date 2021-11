Elkarrekin Podemos-IU demanda medidas en salud, educación, servicios sociales y energía para negociar las cuentas de Urkullu

La coalición Elkarrekin Podemos-IU encara con reticencias la negociación de los presupuestos vascos de 2022 después de un pacto parcial en 2020 -con la anterior dirección y sin IU- y una negociación fallida en 2021. En una primera revisión, ven que "no son suficientes" y que es falsa la imagen de cuentas "expansivas" que se está ofreciendo porque las modificaciones del actual ejercicio ya habían elevado por encima de los 13.000 millones la capacidad de gasto. No hay "líneas rojas" para dialogar con el Gobierno de PNV y PSE-EE y explorar un pacto pero sí demandas de más fondos para salud, educación prestaciones sociales o energía.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, la portavoz Miren Gorrotxategi ha enfatizado que su grupo está "dispuesto" a "mejorar" la propuesta inicial del Ejecutivo. Sin ofrecer una cifra concreta en millones de euros de las partidas que quieren modificar, sí ha hecho un listado de iniciativas que debería aceptar el Gobierno para poder apoyar sus cuentas. En Salud, ha pedido rebajar la "privatización" de servicios y reducir las "listas de espera", así como no dejar "en la calle" a los 4.000 profesionales de refuerzo que llegaron para la pandemia. Además, insisten en que la "atención bucodental" sea "asumida" por la Sanidad pública, así como también más prestaciones de salud mental. En Educación, denuncian la "segregación" que vive la escuela pública y ven necesario mejorar las infraestructuras de esta red para que no haya un "agravio comparativo" con la privada, que supone un 50% del sistema en Euskadi.

En materia de renta de garantía de ingresos (RGI), Gorrotxategi ha denunciado el recorte de fondos para estas prestaciones y ha asegurado que ello supondrá dejar "fuera a mucha gente". No obstante, esa caída de 28 millones no es real ya que responde a que parte del coste corre ahora de cuenta del Estado por el IMV. Además, se trata de un derecho y se abona sí o sí incluso aunque se agote el presupuesto. Por otro lado, ha rescatado la idea de una "empresa pública de energía" con más fondos para la existente EVE. Ha mencionado el necesario debate sobre fiscalidad, si bien en Euskadi esa competencia es foral y no se ventila en el Parlamento Vasco.

El Gobierno de PNV y PSE-EE tiene mayoría absoluta desde las elecciones de 2020. Sin embargo, se ha mostrado dispuesto a ampliar el consenso con la oposición, salvo con Vox. Esta semana todos los consejeros están detallando los números en la Cámara y será la que viene cuando se inicien estas conversaciones. La votación definitiva en el Parlamento se celebrará el 23 de diciembre.