El Gobierno vasco asegura que las Haciendas forales no le entregan datos sobre “grandes tenedores” de viviendas

Si el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, denunció hace unas semanas que las Haciendas forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, controladas por el PNV, no estaban facilitando al Gobierno de España los índices de referencia para iniciar las limitaciones de precios de alquiler en las zonas tensionadas -Errenteria es el único municipio oficialmente declarado como tal-, ahora asegura también que el Gobierno vasco “no dispone de información” sobre los “grandes tenedores”, es decir, sobre quienes tienen cinco o más propiedades y para los que la normativa estatal prevé limitaciones. El único dato estimativo que se maneja, por fuentes propias, es que son 500 y que tienen 16.803 viviendas, pero se trata de quienes tienen registrados en la Administración contratos de alquiler, sin tener en cuenta casos de pisos vacíos, cedidos o incluso -si los hubiere- al margen del control administrativo. Más de 11.000, además, son de organismos públicos.

La coalición Sumar, a través de su único representante, Jon Hernández, pidió en el Parlamento Vasco información sobre la materia. Y responde Itxaso que el Gobierno “no dispone de información para identificar a los grandes tenedores de una forma adecuada”. Explica que para lograr los datos “es necesario acceder a la información no pública de los catastros”, que están en manos de las tres diputaciones. Ahí se recoge la titularidad de los inmuebles, pero “hasta la fecha no se ha facilitado” al área de Vivienda del Ejecutivo autonómico. El Eustat, el órgano estadístico y que depende también de la parte socialista del Gobierno de Imanol Pradales, sí accede al catastro, aunque no tenía “contemplada” hasta ahora la “variable de la titularidad” de las viviendas en sus trabajos. Se le ha pedido que analice a partir de ahora estos datos.

Con todo, Vivienda ha realizado un análisis “parcial” de la situación. Lo hace con datos del registro de fianzas y contratos de alquiler, gestionado desde el Gobierno vasco. Sin embargo, se admite que es una estadística con agujeros. “Se desconoce el número total de viviendas de las que disponen estas personas físicas/jurídicas, ya que únicamente se conoce el número de viviendas que tienen en régimen de alquiler, pero no de otros usos (vivienda principal, segundas residencias, cesiones, deshabitadas, etc.)”, argumenta el Ejecutivo.

Así, a comienzos de octubre había 500 personas y entidades con cinco o más pisos alquilados. Son 267 personas físicas y 223 personas jurídicas (66 de ellas de fuera de la comunidad autónoma), a los que se añaden diez organismos públicos (incluido el propio Gobierno vasco). Acotando a propietarios de más de diez casas, son 95 empresas o fondos, 38 particulares y seis entidades públicas. Estos 500 “grandes tenedores” tienen 16.803 viviendas en el mercado y arrendadas. Son 11.471 de titularidad pública, 3.460 de empresas o fondos y 1.872 de particulares. 8.523 están ubicadas en Bizkaia, 5.276 en Gipuzkoa y 3.005 en Álava. En cuanto a las capitales, hay 5.402 en Bilbao, 2.685 en Vitoria y 2.395 en Donostia.