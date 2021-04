Las aglomeraciones de Lezama se repiten con la Real Sociedad y miles de personas se concentran en Zubieta en plena pandemia

Los llamamientos de las autoridades sanitarias vascas tampoco llegaron a parte de la afición de la Real Sociedad, ni siquiera después de la polémica por las aglomeraciones en la despedida del Athletic en Lezama antes de su viaje a Sevilla, donde ambos clubes disputan la final de la Copa del Rey. Aunque la Ertzaintza concede que la situación ha sido algo más "ordenada" en Zubieta que en Bizkaia, nuevamente miles de personas, sin guardar las distancias y gritando a gran volumen a la salida del autobús del equipo 'txuri-urdin'. Nuevamente, la presencia policial se ha limitado a la custodia del equipo ya que, según indican desde la Policía vasca a este periódico "no hay constancia" de ninguna sanción ni intervención. Y, nuevamente, algunas crónicas locales han aludido al ambiente "festivo" que ha presidido lo ocurrido, aunque Euskadi vive un claro repunte de la pandemia desde hace semanas.

Oficialmente, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha indicado que la estrategia policial ha sido la de "facilitar la salida cuanto antes" de los autobuses para minimizar la duración de las celebraciones. Pero, centrado en el caso de Lezama, ha indicado que hubo 8.000 personas y había que actuar con "proporcionalidad". Lo que se hizo fue lanzar mensajes "por megafonía" y "identificar a muchas personas". Respecto a Zubieta, a falta de una valoración más completa, ha señalado también que han acudido "más personas de las que debería haber".

En previsión de que estos problemas puedan acrecentarse después del partido con las celebraciones del título, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, escribe este viernes en una tribuna en elDiario.es/Euskadi que esta Copa toca celebrarla "en casa". "Me gustaría recordar que la final la tenemos que compartir sólo con nuestro círculo de convivientes, en nuestros hogares; hay que vivirlo con el corazón, pero jugarlo siempre con mucha cabeza", ha remarcado. El Gobierno llegó a juntar en un vídeo a sanitarios de Osakidetza y a futbolistas de ambos bandos para incidir en este mensaje.

La preocupación es tal que en las últimas horas han insistido en el tema el lehendakari, Iñigo Urkullu, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y el portavoz del Gobierno y consejero de Cultura y Deportes, Bingen Zupiria. En una comparecencia extraordinaria ante los medios de comunicación, Zupiria. "Hace un año, en Viernes Santo, no podíamos salir de casa. Ahora la situación es otra y tenemos oportunidad de salir, de tomar algo en la terraza, de ir al monte o de hacer ejercicio. Hay formas de vivir de una manera segura. No estamos en confinamiento pero tampoco en un escenario de libertad total. Hay que evitar las aglomeraciones. La enfermedad está entre nosotros. Estos días hemos visto imágenes que justamente muestran lo contrario. Ahora mismo están fuera de lugar las aglomeraciones. Está fuera de lugar andar por la calle gritando y cantando. Por favor, no lo hagamos", ha manifestado. Y ha advertido: "Nos quedan todavía meses en los que tenemos que mantener las medidas. Es un llamamiento a la prudencia".

