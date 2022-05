Un 'free tour de la precariedad' denuncia las condiciones del personal de limpieza de los edificios emblemáticos de Bilbao

Cada vez es más común ver a turistas de cualquier parte del mundo detrás de un guía por el centro de Bilbao recorriendo los edificios emblemáticos con los que cuenta la villa. Tomando de ejemplo esa idea, el personal de limpieza de edificios y locales de Bizkaia ha realizado este miércoles un 'free tour' para mostrar lo que la mayoría de la gente que visita Bilbao desconoce: la precariedad que hay en el sector de limpieza que trabaja en esos edificios.

Las trabajadoras, que cumplen este miércoles su quinta jornada de seis días de huelga que han convocado los sindicatos ELA, LAB y ESK, exigen con sus protestas la negociación de un convenio provincial que mejore las condiciones de trabajo de las 12.000 empleadas que componen el sector. Entre las mejoras que piden, exigen un aumento del salario, que actualmente no llega a los 16.000 euros anuales hasta los 18.000 euros repartidos en 15 pagas de 1.200 euros. Sin embargo, desde la patronal, por el momento, solo acceden a subidas de un 0,5% en 2021, un 2% en 2022 y otro 2% en 2023.

“Al ver que nuestra lucha no tenía gran repercusión ni en los medios, ni en la sociedad, pensamos que teníamos que hacer algo original para visibilizar la realidad que hay en este sector. Las administraciones públicas contratan los servicios de limpieza a través de subcontratas. Hemos escogido edificios emblemáticos de Bilbao para hacer esta parodia que representa la realidad del sector”, ha señalado Janire Ornes a este periódico durante la movilización.

Según ha explicado Ornes, la mayoría de las trabajadoras del sector no cobran “ni esos 16.000 euros” porque no trabajan a jornada completa. “El 70% de las trabajadoras tienen contratos a jornada parcial y es algo que se está acrecentando. La mayoría de trabajadoras a jornada completa son antiguas, las nuevas contrataciones las están haciendo a tiempo parcial. Además, este sector es uno de los que más brecha salarial sufre en comparación con los trabajadores de la limpieza viaria, que en su mayoría son hombres, con una diferencia de un 45% del salario”, ha detallado.

Un tour por ocho emblemáticos edificios

El 'free tour' ha contado con ocho paradas: el Mercado de la Ribera, el edificio de La Bolsa, el Metro de Bilbao, el Museo Vasco (Euskal Museoa), el Museo de Arqueología, la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta, el Teatro Arriaga y, por último, el Ayuntamiento de Bilbao. En cada una de ellas, un portavoz de las trabajadoras a modo de guía ha ido narrando historias reales y ficticias de las distintas empleadas de limpieza de esos lugares, para acercar su realidad tanto a las que seguían el tour como a los viandantes que se les iban uniendo por el camino.

“Lo que no veréis en la página oficial del Mercado de la Ribera es que el edificio lo limpia un colectivo de trabajadoras, de entre las cuales está Carmen, Inma, Idoia o Edurne. Ninguna con jornada completa, subrogadas de empresa en empresa y sin reconocerles la antigüedad. Esta es la verdadera historia que esconden las paredes del mercado y que las oficinas de turismo no nos cuentan. Detrás de la belleza de Bilbao, esta es la historia de muchas trabajadoras que día a día sufren esta situación”, ha leído el guía durante la primera parada frente al histórico mercado, el mercado cubierto más grande de Europa.

La segunda parada ha tenido lugar en el que antiguamente era el palacio de los Marqueses de Vargas y Condes de San Cristóbal y, con posterioridad, el Palacio John, actualmente conocido como el Centro Municipal La Bolsa. Frente a él, el guía ha narrado la ficticia historia de “Mari Tere”, una trabajadora de 59 años a la que “nadie ve”. “Este tipo de trabajo lo que conlleva muchas veces es la invisibilidad que se sufre en el día a día. Con esta huelga luchamos por visibilizar”, denuncia.

La historia de “Mari Tere”, que según explican los organizadores del evento, “representa la de todas las trabajadoras del sector pese a no tratarse de una persona real”, prosigue contando que a sus 59 años, “tiene dolores de espalda, pero la mutua le dice que no son producidos por el trabajo”. “Este es el futuro que le espera a las profesionales de la limpieza, que todos los días durante siete horas se dejan el lomo limpiando”, ha criticado.

“No nos llega para el museo, pero os limpiamos los aseos”

La marabunta, compuesta por decenas de personas con pancartas y banderas de los sindicatos convocantes, ha continuado el recorrido pasando por el Metro de Bilbao y los museos de Arqueología y Vasco, donde han desplegado un cartel en el que se leía el mensaje “No nos llega para el museo, pero os limpiamos los aseos”. Después, frente a la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta, el guía ha explicado cómo las trabajadoras de la limpieza, en su mayoría mujeres, no pueden optar muchas veces a otros puestos de trabajo de esa misma empresa porque el convenio no establece la obligatoriedad de hacer públicas las vacantes existentes.

Las dos últimas paradas del 'tour' se han centrado en el Teatro Arriaga y el Ayuntamiento de Bilbao, donde el guía, en nombre de las trabajadoras, ha destacado que existen dos figuras que les “impiden” mejorar sus condiciones laborales. Por un lado, la patronal que después de una convocatoria de huelga les ofrece “migajas”, por el otro, la administración pública, que, según ha criticado “es igual de cómplice que la patronal”. “Teniendo en cuenta los salarios que tienen, la brecha salarial y cómo está subiendo el precio de vida, nos quieren precarias y pobres, contratando barato y haciendo que sea posible que no tengamos jornadas completas, que no se sustituya, que no se tenga en cuenta la antigüedad y que seamos invisibles”, han denunciado frente al Consistorio bilbaíno.

Las movilizaciones en el sector comenzaron el pasado 18 de noviembre tras casi 30 años desde la última huelga convocada por una mayoría sindical en el sector de la limpieza en Bizkaia. Este jueves tendrá lugar la sexta y última jornada de paros convocada por los sindicatos, que no descartan realizar más movilizaciones si no logran sentarse a negociar una mejora de las condiciones de trabajo acorde con lo que exigen.