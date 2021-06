Euskadi registra un primer caso de la variante épsilon, procedente de California, y suma 18 de la delta en solamente 72 horas

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha confirmado un primer caso de la variante épsilon del Sars-Cov-2 en Euskadi tras la correspondiente secuenciación. Se trata de una nueva mutación del virus detectada en origen en California. El caso está localizado, identificado y acotado. Se trata de un contacto importado y, por lo tanto, no se cree que haya transmisión local. Asimismo, solamente en las últimas 72 horas han aparecido 18 casos más de la variante delta, la de origen indio. Son ya 54, aunque la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha indicado siempre que se corresponden con el subtipo menos agresivo y que, además, no escapa a las vacunas.

En ambos casos, delta y épsilon, Sagardui ha destacado que se está aplicando la técnica del "retrorrastreo" de manera "intensificada". Consiste en buscar contactos no solamente en las 48 horas previas al positivo sino en toda la semana anterior e independientemente del uso o no de mascarillas. En Navidad se probó este sistema con un proyecto piloto y se logró que aparecieran 246 positivos adicionales, como publicó este periódico. "Los orígenes se conocen mayoritariamente", ha explicado a preguntas de los periodistas la consejera de Salud, quien en todo caso ha destacado que son variantes de "interés" pero no de "preocupación".

Hay también datos de otras mutaciones. Hace meses ya que la variante alfa, localizada en el Reino Unido a finales de diciembre de 2020, tomó el relevo de la cepa salvaje del Sars-Cov-2. En cuanto a las minoritarias, suman 156 los infectados por la beta (procedente de Sudáfrica) y 638 los casos de la variante gamma (originaria de Brasil). Desde hace semanas se han estandarizado las denominaciones de la variantes conforme a las letras del alfabeto griego, ya que antes las denominaciones técnicas eran alfanuméricas.

"Seguimos en pandemia, seguimos con el coronavirus", ha recordado también el lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre las nuevas variantes, que constituyen el principal elemento de incertidumbre en una fase de tendencia a la baja y flexibilización de las restricciones. "No estamos exentos de riesgos y menos en este momento en el que se puede dar una mayor interacción", ha remarcado.

