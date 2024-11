La Ertzaintza se despliega en la sede central de ambulancias La Pau ante el malestar por los impagos a la plantilla

La Brigada Móvil (antidisturbios) de la Ertzaintza se ha desplegado en las últimas horas en la entrada de la base principal de la empresa de ambulancias Grup La Pau en Zorroza, en Bilbao, en previsión de posibles incidentes que, por el momento, no se han producido, según fuentes policiales. La compañía, aunque está a punto de abandonar Euskadi, sigue siendo formalmente hasta finales de noviembre la que gestiona el servicio tanto urgente como programado en Bizkaia y en Álava y no ha abonado la nómina de octubre a la plantilla. Eso se suma a otras deudas con el personal -el 70% no ha cobrado aún el 75% de la extra de verano-, a multas de la Administración y a medio centenar de resoluciones de la Inspección de Trabajo.

El malestar con Grup La Pau ha ido creciendo en la plantilla en los últimos días, hasta el punto de que en Vitoria circulan unidades con los logos corporativos arrancados. Después de meses con problemas de impagos, la última nómina a la que debía hacer frente la empresa catalana tampoco ha sido abonada. En un correo electrónico, los responsables de la empresa confirman una semana después que tienen una deuda y explican a la plantilla que se encuentran “en vías de liquidar” esos salarios “como paso previo” a la “resolución” de sus contratos con Osakidetza. Inciden en que es una “prioridad absoluta e indiscutible” pero diferentes sindicatos consultados encajan estas reflexiones con gran desconfianza por los precedentes de la empresa.

El Gobierno vasco, que decidió romper con Grup La Pau tras admitir los problemas en la gestión de las ambulancias externalizadas de Álava y de Bizkaia, negocia ya con tres empresas para ofrecer un nuevo servicio desde el 25 de noviembre y, en todo caso, antes del 30 de este mes. Son Sanir -vinculada a autobuses Alsa y con contratos en la Comunidad de Madrid-, HTG-Ambuibérica -antigua contratista en Euskadi- y Ambulancias Gipuzkoa, la compañía que ya opera con normalidad en ese territorio con las mismas funciones que Grup La Pau. En las últimas horas la compañía catalana ya ha iniciado la venta de vehículos, según fuentes internas.