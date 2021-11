Euskadi ha recibido 615,6 millones de fondos europeos entre 2014 y 2020

El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco tiene cuantificados en 615,6 millones de euros los fondos europeos que ha ingresado en el período comprendido entre 2014 y 2020. La media en cada uno de esos siete ejercicios es de 87,94 millones. Euskadi considera muy baja esa aportación -no equivale ni al 1% de la previsión de gasto anual de la Administración autonómica- y lo explica porque son partidas que se reparten con criterios de "cohesión", es decir, para primar a las regiones europeas más desfavorecidas. Es por ello que en numerosas comparecencias el consejero del ramo, Pedro Azpiazu, ha demandado que los fondos que ahora llegarán dentro del programa Next Generation EU para relanzar la economía tras la caída repentina provocada por la COVID-19 se distribuyan con otros criterios más pegados a las capacidades de transformación que al equilibrio territorial.

50% más de inversiones, menos peso de los socialistas y subida limitada de la RGI: los presupuestos vascos en cinco claves

Saber más

Según los datos facilitados por el área de Azpiazu, los 615,6 millones de euros recibidos en estos siete años (correspondientes al período de programación fijado por la propia Unión Europea) proceden en su mayoría (318 millones) del programa FEDER, destinado al desarrollo regional. Otros 161,20 millones han entrado desde los planes agrarios FEADER y FEMP. Finalmente, hay 136,37 millones adicionales del Fondo Social Europeo y del programa juvenil YEI (Youth Employment Initiative). Durante la campaña de las elecciones al Europarlamento de 2019 se supo esos 600 millones representan aproximadamente el 1,45% de los fondos estructurales totales destinados a España en ese mismo período, 41.346 millones de euros. El peso vasco en el PIB es del 6% y la población supera el 4%. Cuando España accedió a la UE, en cambio, Euskadi tenía una renta por debajo del 75% de la media. Un informe presentado con motivo de los primeros 25 años de pertenencia a la unión cifraba en 4.100 millones de euros las ayudas (500.000 euros diarios) y destacaba la importancia de esos fondos para la reindustrialización y modernización de un país deprimido por las crisis de aquella década.

En una conferencia en Bilbao dentro del foro Nueva Economía celebrada este viernes, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha explicado que "hasta la fecha" Euskadi tiene "constancia" de que "le serán transferidos 595 millones de euros hasta 2023" dentro del programa extraordinario Next Generation EU, cuya adaptación vasca ha sido bautizada como Euskadi Next. "Nuestra expectativa es poder contar, al menos, con 400 millones más a partir del próximo año", ha enfatizado dando los mismos datos que ya había adelantado en el Parlamento el consejero Azpiazu. El Ejecutivo vasco se queja de que "el Gobierno español podría haber gestionado el diseño del plan de recuperación, transformación y resiliencia con una mayor participación de las comunidades autónomas".

"Por nuestra parte -ha seguido Urkullu- nos hemos volcado en orientar esta oportunidad al objetivo de la transformación económica". Ese Euskadi Next fue presentado en la Navidad de 2020, tuvo una segunda versión en la primavera de 2021 y ahora mismo han sido seleccionados y enviados a la vicepresidenta Nadia Calviño tres proyectos prioritarios de movilidad, salud y digitalización, aunque se insiste desde el Gobierno que no se renuncia al resto. Se trata de tres planes que representan aproximadamente un 10% de los 18.286,6 millones totales en que se presupuestaron las 276 propuestas del segundo Euskadi Next. El equipo de Azpiazu, que ha encomendado al viceconsejero Jordi Campàs el liderazgo de estas iniciativas, parte de la previsión de que las ayudas comunitarias no van a superar de media el 35% de la inversión general contemplada.