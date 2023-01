Euskadi empezará a obligar en el curso 2023/2024 a los colegios del Opus Dei a que sean mixtos

El Departamento de Educación ha mostrado públicamente su voluntad de dejar de financiar con fondos públicos a corto plazo los seis colegios vinculados al Opus Dei que segregan por sexos, cuatro en Bizkaia, dos en Gipuzkoa y ninguno en Álava. El concierto de estas aulas, que ya queda fuera del marco de la LOMLOE estatal y de los borradores de la nueva ley autonómica, ronda en la actualidad los 12 millones de euros. Uno de ellos es Gaztelueta, en Leioa, vinculado al caso de abusos sexuales al joven Juan Cuatrecasas.

El consejero, Jokin Bildarratz, se ha mostrado confiado en que este proceso se lleve a cabo desde el “acuerdo” con los centros afectados, esto es, buscando que extiendan a todos los niveles educativos la posibilidad que ya ofrecen en Infantil de matricular a alumnos de ambos sexos. El cambio sería progresivo pero se iniciará ya en el curso 2023/2024. De hecho, Bildarratz no ha ocultado que ya el próximo curso, en septiembre, empiecen a ser mixtos en el primer curso de Primaria. Eso sí, existe una clave importante: a partir del segundo trienio de la actual regulación de los conciertos educativos no se autorizarían centros que tengan parte de sus aulas concertadas y parte no, de modo que el momento crítico será el año 2026/2027.

Euskadi aspira a una fórmula de cumplimiento de la normativa similar a la de Navarra, basada en el compromiso de los propios centros de cumplir la normativa. Sin embargo, en el caso de la comunidad foral se ha optado por retirar las ayudas públicas en el Bachillerato -etapa no obligatoria- por no abrir la matrícula a ambos sexos.

“Espero que se haga de una manera acordada”, ha confiado Bildarratz, que ha explicado que están manteniendo -y seguirán manteniendo- contactos frecuentes con los colegios del Opus Dei, en su mayoría agrupados en la patronal COAS (que también tiene centros en La Rioja). Según ha indicado, han de “entender” que la “voluntad” de las Cortes Generales y del Gobierno de España, expresada en la LOMLOE, y del Parlamento Vasco y del Gobierno autonómico es de subrayar que “no cabe la separación por género” y que ello implica “no financiar y concertar”. “Podemos entender que haya familias que entiendan que tenga que haber [este tipo de educación] pero no entendemos que eso lo tengas que financiar. No podemos admitirlo y no vamos a concertar centros que separen por género”, ha indicado el titular de Educación en respuesta a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno.

Euskadi está ya en puertas de la campaña de matriculación. Bildarratz, en todo caso, entiende que “tampoco les influye mucho” porque en Infantil ya ofertan un modelo “mixto”. “El problema se les generaría en Primaria y con eso vamos a trabajar”, ha señalado el consejero, que no ha orillado la importancia de que todos los pasos se den con “garantía jurídica” y “acordada”, ya que en el pasado ya se judicializaron intentos de cerrar el grifo a los colegios segregadores hasta el punto de que el Tribunal Constitucional acotó el margen de maniobra de la Administración.