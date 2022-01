Gipuzkoa sigue a Álava y asegura que la suspensión de la competición deportiva escolar no tiene “sentido científico”

El diputado foral de Deportes de Gipuzkoa, Harkaitz Millán (PSE-EE), ha lamentado que al deporte escolar "le ha tocado ser el chivo expiatorio de una situación que no se justifica desde ningún punto de vista" y asegura ahora que ha pedido en varias ocasiones al viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, que reconsidere la suspensión de las competiciones, con motivo de las restricciones para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aunque ha manifestado que no es "optimista". Millán, preguntado por este cuestión en la rueda de prensa para presentar la 43.ª edición de la Copa de la Reina de balonmano, que se disputará en Donostia, ha señalado que no se había pronunciado públicamente al respecto hasta ahora "por una cuestión de orden institucional", según recoge Europa Press.

En ese sentido, ha manifestado que lamenta "mucho" esta situación y ha considerado que la suspensión de las competiciones "está creando un grave perjuicio contra el deporte escolar". "No contra el deporte en edad escolar, porque además uno de los perjuicios que genera es la discriminación entre fichas de eskola kirola y fichas federativas, lo cual tiene una implicación socio-económica que a la Diputación no se le escapa. Las fichas de las federaciones tienen un coste, hay gente que las puede pagar y gente que no", ha afirmado. Millán ha destacado que al viceconsejero le ha dicho "tres veces esta semana y la anterior que por favor reconsidere la medida". Además, ha puntualizado que se trata de "una recomendación", porque las competentes son las diputaciones. "Pero a mí particularmente no me gusta hacer gamberrismo institucional con lo cual una recomendación de la autoridad sanitaria es una cuestión a cumplir, pero eso no quiere decir que lo compartamos", ha aseverado.

A su juicio, "no tiene mucho sentido desde un punto de vista científico que se mantenga una prohibición en competición de deporte escolar pero no en deporte federado, en chicos y chicas de la misma edad". Asimismo, ha hecho referencia a otros actos y encuentros que se llevarán a cabo como "la celebración de la tamborrada infantil mañana o el partido que se va a celebrar en Anoeta hoy a la tarde".

El diputado foral ha subrayado que, desde que se reanudó "hace más de año y medio con todos los protocolos aprobados además por la autoridad sanitaria tanto para los entrenamientos como para las competiciones en vigor", el deporte escolar "no se ha mostrado en ningún momento como un foco de problema sanitario añadido o diferente a cualquier otro donde pueda haber concentración de personas". "Es algo que compartimos tanto la Diputación de Gipuzkoa como la de Álava y la de Bizkaia y que se lo planteamos a la consejería de Salud en la reunión del día 7", ha asegurado, al tiempo que ha negado que la medida de la suspensión "se tomara por consenso". "Otra cosa es que, obviamente, cada uno en el ámbito que nos corresponde respetamos la institucionalidad de cada uno y si la autoridad sanitaria pide que se haga una cosa nosotros la haremos", ha reiterado. Este mismo martes, la diputada foral de Cultura y Deportes de la Diputación de Álava, Ana del Val, también socialista, tildó de "absurda" la recomendación de suspender la competición del deporte escolar. "La burbuja que pretendían mantener Educación y Salud dentro de los propios colegios se rompe desde el momento que tú realizas deporte escolar fuera de tu colegio", señaló en una entrevista en la Cadena Ser.

Millán ha señalado que este mismo miércoles ha solicitado "otra vez" a José Luis Quintas que "reconsideren la medida a ser posible esta misma semana". "Espero que haya buenas noticias este jueves al mediodía, pero la verdad es que no soy muy optimista porque no estamos en la prioridad de revisión", ha apuntado. "Yo seguiré dando la vara y espero que subamos en la prioridad, pero al parecer la medidas hasta el día 28 continuarán así salvo las que estén decretadas como prohibición por decreto del lehendakari, que no es el caso", ha concluido.