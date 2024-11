“Tenemos presupuesto; lo que no tenemos son médicos”, avisa el consejero vasco de Salud

“Tenemos presupuesto. Lo que no tenemos son médicos. Nos faltan profesionales”. La frase es del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, y la ha lanzado en el Parlamento Vasco durante la presentación de los presupuestos de 2025. Martínez, de hecho, se ha esforzado en mostrar que la capacidad de gasto sanitario de Euskadi crece de modo importante aunque las propias memorias oficiales del Gobierno confirman que Salud, si bien se mantiene como la cartera más gastadora, crece por debajo de la media y pierde peso en el conjunto del pastel económico.

En cifras, manejará 5.115 millones de euros, un 4,4% más que los 4.900 millones de 2024. El techo de gasto ha crecido un 4,7% y hay media docena de consejeros con subidas porcentualmente más altas que la de Martínez. Son ya cinco años seguidos con el gasto sanitario perdiendo peso con relación al total, siempre con las estadísticas en la mano. Martínez, en todo caso, ha pedido que en los presupuestos se miren sólo los departamentos, no todos los capítulos. Si se hace así la cuenta, aparentemente, Salud sí gana peso. “El porcentaje es mayor, 35,33 frente a un 35,21”, ha manifestado en respuesta a las dudas de la oposición con los cálculos. EH Bildu y PP han criticado, asimismo, que parte de las memorias del nuevo equipo de Salud son “copia y pega” de los documentos del anterior.

Además, ha indicado que en la última década Osakidetza ha ganado un 50% de dinero disponible frente al 43% del total del Gobierno y ha retado a que se comparen las cifras vascas con las de la Comunidad de Madrid. “Tenemos un presupuesto suficiente. Tenemos prespuesto. Lo que no tenemos son médicos. Nos faltan profesionales”, ha argumentado el titular de Salud. Luego ha matizado que lo que ha crecido es la demanda en mucha mayor medida que los medios: “Tenemos más pediatras que nunca y faltan pediatras. Tenemos más psiquiatras que nunca y faltan psiquiatras”. El PSE-EE, socio del PNV, ha echado un capote al consejero. “No es lo mismo un 4% de de 5.000 millones que un 20% de 100 millones. Es injusto no contextualizar este presupuesto”, ha terciado Ekain Rico ante los comentarios de la oposición.

El consejero, en su intervención, ha afirmado que el “bien más preciado” de Osakidetza es su plantilla. Ha planteado consolidar 11.000 plazas, incorporar más profesionales (también 108 facultativos para plazas de “difícil cobertura” y 1.265 con nuevas oposiciones) y realizar un estudio sobre la plantilla necesaria. Ha citado también la partida de 160 millones para inversiones. Se ha mencionado, por ejemplo, la problemática con las nuevas instalaciones de atención primaria en Irún, pero el conjunto de proyectos ya son conocidos, como la protonterapia de Donostia o el centro de salud del Casco Viejo de Vitoria. A finales de junio de 2025 se integrará definitivamente el centro Onkologikoa en la red pública.

Sobre las listas de espera, Martínez ha eludido compromisos concretos. Se ha quedado en garantizar que lo indemorable no tendrá retrasos. De hecho, ha señalado que aunque los retrasos para operaciones o pruebas generan “ansiedad” no siempre suponen un problema médico. “A veces esa espera no genera un daño en la salud”, ha indicado. Euskadi ha estado cuatro años sin publicar esos datos (crecientes desde la llegada de la COVID-19) en sus portales de transparencia.