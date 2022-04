Euskadi desliza que quiere más peajes en las carreteras: “No podemos asumir el 100% del mantenimiento a coste cero”

El viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno vasco, Pedro Marco de la Peña, ha considerado que “algún modelo de peaje” es necesario implantar en las carreteras vascas. “Algo tiene que haber y el que lo usa algo tiene que pagar porque las administraciones no podemos asumir el cien por cien del mantenimiento a coste cero”, ha advertido. En Euskadi, en todo caso, la competencia radica en las diputaciones, que ya han ido presentando no sin polémicas diferentes propuestas en este sentido, particularmente en Gipuzkoa. Además, vías como la AP-68, la AP-8 o a la AP-8, entre otras, ya son de pago.

La Universidad vasca rectifica en días su plan de ahorro energético y volverá a encender la calefacción

Saber más

“Hay que tener claro que los recursos públicos son finitos y que las infraestructuras algo tendrán que pagar de más quien las use. Además, las carreteras vascas son de mucho tránsito de tráficos europeos, de gente que utiliza nuestra infraestructura pagada por los ciudadanos de aquí, y algún modelo tiene que haber”, ha defendido. En este sentido, ha defendido que existen “modelos bonificados” dependiendo de los usos, tipo de vehículo o en función de la renta de los usuarios. “Algo tiene que haber y reflexionar sobre que el que lo usa algo tiene que pagar porque las administraciones no podemos asumir el cien por cien del mantenimiento a coste cero. Si lo hacemos lo tenemos que quitar de otro sitio y creo que hay otras necesidades más prioritarias. Lo que no puede ser es una imposición y tiene que venir de un consenso”, ha finalizado.

En una entrevista a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, el viceconsejero se ha referido además a la llegada del AVE y ha destacado que en los últimos meses se han dado pasos “muy importantes”. En este sentido, ha anunciado que 13 ingenierías han presentado sus propuestas para redactar el proyecto constructivo y ha incidido en que 2027 sigue siendo la “fecha objetivo” para la llegada de la alta velocidad, de la que ahora se cumplen 30 años en España. Por otro lado, ha confiado en que a finales de año estén finalizadas las obras del tranvía a Salburua de Vitoria, de tal forma que su puesta en funcionamiento se prevé para la próxima primavera “con total seguridad”. Asimismo, ha reconocido que aunque los costes de electricidad se han elevado hasta un 70% con respecto a 2021 se mantiene como premisa la “congelación de tarifas” para “no contribuir a la crisis inflacionista”.