Euskadi elige tres proyectos de movilidad, digitalización y salud para captar en 2021 650 millones en fondos europeos

El Gobierno vasco ha respondido a la carta de la vicepresidenta económica Nadia Calviño con una propuesta de tres grandes proyectos emblemáticos aspirantes a captar fondos europeos. Están valorados en 1.854 millones de euros. El objetivo es que los programas comunitarios de recuperación económica cubran del orden del 35% de la inversión total de esas iniciativas, esto es, unos 650 millones. El resto saldrían de las instituciones locales e incluso del sector privado. Los programas han sido bautizados como 'Basque Mobility', 'Ecosistema del dato' y 'Basque Advanced Therapies'. Se trata de tres planes que representan aproximadamente un 10% de los 18.286,6 millones totales en que se presupuestaron las 276 propuestas de Euskadi Next, el compendio de de las iniciativas vascas que aspiran a fondos Next Generation EU y cuya segunda versión fue presentada en mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, ha asegurado que no son planes nuevos sino iniciativas ya previstas en Euskadi Next y que están "agrupadas" de una manera "coherente" para aspirar al máximo de ayudas europeas dentro de los 35.000 millones que manejará el Gobierno de España. Según Tapia, son planes con "capacidad de transformación del tejido productivo" y que tienen potencial para ser "creadores de empleo". Además, fuentes del Ejecutivo autonómico recalcan que se alinean con la filosofía general de Next Generation EU y que son "ejecutables en los plazos marcados por Europa". La consejera desconoce cuándo responderá el Gobierno central a la propuesta vasca pero ha confiado en recibir "una señal" desde Madrid "antes de final de año".

El primero de los planes es 'Basque Mobility'. Está dotado con 987 millones, 740 para movilidad sostenible y 247 para digitalización. Se apuesta por nuevas forma de transporte "autónomas, sostenibles y conectadas" y por "crear un ecosistema industrial para impulsar la electrificación de los vehículos mediante la investigación y desarrollo en generación de baterías". "El objetivo es convertir a Euskadi en un territorio clave para la validación de los nuevos sistemas y servicios de movilidad". Uno de los pilares, cuyo nombre también está en inglés, es la denominada 'Basquevolt Gigafactory', una fábrica de baterías para nuevos vehículos eléctricos y para cuya sede se había planteado el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria.

'Ecosistema del dato' está cuantificado en 405 millones de euros. Se desglosan en 165 millones para un Centro Europeo de Inteligencia Artificial para la Industria, 117 para un subprograma llamado 'Soberanía del dato' que ofrezca un alojamiento "seguro" de información en una nube vasca, 49 millones para ciberseguridad industrial y 74 para computación cuántica. Finalmente, 'Basque Advanced Therapies está dotado con 462 millones para la búsqueda de terapias personalizadas o para un plan llamado Osasunberri que busca "soluciones" para la COVID-19 y "futuras pandemias", entre otras medidas.

Esta priorización de planes no implica que se orillen los otros planes, según recalca el Gobierno. "Seguirán optando a conseguir recursos europeos a través de las distintas vías habilitadas", enfatiza la Administración vasca. En el plano económico, el Gobierno de Iñigo Urkullu tiene una doble cita la semana próxima. El martes 26 de octubre se aprobará el proyecto de presupuestos de 2022, que contará con un gasto por encima de 13.000 millones de euros, según ha trascendido ya. Y el miércoles 27 el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, comparecerá en el Parlamento para dar cuenta del estado del programa Euskadi Next en su conjunto.