La Ertzaintza y la comisión de control investigarán a la Policía de Barakaldo por dejar un herido grave con arma de fuego

La Ertzaintza va a investigar en calidad de Policía judicial la intervención con arma de fuego de agentes locales de Barakaldo este jueves y en la que resultaron heridas dos personas, una de ellas de gravedad y que continúa hospitalizada en Cruces. Asimimo, la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo (PNV), se ha dirigido por escrito a la comisión de control y transparencia de la Policía vasca confirmando estos hechos. Este órgano abrirá también otra investigación, la primera de su historia por el empleo de armas de fuego.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 8.30 horas en una zona de túnel bajo el puente de Rontegi, que une ambas márgenes de la ría del Nervión-Ibaizabal, y que se iba a tapiar, por lo que tocaba proceder al desalojo. En un escueto comunicado, la Policía autonómica ha indicado que los agentes de Barakaldo arrestaron a tres personas “por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad” y que dos de ellos han pasado ya a disposición judicial. El tercero -se indica- “continúa ingresado”. La alcaldesa Del Campo, en el primer informe sobre los hechos, no ha ocultado la “gravedad” del varón que resultó peor parado.

La investigación ha pasado a la Ertzaintza “dado que en el transcurso de los hechos un agente de la Udaltzaingoa utilizó el arma reglamentaria”. Las pesquisas son dobles. Por un lado, se analizarán como tal las acusaciones contra estos tres hombres. Se les decomisaron dos armas blancas “en el lugar de los hechos”. Sindicatos policiales manifestaron a la Cadena Ser que el uso de la pistola vino motivado por un intento de agresión con un cuchillo: “Era una ratonera”. Pero, por otro lado, “paralelamente se han abierto diligencias para esclarecer las circunstancias que concurrieron en la actuación policial”.

A esa investigación se sumará la del organismo externo creado en la reforma de la ley de Policía en 2019 y que está dirigido por Juan Luis Ibarra, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Se trata de un órgano de control y transparencia relativamente nuevo, pero en los últimos meses está adquiriendo gran protagonismo. La alcaldesa Del Campo se ha dirigido a él porque tiene competencias para intervenir tanto en operativos con heridos graves o controvertidos de la Ertzaintza como de los cuerpos municipales, como es el caso. Con todo, el edil de Seguridad de Barakaldo, Ángel Madrazo, que es de la parte del PSE-EE de la coalición de Gobierno, ha interpretado ya que la operación fue “correcta”, según recogió EiTB.

La gran novedad es que será la primera vez que revise una intervención con armas de fuego, que son excepcionalísimas aunque precisamente se acaba de aprobar un nuevo decreto para armar a todos agentes de Policía local, con un período de adaptación más largo para los más pequeños. El borrador lo adelantó este periódico en agosto, se aprobó a principios de marzo y ahora está ya en vigor tras haber aparecido en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). En concreto, habrá un año de plazo para que los municipios compren las pistolas y la munición y adapten sus comisarías para hacer uso de las armas con seguridad en caso de que no lo tengan ya. Pero serán cinco para pueblos de menos de 5.000 habitantes. Los cuerpos locales tienen unos 3.000 agentes en Euskadi y unos 2.600 ya trabajan con armas de fuego, como la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Más en detalles, de 82 municipios con su propia Policía, 42 la tienen armada y 40 no. Los que no son más pequeños y la mayoría están en Gipuzkoa. Muchos son gobernados por EH Bildu, que ha criticado esta medida prevista también en la ley de Policía de 2019.

La comisión también ha recibido este mismo año, en el que de nuevo se ha puesto en el centro del debate el modelo policial vasco en puertas de unas autonómicas, sus primeros casos de heridos por otro tipo de munición, el 'foam' empleado en las cargas antidisturbios. En concreto, hubo un menor lesionado en Tolosa durante el Carnaval y una mujer con un impacto del proyectil en la parte de trasera de su cabeza en el contexto de los altercados previos a un partido de la Real Sociedad. El grueso de sus revisiones han sido sobre actuaciones de la Ertzaintza, pero también hay abierta una investigación por una detención de un menor en Vitoria que iba en patinete a cargo de agentes municipales y que fue grabada y difundida en redes sociales.