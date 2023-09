La generación de energía eólica marina flotante se hace realidad frente a la costa de Bizkaia por primera vez en España

Las turbinas del molino eólico flotante instalado frente las costas de Armintza, en Bizkaia, han empezado a girar este lunes para generar energía eléctrica que se volcará directamente en la red por primera vez en España. 2.000 hogares al año se beneficiarán de la energía renovable que suponen los 2Mw de producción del proyecto DemoSATH, todavía una cantidad pequeña porque se trata de un prototipo que permitirá estudiar las ventajas y corregir los inconvenientes de lo que viene en el futuro: una proliferación de parques eólicos off-shore, es decir, marinos, que en el caso de Euskadi y de casi toda la costa española deberá ser flotantes porque la profundidad del lecho marino no permite que sean cimentados al fondo. Por primera vez en España la energía que se genere por este aerogenerador marino, todavía una instalación en pruebas, se volcará en la red y formará parte del mix energético que llega a los hogares. Por eso, los responsables de las empresas promotoras e instituciones han coincidido en calificar este día de “histórico”, de “hito” para la industria eólica marina que marcará un antes y un después. Por el momento, después de DemoSAT, con la información y las ventajas y desventajas testadas, llegará Geroa, ya un parque eólico con tres aerogeneradores flotantes de 15 Mw cada uno que puede estar en marcha en 2025.

DemoSATH, liderado por la ingeniería vasca Saitec, que tiene de socios a la empresa alemana RWE Offshore Wind y la japonesa Kepco, ha tenido este lunes su puesta de largo con una especie de cuenta atrás para que su turbina empezada a girar en un acto presidido por el lehendakari Urkullu en el que han estado presentes representantes de las empresas promotoras, y del Ente Vasco de la Energia (EVE) y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pertenecientes al Gobierno vasco y al central, respectivamente, que participan en el Bimep, la plataforma de ensayos en alta mar en que se ha instalado el molino. El acto de arranque de la turbina estaba previsto llevarlo a cabo en alta mar, pero se ha tenido que desarrollar en tierra firme por las condicione climatológicas adversas que impedían navegar.

En concreto, el aerogenerador está instalado a dos millas mar adentro, frente a la costa de Armintza. Desde la superficie del mar tiene 75 metros de altura y sus dimensiones son 30 metros de manga -ancho- y 67 metros de eslora -largo. La profundidad del agua en la zona en la que se encuentra es de 85 metros y se fija al fondo por un único punto de amarre desde el que sale un sistema de anclaje compuesto por seis líneas de cadena y fibra sintéticas que se enganchan al fondo marino con un sistema de anclas que le permite estar en una posición fijada, pero, a la vez, la plataforma gira y se orienta de cara al viento rotando sobre sí misma. Un cable sobre el lecho marino conecta la plataforma a la red, de forma que la energía generada se vierte a la red eléctrica pasando por la subestación BIMEP convirtiendo la fuerza del viento en energía renovable.

El impacto sobre el paisaje es indudable. Lo que supondrá para el entorno y la biodiversidad del ecosistema marino o de las aves está todavía por ver. La tecnología diseñada en DemoSATH permitirá durante los próximos dos años recopilar datos sobre su interacción con el entorno. Por ejemplo, incluye sistemas inteligentes para la identificación y prevención de colisiones con aves y murciélagos. Para evitar los choques se generan unos sonidos para ahuyentarlos y en caso de que la colisión sea inminente se puede parar la turbina. También se incluyen sistemas para la monitorización de la biodiversidad del ecosistema marino (como comunidades de crustáceos, otros invertebrados, peces y cetáceos). Aún así el impacto sobre el medio ambiente es inevitable y este proyecto se encargará también durante estos dos años de testarlo, aunque ya nadie duda de que este impacto no es comparable con el de la energía fósil por lo que la transición hacia estas energías es imparable.

“A nadie le gusta que le instalen una de estas infraestructuras cerca”

El propio lehendakari Urkullu durante su intervención en el acto que se ha llevado a cabo en Bermeo, ha adelantado la contestación social a este tipo de proyectos: “Sabemos que este tipo de infraestructuras -se coloquen en el mar o en nuestros montes- no son agradables. A nadie le gusta que se instalen cerca de donde uno vive. Sin embargo, ¿son las prioridades particulares las que deben de primar frente al bien común?... ¿Apostamos por las energías renovables sólo si no se colocan cerca de mi casa?”, ha señalado.

En este sentido, Urkullu ha ratificado la apuesta de su Gobierno por las energías renovables: “La transición energética debe realizarse a través de una transición viable. Estamos dando pasos firmes y seguiremos trabajando en este mismo camino, no tenemos otra opción. Nuestro futuro, el de nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, depende de las decisiones que hoy tomemos. No vamos a dudar, no hay vuelta atrás. Nuestra apuesta por las energías renovables es clara y decidida. Este es un objetivo de país”, ha dicho.

“No tenemos planeta ‘B’. Debemos ligar nuestra supervivencia a la del planeta. Seguir exprimiendo sus recursos no augura nada bueno”, ha insistido Urkullu. Por eso, ha recalcado que hay que desterrar “este punto de vista individualista. Estas actitudes que colocan el ‘yo’ antes que el ‘nosotras y nosotros’. Y, por supuesto, debemos actuar en consecuencia”. En este sentido ha insistido en que su Gobierno “no va a dudar: pondremos siempre el beneficio de las generaciones venideras por encima de cualquier otra cuestión. Es esto, precisamente, lo que nosotras y nosotros hubiésemos agradecido. Es esto lo que debemos y vamos a hacer”.

Los responsables de las empresas promotoras han pedido al Gobierno central seguridad jurídica para las energías renovables, aunque todas las peticiones se han acompañado del reconocimiento de las dificultades actuales cuando el Gobierno está en funciones. David Carrascosa director de Operaciones de Saitec ha señalado que “hace falta un marco regulatorio y retributivo”, y tanto el director general de Saitec, Javier Urgoti como el responsable en España de eólica flotante de RWE, Mikel Garay, han reclamado al Gobierno “visibilidad” en los calendarios de subastas y en las ubicaciones. “Los inversores y toda la cadena de suministro tenemos que organizarnos, y necesitamos tiempo”.