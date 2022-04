Fashion Revolution trae la semana de la moda sostenible a Bilbao para mostrar el “lado oscuro” de la industria textil

El 24 de abril de 2013 un bloque de ocho pisos se derrumbó en Daca, Bangladesh, en un trágico accidente que acabó con la vida de 1.134 personas y en el que 2.437 resultaron heridas. La mayoría de ellas eran trabajadores de fábricas de ropa que producían para grandes firmas occidentales y fueron obligados a acudir a trabajar aquel día después de que, días antes, encontraran grietas en el edificio. A raíz de ese suceso, nació Fashion Revolution, un movimiento global que realiza campañas de concienciación sobre la industria de la moda y el “lado oscuro” que esta esconde.

“Tenemos que ser conscientes y averiguar cómo se hacen las cosas. Buscar transparencia, averiguar de dónde viene nuestra ropa. No podemos dejarnos llevar por lo que nos dice la industria textil, porque las empresas están para vender, por eso tenemos que ser nosotros quienes tomemos la iniciativa para querer saber más si queremos cambiar esta situación”, ha explicado Nadège Seguin, la coordinadora de Fashion Revolution en España durante la presentación de la semana de la moda sostenible que la organización ha traído a Bilbao desde este lunes 25 hasta el domingo 1 de mayo.

A lo largo de la semana tendrán lugar en el edificio de BBK Kuna de la capital vizcaína una serie de talleres para transformar la ropa usada en una nueva, conferencias sobre la industria textil y la precariedad laboral que hay en sus fábricas, una exposición permanente en la que se mostrarán vestidos hechos con materiales sostenibles, una máquina expendedora de ropa y hasta un mercadillo.

Según ha detallado Seguin, además de la responsabilidad de las empresas y los políticos, está la de los ciudadanos, cuyas decisiones a la hora de comprar ropa “pueden mejorar o empeorar el mundo”. Para que eso último no ocurra, ha destacado que se pueden empezar con pequeños cambios como acudir a las tiendas de segunda mano u ordenar el armario antes de salir de compras, por si lo que se va a ir a comprar ya se tiene. “Nadie es perfecto, yo misma tengo aún ropa de grandes industrias a la que le daré el mayor uso posible, pero ya no compraré más. Con pequeños cambios se logra mucho”, ha reconocido.

Durante toda la semana, habrá habilitado un pequeño armario en la entrada del edificio de BBK Kuna, en el que quien acuda podrá dejar una prenda y recoger otra. “Hemos pensado que es una buena idea para que cualquiera venga con ropa que ya no se pone y, así, se vaya con ropa nueva a casa sin tener que comprarla”, ha indicado Airi Ferrer, coordinadora de la organización en Euskadi.

Un “salario justo” para los trabajadores de fábricas textiles

Para lograr que los trabajadores de fábricas textiles trabajen en condiciones dignas y con salarios justos, desde Fashion Revolution han comenzado una campaña de recogida de firmas. Con ella, lo que quieren hacer es exigir al Parlamento Europeo una ley que asegure que aquellas personas que trabajen para empresas europeas de ropa lo hagan cobrando, al menos, el salario mínimo del país en el que residan. “Durante demasiado tiempo, las marcas de moda han prometido hacer lo correcto. No lo han hecho. No podemos esperar a las medidas voluntarias de las marcas individuales. La industria necesita ser regulada y responsabilizarse”, incide, la campaña, que busca recoger un mínimo de un millón de firmas para realizar la petición.

“Si tiene éxito, esta nueva legislación requerirá que todas las marcas y minoristas que venden productos en la Unión Europea ofrezcan los salarios dignos en todas sus cadenas de suministro globales. No podemos saber qué se esconde detrás de la palabra 'sostenible' de las etiquetas de ropa, si no hay una ley que obligue a estas empresas, no van a hacer nada y eso es algo que tenemos que cambiar”, ha concluido Seguin.