Euskadi abre la vacunación contra la COVID-19 a los nacidos entre 1956 y junio de 1959 hasta que quede "disponibilidad"

Se llama José y nació en 1956. “Habilitada cita web para que solicites tu cita de vacunación”, se puede leer en el SMS que ha recibido del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Como él, centenares de vascos nacidos entre el 1 de enero de 1956 y el 30 de junio de 1959 están siendo alertados en estos festivos de Semana Santa para que se apunten en la ‘web’ osakidetza.euskadi.eus y reciban la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, en su caso AstraZeneca, que requiere una segunda cita en tres meses. Los ‘vacunódromos’ más grandes ya están en marcha para ello, como el BEC y La Casilla en el gran Bilbao, el Reale Arena e Illunbe en Donostia o el frontón de Lakua en Vitoria, adonde irá José a las 20.09 horas de este sábado. “La cita web permanecerá abierta siempre y cuando haya disponibilidad de vacunas”, señalan desde el Departamento de Salud.

En este primer conato de vacunación masiva, Osakidetza está pidiendo a la población que no llamen ni al ambulatorio ni al PAC ni a ningún teléfono de información, que esperen a ser contactados. “La incorporación de la población se llevará a cabo a medida que se reciban vacunas hasta incluir a todas las personas. Todas y todos recibiremos vacunas, pero es necesario aguardar el turno y esperar a que sea Osakidetza la que se ponga en contacto con cada una de las personas”, reclaman desde la Administración. En los últimos días, Osakidetza “ha recibido más de 20.000 llamadas relativas a dudas sobre la vacunación y los turnos” y “es preciso esperar a ser contactado”, insisten las autoridades sanitarias. El colapso ha llegado a tal punto que se buscan en Internet números de teléfono alternativos en los que pedir información adicional.

Osakidetza sí aclara que el proceso es diferente para los mayores de 80 años, a los que se les llama por teléfono. Estas personas siguen otro circuito más acorde con su edad, sin que tengan que realizar ningún trámite telemático. Para ellos están las vacunas de Pfizer, en las que solamente hay que esperar tres semanas y no tres meses entre ambos pinchazos. Además, el Servicio Vasco de Salud avisa de que el mensaje puede llegar a otro teléfono de un familiar en caso de que se haya dado ese contacto en algún momento.

Osakidetza ofrece dos consejos a la población. Por un lado, “no se recomienda la vacunación en este llamamiento de personas en aislamiento por contacto con enfermos COVID-19, con infección activa o en los últimos seis meses ni personas en hemodiálisis, tratamientos oncológicos activos o trasplantados”. Y, por otro, “sí se recomienda especialmente la vacunación en patologías crónicas como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o EPOC” porque “en ningún caso suponen una contraindicación”.

Entretanto, son ya 113.953 las personas ya protegidas, esto es, con la doble dosis. Representan el 5,23% de la población. El total de personas que ya han pasado a recibir al menos un pinchazo llega a 282.115, el 12,95%. Entre el 31 de marzo y el 6 de abril se prometen 75.788 vacunas. Por vez primera el mayor ‘stock’ disponible es de Moderna, con alrededor de 34.503 preparadas. Se esperan próximamente nuevos cargamentos de Pfizer y de AstraZeneca y en abril se introducirá la cuarta vacuna, la de Johnson & Johnson, que simplifica el proceso porque es monodosis y no necesita un recuerdo.

Es una evidencia que Euskadi ha acelerado el ritmo de vacunación tras semanas a la cola de todas las comunidades autónomas. No obstante, sigue muy rezagada en la protección de mayores de 80 años y sin calendario para el grupo de edad entre 65 y 80 años, en los que no se puede emplear AstraZeneca. Este viernes se apunta a una cobertura del 92,1% entre los centenarios, del 83% entre los nonagenarios y del 20,1% entre los octogenarios. En esta década hay todavía un 37,7% que no ha sido llamado para la primera cita.

Según el informe comparativo del Ministerio de Sanidad, la media española de inmunizados de más de 80 años es del 42,5%, cuando en Euskadi no pasa del 24% teniendo en cuenta los tres grupos en que se ha subdividido el proceso. Está muy lejos Andalucía, la más avanzada con un 59,5%. Quedarían alrededor de 120.000 personas todavía en cola. Sí está por encima de la media en lo tocante a mayores usuarios de residencias y aquí el proceso se dio ya por completado con excepción de las personas que se incorporan ahora a esos centros, que van siendo protegidas sobre la marcha.

