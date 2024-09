La Ertzaintza y la Policía italiana investigan a seguidores del Athletic por lanzar bengalas a los aficionados de la Roma

La Ertzaintza, en colaboración con la Policía italiana, está trabajando para identificar a los seguidores del Athletic Club que lanzaron bengalas contra los aficionados de la AS Roma en el partido de competición europea de este pasado jueves. El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, no ha querido confirmar que se haya identificado aún a los responsables del lanzamiento de bengalas, pero ha redoblado su petición para que se actúe con “deportividad” y con “respeto” hacia otras aficiones.

En el partido que enfrentó este jueves al Athletic Club con la AS Roma, en la primera jornada de la Europa League, algunos aficionados del equipo bilbaíno arrojaron bengalas contra los seguidores locales. Incluso dos de los capitanes del equipo, Iñaki Williams y Óscar de Marcos, se acercaron a la zona de la grada en la que estaban los seguidores que habían lanzado las bengalas para reprocharles la actitud. “¡Las bengalas! ¡No hay que lanzar bengalas al público, hostia!”, se le pudo oír decir a Williams. “Vamos a dar ejemplo”, les pedía.

El club, a su vez, hizo público un comunicado en el que manifestaba su “más firme condena” ante “los inaceptables actos” registrados en el estadio Olímpico de Roma, que achacaba a “una minoría de personas”. “Durante el encuentro, este reducido grupo prendió bengalas y lanzó alguna de ellas a la grada local, contraviniendo las normas de seguridad y ensuciando la imagen de nuestra afición, conocida por su comportamiento ejemplar y su apoyo incondicional al equipo en cualquier circunstancia. Estas actitudes no representan los valores históricos del Athletic Club, como el respeto, la deportividad y la convivencia. El club trabaja siempre por fomentar un ambiente positivo en los eventos deportivos, tanto en San Mamés como en sus desplazamientos, y luchará a destajo para que no se den actitudes que pongan en peligro la seguridad de los asistentes ni que manchen la reputación de nuestra afición”, rezaba el escrito.

Desde que se registraron los incidentes, ya en redes sociales primero y a través de otros medios después, el club ha querido contraponer las escenas que se vivieron este jueves en Roma con el “estilo” que caracteriza siempre, aseguran, al Athletic Club. “Para todos nosotros el fútbol es una fiesta. Y esto no es fútbol, no nos gusta”, dijo en rueda de prensa el entrenador, Ernesto Valverde. “El Athletic Club, en colaboración con las autoridades competentes, ya está tomando las medidas necesarias para identificar a los responsables y garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes. El club va a trabajar por erradicar estos comportamientos, tolerancia cero. Esta minoría no representa a nuestra afición”, abundaba el club en el comunicado, en el que se tacha de “inadmisible” la actitud. Aprovechaba, asimismo, para ensalzar el comportamiento de los otros 3.000 aficionados que viajaron a Roma, que hicieron, dicen, “gala con orgullo” de los “colores e identidad” del equipo.

La Ertzaintza tiene “capacidad” para responder

Zupiria ha recordado los incidentes que se registraron en la pasada temporada en Euskadi. Hubo enfrentamientos en la previa de un partido entre la Real Sociedad y el Benfica portugués que se saldaron, meses después, con la detención de algunos de los implicados. Tiempo después, en febrero de este 2024, la Ertzaintza también hubo de cargar en las inmediaciones del estadio de San Mamés ante los disturbios provocados por hinchas radicales del Athletic Club.

“Es responsabilidad de todos que actuemos y nos comportemos con deportividad y seamos respetuosos con otras aficiones”, ha pedido Zupiria. Se da la circunstancia de que el próximo jueves coincidirán en un mismo día en Euskadi tres encuentros de competición europea. En la Europa League de fútbol, el Athletic Club se medirá al AZ Alkmaar neerlandés en Bilbao y la Real Sociedad recibirá en Donostia al Anderlecht belga -cuya visita a Bilbao en 2010 dejó tras de sí numerosos altercados-, mientras que, en la Euroliga de baloncesto, el Baskonia se enfrentará al Partizan de Belgrado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.

A la vista de esta congestión de partidos en un mismo día, Zupiria ha subrayado que la Ertzaintza ha demostrado —“siempre, pero especialmente estos últimos años”, ha dicho— que tiene “capacidad en su conjunto para responder”. Ha afirmado, eso sí, desconocer si alguno de esos enfrentamientos deportivos tiene consideración de evento de alto riesgo. Preguntado, en general, por la posibilidad de un resurgimiento de la violencia en situaciones que rodean al deporte, Zupiria ha negado que existan datos que puedan corroborar ese incremento de situaciones violentas. En cualquier caso, ha redoblado sus apelaciones al “civismo”. “No provoquemos y no cometamos agresiones que no tienen cabida”, ha apostillado. El 24 de octubre, la Real Sociedad viajará a Israel para jugar contra el Maccabi Tel Aviv.