Euskadi lidera la incidencia de la COVID-19 en España pero es la décima en número de PCR y antígenos

La tasa de incidencia de la COVID-19 roza ya los 80 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Euskadi continúa con los datos de transmisión más altos de toda España y no es, ni mucho menos, por ser la que más pruebas diagnósticas realiza. Según los datos del Ministerio de Sanidad, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Catalunya, Extremadura, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja han realizado en los últimos días un volumen de PCR y antígenos más alto que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), que hace 1.056,72 test por cada 100.000 habitantes frente a una media de 1.201,09 y los 1.801,09 de la vecina Navarra, que lidera esta clasificación. Se da la circunstancia de que este lunes el lehendakari, Iñigo Urkullu, insistió en que a lo largo de la pandemia ha habido menos casos, menos ingresos, menos decesos y más pruebas y más vacunas.

Osakidetza no ofrece ya más que un resumen semanal de la evolución de la pandemia pero sí hay algunos datos relativos a Euskadi en el parte diario que mantiene Sanidad, aunque habitualmente han diferido de los que se transmitían desde aquí. En este boletín se atribuyen a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 127 de los 1.287 nuevos positivos confirmados en las últimas 24 horas y 1.734 de 23.425 de los aparecidos en las últimas dos semanas. La tasa vasca está 30 puntos por encima de la media. Hay un total de 138 pacientes hospitalizados (la tasa de ingresos es también casi el doble de alta que la española), de los que 24 están en estado crítico en la UCI. En todo caso, esto supone una ocupación del 6,06%, muy lejos del 35% que se consideró como referente de colapso en otras fases de la pandemia.

Por franjas de edad, la pandemia claramente afecta más a los no vacunables, esto es, a los menores de 12 años. En este grupo la incidencia es de 134,85 puntos. Eso sí, roza ya los 100 puntos también entre los treintañeros. Precisamente este martes la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, hizo un nuevo llamamiento a los jóvenes de 20 a 40 años porque alrededor de un 20% de este colectivo no ha querido ponerse la vacuna contra la COVID-19. Oficialmente, la Sanidad vasca no ha confirmado ningún positivo asociado a la nueva variante delta plus, que ha generado una oleada de contagios en el Reino Unido.