Ambulancias La Pau adelanta al 15 de noviembre su adiós a Euskadi y se sitúa al borde de la quiebra

La salida “ordenada” prometida por la cooperativa catalana Grup La Pau de sus contratos de ambulancias urgentes y programadas de Bizkaia y de Álava empieza a no serlo. El gerente de la compañía catalana en Euskadi, el excargo del Gobierno Ibon Etxebarria, ha comunicado a la plantilla que adelantan su marcha al 15 de noviembre, según ha podido saber este periódico. Primero se barajó el 30 y luego el 25, pero todo está siendo mucho más precipitado. Ese día, por orden de la Inspección de Trabajo, tenían la obligación legal de abonar lo pendiente de la paga extraordinaria de verano -el 75% al 70% de los trabajadores- y ahora mismo la compañía se halla sin recursos, en “causa de disolución” o, al menos, al borde del concurso de acreedores, a la luz de sus cuentas.

Etxebarria, que fue quien firmó en 2020 la primera adjudicación a Grup La Pau en Euskadi desde el Departamento de Salud y que tuvo que dimitir en plena pandemia por saltarse las restricciones sanitarias para ir a jugar al golf, asegura que el 16 de noviembre habrá ya un nuevo servicio de ambulancias en Osakidetza. Aunque aún no hay una notificación oficial, fuentes oficiales confirman que serán dos las empresas elegidas, una para Bizkaia y otra para Álava. Fueron tres las invitadas al concurso urgente montado hace unas semanas tras acordar la marcha de Grup La Pau, Sanir, HTG-Ambuibérica y Ambulancias Gipuzkoa, como trascendió este jueves.

HTG-Ambuibérica ya ha recibido la notificación de que no regresará a Euskadi de modo que todo el sector da por hecho que serán Sanir (vinculada a autobuses Alsa y con contratos en la Sanidad madrileña) y Ambulancias Gipuzkoa las elegidas. 'Crónica Global' indica desde Catalunya que Sanir gestionaría las redes urgente y no urgente de Bizkaia y Ambulancias Gipuzkoa, que ya trabaja para Osakidetza en ese territorio y que también es una cooperativa, extendería su flota a Álava. Osakidetza, oficialmente, solamente confirma que serán “dos” las adjudicatarias que sustituyan a La Pau pero no da nombres. Lo comunicará a lo largo de la semana. Se ha seguido el criterio de elegir a los proveedores más baratos, indican desde el sector. HTG-Ambuibérica, por ejemplo, se había negado a asumir la flota actual de Grup La Pau y planteaba ofrecer vehículos nuevos, lo que encarecía la propuesta.

Entretanto, la tensión con la plantilla de ambulancias va creciendo hasta el punto de que la Ertzaintza ha llegado a desplegar en las últimas horas furgonetas en la base central de Grup La Pau en Bilbao, ubicada en Zorroza. Este mediodía, junto a la sede central del PNV en Vitoria, se podía ver una pancarta denunciando que Grup La Pau sigue acumulando deudas. Después de varias sanciones por problemas de impagos, la compañía no ha abonado los salarios del mes de octubre.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha confirmado que Osakidetza le ha hecho la transferencia con normalidad y ha exigido que la adjudicataria cumpla con la plantilla. La preocupación se acrecienta porque la empresa todavía es responsable de la parte proporcional de noviembre hasta que se marche -presumiblemente el 50%- y lo mismo de la paga extraordinaria de Navidad. Asimismo, los sindicatos insisten en que tiene más deudas.

Igualmente, Grup La Pau tiene juicios pendientes y multas de la Administración por valor de más de un millón de euros. La más grande, superior a los 800.000 euros, tuvo que ver con el uso de ambulancias del Servicio Vasco de Salud para negocios privados. El Gobierno trabaja con la tranquilidad de tener una fianza depositada en su día por la empresa de unos 6-7 millones de euros para cubrir posibles agujeros.

La empresa se marcha con más de medio centenar de infracciones constatadas por la Inspección de Trabajo. De hecho, todavía este mismo miércoles ha llegado una nueva resolución. En este caso critica que la compañía trajera personal de la central de Badalona para cubrir las vacantes de trabajadores ejerciendo el derecho de huelga. Se ha constatado que lo hizo en dos servicios correspondientes a partidos del Deportivo Alavés (contra el Real Madrid) y del Baskonia (Olympiakos). Este periódico no ha podido recabar la versión de Grup La Pau.