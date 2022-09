Euskadi defiende un bono social para compensar los altos precios de la cesta de la compra

Euskadi defiende la implantación de un bono social para compensar la subida de precios de la cesta de la compra a aquellas personas que lo necesiten en lugar de fijar precios máximos de los productos como pretende la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Tanto el lehendakari Iñigo Urkullu como la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, han usado el mismo argumento para rechazar la propuesta de la ministra y han alertado de los peligros que puede tener esta medida para el pequeño comercio y sobre todo para los productores, agricultores y ganaderos.

Todos los sindicatos sacan los colores a la Sanidad vasca: "Hay ambulancias medicalizadas sin médico"

Saber más

Tras mantener un encuentro con representantes del sector primario, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha puesto en duda la efectividad de la medida propuesta por la ministra porque considera que acabará perjudicando al sector. En este sentido, ha señalado que “topar los precios para beneficiar a los consumidores se puede hacer de manera distinta y que en ningún caso los productores sean los paganos de esta medida”. “Muchos nos tememos que cuando los precios se topan en un determinado momento, aguas abajo, el último que está la cadena es el más débil, y son nuestros productores”, ha señalado. Por ello, ha considerado que lo mismo que se tiene un bono social para la pobreza energética, “quizá un bono social para las personas que peor lo están pasando sea la medida a adoptar y no conseguir que esta medida se lleve por delante muchas de nuestras explotaciones”. “Necesitamos hacer pedagogía y también hacer llegar a la ciudadanía que tenemos que pagar por algo bien producido, con calidad y garantías de origen”, ha señalado.

En la misma línea se ha pronunciado el propio lehendakari Iñigo Urkullu, que en una entrevista en la Cadena Ser, tampoco ha compartido las bonanzas de la medida propuesta por Yolanda Díaz. “Esto necesita una reflexión integral. Esta medida podría incidir en un coste para el pequeño comercio e incluso para los productores de las materias. Es un poco difícil de interpretar esa propuesta”, ha dicho. “En Euskadi por lo menos atendemos las necesidades de los ciudadanos desde las políticas sociales, RGI, PCV o ayudas de pobreza energética. Es más efectivo que el planteamiento de la vicepresidenta Yolanda Díaz”, ha señalado Urkullu.

Los representantes del sector primario también creen que si finalmente se lleva a cabo la medida de Yolanda Díaz, sea la “puntilla” para un sector que languidece después de dos años de crisis, agravada ahora por la sequía, el alza de los costes de piensos y fertilizantes y el elevado precio de la energía. “Estamos ya trabajando en pérdidas”, señalan, y aunque desde el ministerio se asegura este tope en productos básicos no puede perjudicar a los productores, agricultores y ganaderos aseguran que les acabará repercutiendo negativamente. “Somos el eslabón más débil de la cadena de producción. Si no es el consumidor el que paga, lo acabará haciendo el productor. Se van a cargar el sector”, asegura el presidente de UAGA, Javier Torre. “La incertidumbre y el desánimo es total”, ratifica Iñaki Goenaga, presidente de ENBA. “No podemos repercutir la subida de los costes de energía y piensos en el precio de nuestro producto porque si lo hacemos no nos lo compran. No cubrimos los costes de producción y mi familia también tiene que comer todos los días”, recuerda.

La reunión que han mantenido con Tapia, en la que también han participado representantes de las Cooperativas Agrarias de Euskadi y del sindicato EHNE, así como de la Cofradía de Bajura, tenía como primer objetivo era comunicar al sector el Plan de Contingencia Energética de Euskadi y recoger sus aportaciones al mismo, pero la grave situación del sector y el temor a que la decisión de imponer un tope de los precios de los productos básico suponga más dificultades para ellos ha estado también sobre la mesa como una de sus preocupaciones esenciales. “La situación en la que estamos es critica. No cubrimos los costes y cada vez hay más productores que lo dejan, o quitan vacas lecheras para tener liquidez. Ahora ya se está produciendo menos leche, nos cuesta mucho. Y si esto sigue así, este otoño faltará leche y faltará carne en las estanterías de los supermercados”. advierte Iñaki Goenaga.

“No recibimos buenas noticias por ningún sitio, y esto de topar los precios es una más”, señala Javier Torre, que recuerda que están soportado alzas de los precios de los fertilizantes -para cuya fabricación se necesita gas- de hasta un 300% y que varía cada semana, por lo que es “imposible hacer stock”. “Si antes pagábamos 200 euros por tonelada ahora se he llegado a pagar hasta 900 euros”. “Ya no es solo mirar el tiempo, que mira lo que está pasando con la sequía. Ahora también tenemos que mirar cómo evolucionan estos precios día a día, sin que sepamos lo que vamos a poder cobrar por nuestros cereales, nuestra carne o nuestra leche”, dice. “Tienen que contralar la especulación de los mercados, o se cargan el sector”, insiste.

Critican que no se cumple la la Ley de cadena alimentaria que debe garantizar que los productores cobren por sus productos un precio justo. “No se controla”, denuncian. Por eso están convencidos de que si se topan los precios, “a la larga lo pagaremos nosotros”.

Eroski, por su parte, una de las cadenas de distribución que se ha reunido este lunes con la ministra Yolanda Díaz para tratar el tema de tope de los precios, ha considerado que no hay “mucho lugar para la maniobra” y ha destacado “el gran esfuerzo” que está realizando por “contener” los precios de venta público, y que el margen de beneficios en un sector como el de la distribución es “estrecho”. El responsable de comunicación, de la cadena, Kristin Prieto, ha señalado a Europa Press que Eroski es “muy consciente” de la realidad compleja “en la que nos encontramos ahora mismo” que se ha traducido en una “alta inflación”, por lo que, sobre todo, en el último trimestre, han “redoblado” sus “esfuerzos promocionales” y ha activado distintas promociones. “Lo cierto es que estamos haciendo un gran esfuerzo intentando ayudar a los clientes, a nuestros consumidores, y estamos intentando contener los precios ante esta subida de precios, ante esta inflación”, ha aclarado.