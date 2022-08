El empleo acusa la incertidumbre y se frena la recuperación en Euskadi con 5.159 afiliados menos a la Seguridad Social

Después de varios meses de recuperación, el mercado laboral acusa la incertidumbre que se está instalando en la economía y el mes de julio ha sido un mal mes para la creación de empleo. Después de que en junio se superara el techo de afiliaciones a la Seguridad Social el saldo del mes de julio volvió a ser negativo, con 5.159 afiliados menos, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En lo que se refiere al paro, en Euskadi ha vuelto a reducir este mes la cifra de parados, pero a un ritmo mucho más lento de lo que lo ha hecho hasta ahora. En el mes de julio se han registrado en las oficinas del Lanbide 448 desempleados menos que en junio. Hay que recordar que en junio, el descenso fue de más de 1.700 personas. Esta ralentización en el mercado de trabajo es, no obstante, menos acusada que el conjunto del Estado, donde el paro ha aumentado en 3.200 personas.

En lo que se refiere a la contratación, Euskadi sigue el patrón de los últimos meses desde que se aprobó la reforma laboral aumentado la contratación indefinida, ya que la temporal está restringida. En el mes de julio los contratos indefinidos son el 26,31% del total, frente al 9,3% con el que se cerró 2021 cuando aún no se había aprobado la vigente reforma laboral. En total, el pasado mes se firmaron 70.226 nuevos contratos, de los que 18.475 han tenido este carácter.

El mayor descenso del paro en Euskadi en julio se produjo en Álava, con 255 desempleados menos que en junio (-1,32%), seguido de Gipuzkoa con 218 parados menos (-0,74%), mientras que en Bizkaia se registraron 25 parados más (+0,04%). En la evolución anual, el mayor descenso se registró en Bizkaia, con 4.989 personas menos en paro que en julio de 2021 (-7,34%), seguido de Gipuzkoa, con 2.152 desempleados menos (-6,88%), mientras que en Álava fueron 867 desempleados menos (-4,35%). De esta forma, en julio hay 19.070 personas en paro en Álava, 63.014 desempleados en Bizkaia, y 29.110 vascos en el desempleo en Gipuzkoa, lo que hace un total de 111.194, frente a los 111.642 desempleados registrados el pasado mes de junio.

Mendia descarta que julio anticipe un peor escenario de futuro

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha resaltado que el pese que el descenso del paro es inferior al de otros meses, baja por cuarto mes consecutivo, y “en circunstancias muy difíciles para la economía”. Además, ha considerado que debe tenerse en cuenta que “el verano en general no es el mes propicio para la generación de empleo en Euskadi, por las características de su tejido productivo” y julio “no es un buen termómetro”, ya que “ha sido históricamente irregular en el comportamiento”. Por tanto, este mes no se puede tomar como elemento anticipatorio de ningún escenario futuro, si bien es cierto que el descenso no se produce con la misma intensidad que en meses previos“, ha señalado la vicelendakari.

El mismo análisis ha realizado respecto a la bajada de la afiliación a la Seguridad Social. “Tampoco julio ha marcado la evolución final. Prácticamente desde 2009 en este mes ha bajado el número de personas afiliadas, lo hizo especialmente en 2018 y 2019, y sin embargo esos años cerraban con cifras positivas”.

En cualquier caso, ha querido valorar Mendia “lo excepcional del crecimiento de afiliados en mayo y junio, teniendo en cuenta que cada vez se jubila más gente y la población no está creciendo sustancialmente”. “Recordemos que apenas somos 20.000 personas más en Euskadi y hay 85.000 pensionistas más que en 2008, cuando habíamos marcado el anterior máximo. Por tanto, este descenso del número de afiliados no varía la situación de creación de empleo en los que Euskadi se está moviendo este año, y que son una demostración de esa solidez de la recuperación del tejido económico vasco”.

Por su parte , el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, también ha minimizado el impacto del parón en la recuperación, pero ha recordado que los datos de los últimos meses son anteriores a la crisis.