"Toque de atención" en Euskadi ante la subida de la pandemia y llamada a la vacunación de jóvenes de 20 a 40 años

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, llevaba varias semanas sin comparecer en la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno, concretamente desde el final de la emergencia sanitaria a principios de octubre. Este martes ha recuperado su rutina. Ella misma ha admitido que quería dar un "toque de atención" a la ciudadanía. La incidencia de la COVID-19 sigue al alza, aunque con una intensidad no tan fuerte como en momentos anteriores, y también la presión hospitalaria, pero con el matiz de que aún no se nota en la UCI. Euskadi -aunque esto no lo ha dicho- es la comunidad autónoma con más transmisión en España. "El virus no ha desaparecido", ha recalcado Sagardui, que ha reclamado que se cumplan las pocas medidas que siguen en vigor, particularmente el uso continuado de las mascarillas incluso en exteriores cuando no haya distancias amplias.

Sagardui ha asegurado que aún no se han detectado casos de las nuevas variantes del Sars-Cov-2 que están generando oleadas en Reino Unido o Rumanía y que es "pronto" para saber si viene o no una nueva onda epidémica, que sería la séptima en el caso vasco tras las de marzo, agosto y noviembre de 2020 y las de enero, abril y julio de 2021. La denominada delta plus ya ha generado algunos brotes en España pero en Euskadi aún no hay constancia de ello, ha indicado la titular de Salud. En todo caso, la consejera entiende que "el uso de la mascarilla se ha reducido" y que "las interacciones y celebraciones han aumentado de forma clara" tras el final de la emergencia sanitaria, lo que está causando el repunte. "Debemos usar la mascarilla, junto con la vacuna es la herramienta más efectiva", ha pedido Sagardui, aunque a la vez ha asegurado que no piensa en medidas más "punitivas" para hacer cumplir la normativa y sí en más concienciación.

Eso sí, ha pedido expresamente a las personas de 20 a 40 años que aún no están vacunadas que pidan cita. "Vacúnate, protégeme", ha señalado parafraseando al lema que se usó en la campaña contra la COVID-19. "Hay margen de mejora" porque en el caso de los veinteañeros la cobertura no llega al 80% y en el caso de los treintañeros apenas supera ese umbral. Ha explicado que entre las nuevas personas que ingresan -han subido un 50% de una semana a la otra- "hay de todo" pero que es una obviedad que los cuadros más graves se dan entre personas no vacunadas.

La titular de Salud ha actualizado los datos sobre la situación en el hospital de Basurto de Bilbao, donde la pasada semana se detectó un brote. Concretamente, estaba localizado en el pabellón Revilla del complejo. Se han realizado 334 pruebas diagnósticas y han aparecido 30 positivos. Son 21 pacientes, tres sanitarios y seis visitantes los que se han contagiado.