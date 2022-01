Álava pide al Gobierno vasco retirar la “absurda” recomendación de suspender la competición del deporte escolar

La Diputación Foral de Álava no estuvo de acuerdo con la recomendación sanitaria que les hizo el Departamento de Salud del Gobierno vasco para suspender la competición del deporte escolar. Sin embargo, la acató porque no le pareció "tan grave", pues supone dos fines de semana en los que los niños no pueden competir, ya que la medida entró en vigor el 10 de enero y estará vigente hasta el 28 del mismo mes. Por eso, ahora pide al Gobierno vasco que la competición se reanude una vez haya concluido ese periodo.

La diputada foral de Cultura y Deportes de Álava, Ana del Val, ha admitido ante los micrófonos de la Cadena SER que la recomendación sanitaria por la que las tres diputaciones de Euskadi decidieron suspender las competiciones de deporte escolar fue "absurda". "Tanto Salud como Educación tomaron nota de cómo se organiza el deporte escolar y de que la competición en estos momentos no es uno de los elementos de contagio. Todo el mundo cree que el deporte escolar se realiza en los colegios, pero no es así. De los 21.000 niños que tenemos en el deporte escolar en Álava, el 34% lo hace en colegios y el resto, casi el 70%, lo hace en clubs. La burbuja que pretendían mantener Educación y Salud dentro de los propios colegios se rompe desde el momento que tú realizas deporte escolar fuera de tu colegio", ha advertido Del Val, quien ha asegurado que dio al Gobierno vasco "otras opciones" para evitar contagios de COVID-19. Desde Salud, en cambio, se hace hincapié en la efectividad de esta medida. La consejera, Gotzone Sagardui, ha insistido la mañana de este mismo martes en que "hay mezcolanza entre grupos de niños y niñas. Esos son factores que facilitan la transmisibilidad del virus y pueden afectar a los centros escolares".

A pesar de estar en contra y de que la competencia es de las propias diputaciones, las tres —Álava, Bizkaia y Gipuzkoa— se pusieron de acuerdo para suspenderla . "¿Cómo vamos a ir en contra de una recomendación sanitaria? Aunque ninguna estábamos de acuerdo y Álava desde luego manifestó no estar de acuerdo con esta decisión de la suspensión de la competición. [...] ¿Quiénes somos nosotros para no cumplirla?", se ha cuestionado la diputada foral. Una de las razones por las que se opusieron a la suspensión fue porque no entienden "muy bien que niños de 12, 13 y 14 años que están federados puedan jugar y otros que son de deporte escolar no puedan hacerlo". Tras exponer su postura, el Gobierno vasco se comprometió a "valorar" la recomendación y a llamar a una reunión a las diputaciones antes del día 28, según ha explicado Del Val. "Espero que por fin tenga en cuenta nuestras consideraciones y vuelva la competición del deporte escolar", ha apuntado.

Mientras tanto, el Departamento de Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava mantendrá una reunión con las federaciones y las AMPA —Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos— para "coordinarse como es habitual" y "llegar a un acuerdo de mínimos" para que si esta recomendación sanitaria vuelve a darse a partir del día 28, la Diputación tenga en cuenta "qué medidas puede tomar y cuáles no". La idea de Álava es que se reinicie la competición. No obstante, Del Val no ha querido aventurarse y no ha contestado si la Diputación volverá a acatar la recomendación sanitaria en caso de que se mantenga.

El pasado 17 de diciembre, la consejera de Salud recomendó a los Ayuntamientos de las tres capitales vascas no organizar las cabalgatas de Olentzero y Mari Domingi y de los Reyes Magos. Sin embargo, solamente Bilbao decidió suspenderla y organizó recepciones en interiores, en el Teatro Arriaga y en el Bilbao Arena. En Vitoria y Donostia, al contrario, los alcaldes decidieron "adaptar" las cabalgatas para poder mantenerlas: alargaron los recorridos para evitar aglomeraciones y eliminaron el reparto de caramelos. En la cabalgata de Olentzero y Mari Domingi de Vitoria un porcentaje elevado de espectadores portaba la mascarilla bien colocada y hubo huecos en el público. Cuando llegó el momento de las de los Reyes Magos, Sagardui tuvo que resignarse a reclamar a los propios ciudadanos que se pensasen dos veces si acudir a la cabalgata o no.