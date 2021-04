Cargas policiales en Bilbao contra las aglomeraciones en plena pandemia antes de la final de la Copa del Rey

"Está Pozas como cuando jugaba el Athletic con público en San Mamés", lamentan desde la Ertzaintza. Desde primera hora de la tarde, la Policía ha empezado a recibir "constantemente" avisos de las aglomeraciones que se estaban produciendo en el centro de Bilbao en las horas previas a la final de la Copa del Rey que disputan los rojiblancos contra la Real Sociedad. Las imágenes de la tarde de este sábado en la calle Licenciado Poza y en otras como María Díaz de Haro dejan cortas las del jueves en Lezama y las del viernes en Zubieta, cuando seguidores de ambos equipos se saltaron las restricciones exigidas por la pandemia para despedir a los jugadores antes del viaje a Sevilla.

Según informa la Ertzaintza, se ha tenido que movilizar en esas calles a la unidad antidisturbios, la Brigada Móvil, para tratar de dispersar a la masa porque "no había distancias" y el uso de la mascarilla no siempre estaba siendo el requerido. También están movilizadas patrullas de la Policía local. Se trata de un lugar muy simbólico ya que en una Semana Santa de hace nueve años en ese mismo lugar se produjo la carga con pelotas de goma en la que murió por un disparo Íñigo Cabacas tras un partido del Athletic entonces en el viejo San Mamés. Desde entonces la Policía autonómica no ha vuelto a usar esas bolas.

Las fuentes oficiales indican que "a la hora de identificar a algunas personas" se ha recibido a los agentes con el lanzamiento de objetos, como las mesas y las sillas de las terrazas, y se han cruzado y quemado contenedores de reciclaje. Algunos vehículos estacionados han quedado dañados. También se han lanzado bengalas. En algunos momentos las calles han quedado cortadas al tráfico rodado de la muchedumbre que se había reunido en ellas. Una joven ha sido trasladada a un centro sanitario por un golpe.

En el caso de Donostia, se han producido algunas "concentraciones" pero la Policía afirma que "no ha tenido que intervenir" como en Bilbao al margen de imponer "sanciones puntuales" a quienes estuvieran incumpliendo las normativas preventivas de la COVID-19. Esas aglomeraciones se han producido principalmente en la Parte Vieja y algunas de esas personas no llevaban correctamente colocada la mascarilla.

O en lo viejo de Donosti... Se veía venir pero no de verdad que no pensaba que tanto... pic.twitter.com/qxKrYfqC6x — Xabi Alvarez (@XabiAlvarez) April 3, 2021

Urkullu denuncia la "insolidaridad" y recuerda el "sufrimiento" que genera la COVID-19

Se de la circunstancia de que las autoridades vascas llevaban días desgañitándose para que las aficiones de ambos clubes vivieran este evento deportivo histórico "en casa", en sus burbujas, ya que Euskadi vive un claro repunte de la pandemia desde hace semanas y se auguran ya nuevas restricciones a la vuelta de Semana Santa. Vitoria, por ejemplo, está ya en alerta roja y la tasa de incidencia de la COVID-19 vasca duplica la media española desde hace días. Sin embargo, ya en las despedidas de los clubes se vivieron incumplimientos de las normativas sanitarias, tanto el jueves con el Athletic en Lezama como el viernes con la Real Sociedad en Zubieta.

En un duro comunicado tras lo ocurrido en Bilbao, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha calificado de "denigrantes" las imágenes que se han visto este sábado "por parte de sectores de jóvenes mayoritariamente". Asegura que esas personas carecen de "sentimiento honesto" hacia sus clubes y que "atentan contra la salud pública" y contra la Policía, que "sólo pretende mantener un orden en el cumplimiento de las medidas en beneficio común". El lehendakari pide a esos alborotadores que piensen en el "sufrimiento" que ha generado y genera la COVID-19 y entiende que lo ocurrido es una muestra de "incivismo", "insolidaridad" e "irresponsabilidad". También el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha denunciado a los "energúmenos". "Por favor, un poco de cordura y dejadnos disfrutad en paz", ha escrito en sus redes sociales.

🔴 Kopako Finalaren aurretik Bilboko eta Donostiako kaleetan gazteen sektoreetan ikusten ari garen klub baten edo bestearen aldeko barne-sentimenduaren jarrera iraingarria dela eta, Aupa Athletic/Aupa Erreala oihukatu nahi dut.



👇👇👇👇



▶️ https://t.co/XO2lM4Vobc pic.twitter.com/J7kOCwt0Dv — Iñigo Urkullu (@iurkullu) 3 de abril de 2021

Algunos energúmenos montando incidentes antes de la final. ¿ y las familias que hoy sufren por el Covid o por no poder disfrutar de este día histórico?

No representáis los valores de nuestro Athletic ni de nuestra ciudad. Por favor, un poco de cordura y dejadnos disfrutad en paz. — Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) 3 de abril de 2021

