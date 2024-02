Euskadi se sumó en enero a un proyecto europeo para cambiar comportamientos adolescentes y prevenir el cáncer

Euskadi, a través del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y del instituto de investigación sanitaria Biobizkaia, participa en el proyecto europeo SUNRISE, que prevé trabajar a lo largo de 52 meses a contar desde enero de 2024 en la prevención primaria del cáncer e incidir para ello en los adolescentes, pues entiende que la adolescencia es un “periodo crítico en el que se inician muchas conductas de riesgo”. Así lo ha explicado este jueves la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, a través de una respuesta escrita a una pregunta formulada por Carmelo Barrio, del Partido Popular.

Mediante campañas en redes sociales, publicidad y juegos, entre otras herramientas, se pretende lograr “un cambio de comportamiento sostenible en la salud de los adolescentes, adaptado a su diversidad socioeconómica, cultural y medioambiental”. “SUNRISE combinará una solución digital para la prevención del tabaquismo con enfoques de intervención novedosos [...] para innovar en los planteamientos de prevención del cáncer entre adolescentes”, ha señalado Sagardui.

SUNRISE (acrónimo que surge de una mezcla algo aleatoria de letras que se encuentran en el nombre completo, 'SUstaiNable inteRventions and healthy behavIours for adoleScent primary prEvention of cancer with digital tools') es un programa en marcha desde el comienzo del año 2024 en el que participan ocho países europeos, entre los que, además de España, están también Grecia, Suiza, Eslovenia, Chipre, Italia, Bélgica y Rumanía. El programa, que se va a evaluar con 7.500 estudiantes de 154 escuelas, prevé “campañas en redes sociales entre iguales, formación en alfabetización publicitaria, juegos educativos, campañas de sensibilización, publicidad y plataformas de robots sociales”, además del desarrollo de herramientas digitales y la puesta en marcha de una suerte de mezcla entre escuelas y laboratorios vivos en la que coincidirán los propios adolescentes, agentes sociales y educativos, progenitores y políticos, entre otros.

Se espera que el programa pueda dar pie a “un cambio de comportamiento sanitario a largo plazo”, así como su capacidad de dar respuesta a preguntas relativas a la sostenibilidad. “SUNRISE cocreará, implementará y evaluará un programa innovador de habilidades para la vida, mejorado digitalmente para la prevención primaria del cáncer a través de un cambio de comportamiento sostenible en la salud de los adolescentes, adaptado a su diversidad socioeconómica, cultural y medioambiental”, ha sintetizado Sagardui.