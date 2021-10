Euskadi no prevé más restricciones por el repunte de la COVID-19 pero tampoco dejar comer en el cine

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha sido clara sobre la gestión de la pandemia: "En Euskadi lo hemos hecho mejor que en otras comunidades autónomas". Se ha apoyado en los datos una encuesta publicada esta semana, que da un 8,6 a los sanitarios y un 6,3 al Gobierno. Con este argumento, Sagardui ha querido despejar las dudas que está suscitando que Euskadi lleve varios días encabezando las tasas de incidencia de la COVID-19 en España, con hasta 30 casos más por cada 100.000 habitantes en 14 días. Dos semanas después de que se diera por finalizada la emergencia sanitaria, los datos han vuelto a nivel de riesgo amarillo, el segundo de los cuatro niveles de alerta.

Portavoces de PP+Cs y Vox han preguntado a Sagardui este viernes sobre la evolución de la COVID-19 y una posible nueva oleada en la sesión de control al Gobierno que celebra el Parlamento Vasco este viernes. La titular de Salud, que no ha ofrecido ningún dato sobre la llegada de la subvariante delta plus del Sars-Cov-2, que ya se está extendiendo en otros lugares, ha reconocido que hay una subida "moderada" pero "creciente" de los contagios pero ha matizado que "la velocidad no es más alta en otras comunidades" y que el incremento no tiene aún un reflejo inasumible para la red hospitalaria. "No se ha considerado la adopción de nuevas medidas", ha explicado, aunque también ha recalcado que es importante la observancia de las pocas ahora en vigor y que se observa la evolución diariamente por si hay que cambiar de opinión. Desde la bancada de PP+Cs, Laura Garrido ha recalcado que los datos más altos de Euskadi no se explican precisamente por hacer más pruebas, como se ha argumentado en olas anteriores, ya que hay una decena de comunidades con más volumen de PCR y antígenos en relación a la población.

Otro grupo de la oposición, EH Bildu, ha preguntado al consejero de Cultura por la polémica en torno a la prohibición de comer y beber en los cines, lo que supone un veto en la práctica de las palomitas. Este sector ha criticado duramente esta restricción que no existió en algunas fases de la emergencia sanitaria. "Esto es un tema de salud. Las medidas son medidas para favorecer a la salud [...]. Las medidas sanitarias no se negocian", ha defendido sobre ellas Bingen Zupiria. Y ha añadido: "Nuestros técnicos nos dicen que es imprescindible llevar la mascarilla en todo momento. Los aforos se han ampliado al 100% y no hay distancia de metro y medio". "Pues es un agravio comparativo con la hostelería", ha replicado Jasone Agirre, que considera que "un Gobierno que no escucha no puede gobernar bien y no es justo".