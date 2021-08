Euskadi reduce de seis a dos meses la espera para vacunarse tras contraer la COVID-19

Euskadi ha reducido de seis a dos meses el tiempo de espera necesario para recibir la vacuna contra la COVID-19 tras haber contraído la enfermedad. Así lo ha anunciado este viernes el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, que ha destacado que, con más de 60.000 citas libres para administrar dosis, se trata de una medida "perfectamente adecuada" para acelerar la campaña. "Esto no conculca el principio de equidad que debe regir en toda la estrategia de vacunación, y es que debe darse preferencia a la gente que no tiene ningún tipo de inmunidad", ha matizado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, la cabeza visible al frente de la lucha contra la pandemia en agosto ha argumentado que el criterio para que hasta ahora se prolongase la espera durante medio año no era "sanitario", sino de "equidad". "Había que hacer grupos de preferencia. Las vacunas eran más escasas y se han priorizado primero las residencias, luego el personal sanitario, luego los grupos esenciales... Porque no podíamos abordar grandes grupos a la vez", ha abundado. Es un cambio de estrategia similar al adoptado por Catalunya este mismo jueves. Allí, Salut solo esperará dos meses para vacunar a los menores de 65 años que hayan pasado la enfermedad.

Este cambio de criterio llega después de que el ritmo de vacunación haya descendido en Euskadi en las últimas fechas, llegando a marcar el fin de semana pasado el número de dosis administradas más bajo en seis semanas. En ese contexto, Quintas ya ha rogado en más de una ocasión a la población que se vacune. "Vacúnense, por favor, por ustedes y por su entorno", ha llegado a decir en una de sus comparecencias. Y ha vuelto a poner el foco sobre la gente joven y sus planes veraniegos: "La gente joven, que es la que ahora tiene que coger cita, percibe la posibilidad de contagio de una manera menos angustiosa que gente de más edad. Piensan que contagiarse no es tan malo. Se equivocan, porque también se dan en gente joven casos de COVID-19 persistentes, ingresos y complicaciones graves. Ponen por delante vacaciones, estudios, planes de verano... Son demasiados planes los que tiene la gente y está priorizando. No están diciendo 'no me vacuno', sino 'ya me vacunaré cuando me venga mejor'".

El viceconsejero ha hecho hincapié en que la medida se ajusta al criterio técnico establecido por la Comisión de Salud Pública. "No va a impedir ni retrasar el que una persona todavía sin haber cogido la infección pueda vacunarse mañana mismo", ha apostillado. Será el propio Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) el que se ponga en contacto "desde hoy mismo" a través de un SMS con las personas que se encuentren en esa franja de entre los seis y los dos meses y que tengan que recibir la vacuna ahora. Según los cálculos de este periódico, son cerca de 60.000 las personas que han contraído la enfermedad entre febrero y junio. Es, no obstante, una cifra aproximada de las que tendrán que vacunarse, pues entre ellas puede haber personas que se hayan infectado tras recibir las dosis.

"No vemos necesario un debate"

Desde el Gobierno vasco se insiste en que no es "necesario" en estos momentos un debate sobre la vacunación obligatorio. Sin embargo, ha sido el propio Ejecutivo de Iñigo Urkullu el que lo ha abierto explorando la posibilidad al incluirla en su nueva ley de Salud Pública con un artículo que, eso sí, hace referencia a futuras pandemia y que se remite tanto a la "normativa vigente" como a la necesidad de una autorización judicial. El viceconsejero Quintas cree, pese a ello, que es cuestión "sobre todo de los medios". "Ahora mismo no la vemos una cuestión imprescindible para conseguir el objetivo o llegar a ratios de contagiosidad deseables. Como además no está en nuestra mano, porque jurídicamente es inaplicable, no estamos en ese momento", ha añadido.

Finalmente, Euskadi también ha realizado otro pequeño ajuste en la campaña de vacunación con los niños de 12 años. Inicialmente se había citado a todas las personas nacidas en 2009 pero, comprobada la ficha técnica de Pfizer y de Moderna, se ha observado que no son aplicables a personas que no hayan cumplido los años, así que se ha optado por esperar al cumpleaños para dar las citas.