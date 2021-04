La Policía restringirá la presencia de aficionados de la Real Sociedad en el aeropuerto y en Zubieta para evitar aglomeraciones

Tras el triunfo de la Real Sociedad en la Copa del Rey, la Ertzaintza, junto a la Policía local, restringirá este domingo el acceso de personas y vehículos al aeropuerto de Hondarribia -el equipo llegará a las 14.00 horas-, así como a las instalaciones de Zubieta con motivo del regreso de la plantilla txuri-urdin desde Sevilla. Con este dispositivo se pretende evitar recibimientos que conlleven aglomeraciones de personas incumpliendo la actual normativa sanitaria, algo que ya se ha producido en jornadas anteriores tanto en Zubieta como en la parte viej donostiarra.

Cargas policiales en Bilbao contra las aglomeraciones en plena pandemia antes de la final de la Copa del Rey

Saber más

La Ertzaintza ha instado a la afición de ambos equipos a que no acuda a dichos espacios para evitar aglomeraciones no permitidas con la actual alarma sanitaria. Seguridad ha precisado que el dispositivo en alguno de estos espacios -también se habían activado medidas similares en Bilbao- se verá más reforzado y con el fin de que no se produzcan celebraciones, informa Europa Press.

Por el momento, la noche tras el partido ha sido tranquila tanto en Donostia como en el resto de Gipuzkoa, sin incidentes reseñables. Las celebraciones se han producido en los balcones, ya que el final del partido llegó ya superado el toque de queda. Las instituciones no convocarán actos institucionales para no alentar reuniones ante el Ayuntamiento o la Diputación.