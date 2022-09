Urkullu critica a Sánchez por no completar el Estatuto como le había prometido

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha vuelto a mostrar muy quejoso del trato que el Gobierno de Pedro Sánchez está dando a los compromisos para completar el Estatuto vasco de 1979. En una entrevista en la Cadena Ser ha insistido en que no tiene interlocución directa con el presidente -“no he tenido ninguna llamada, ninguna comunicación”- y asume ya que “queda un año” de legislatura en España y que “no parece fácil” dar salida a materias pendientes como los ferrocarriles de Cercanías o incluso -ha añadido- los puertos y aeropuertos.

“No ha llegado el avance suficiente” con Sánchez en La Moncloa, se ha resignado el lehendakari, que sigue así la misma línea argumental que su partido, el PNV. Urkullu ha subrayado que Euskadi “es una comunidad con un autogobierno singular reconocido” y que el PSOE ha actuado históricamente de manera similar a la del PP en esta materia, con algunos acuerdos pero también con retrasos acumulados que ya superan las cuatro décadas. Veladamente, también ha criticado al líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, con los que gobierna en coalición. Ha señalado que todas las materias pendientes tienen relevancia y preocupan a la ciudadanía después de que Andueza, este fin de semana, sugiriera que es un tema inflado por el PNV y que lo realmente nuclear es gestionar la economía y el día a día. Los socialistas, en todo caso, recuerdan que en este tiempo se ha desbloqueado, entre otros tremas, el traspaso de Prisiones y el del IMV.

Menos claro se ha mostrado Urkullu en relación a una posible reforma que supere el Estatuto. Ha insistido en que es necesaria -aunque dando el dato erróneo de que el vasco es el único texto no reformado- porque existe ahora la Unión Europea y nuevos derechos sociales, pero no ha mencionado para nada el derecho a decidir. Además, ha despejado balones y considera que son los partidos, en el Parlamento, los que han de impulsar el proceso y no el Ejecutivo, que ha centrarse en completar el Estatuto de Gernika.

Asimismo, ha querido mostrar un perfil muy pegado a la gestión económica. Sin caer en catastrofismos, ha insistido en que puede haber “tormenta” y ha apelado a una gestión prudente por un lado -amortización de deuda y reserva de remanentes para imprevistos- y expansiva por otro -más dinero para políticas sociales en los presupuestos de 2023-. Además, ha llamado a actualizar los salarios para que no pierdan poder adquisitivo aunque ha eludido criticar a la patronal. “La empresa somos todos, los directivos y los trabajadores”, ha firmado en plural mayestático.