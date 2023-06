Goia (PNV), reelegido alcalde de Donostia por tercera vez sin el apoyo expreso de los socialistas

Eneko Goia ha sido elegido por tercera vez consecutiva alcalde de Donostia con solo los votos a favor del PNV y la abstención del PSE-EE y de Elkarrekin. A pesar de los 10.000 votos que perdió en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, a los que achacó él mismo a su gestión sobre movilidad y turismo, Goia, que logró la lista más votada, se ha impuesto al candidato de EH Bildu, Juan Karlos Izaguirre, que aspiraba a recuperar la alcaldía que el jeltzale le arrebató en 2015, pero al igual que Goia, solo ha contado con el apoyo de su partido, quedándose con 8 ediles frente a 9. Ninguno ha alcanzado la mayoría absoluta de 14 concejales.

“La legislatura que avanza hoy será la de la transformación de nuestra ciudad”, han sido las primeras palabras que ha pronunciado el elegido alcalde de Donostia, Eneko Goia, en las que ha enumerado los proyectos e infraestructuras a las que se enfrenta la ciudad en estos cuatro años, con las obras del Topo, la nueva estación del AVE o la nueva vida de los Cuarteles de Loyola. Goia, que ha mostrado su orgullo por ser donostiarra, ha finalizado su discurso con la voz entrecortada, los ojos llorosos y en euskera diciendo “mamá, hoy no estás aquí, pero sé que te tengo conmigo”.

Tras la votación, los concejales del resto de partidos han ido tomando la palabra de menor número de ediles a mayor. La más breve de ellas ha sido la intervención de la candidata del PSE-EE, Marisol Garmendia, que tras felicitar al alcalde ha indicado que “San Sebastián necesita un Gobierno estable y en eso estamos”. “Estamos trabajando en cerrar un acuerdo en los próximos días con el PNV. Tendemos nuestra mano para que sea posible”, ha indicado sin explicar por qué no han apoyado a Goia en su investidura. Fuentes del PSE-EE confirman que este voto en blanco es un “mensaje” político para Goia y que confían en reorientar el acuerdo de coalición para la próxima legislatura.

En las explicaciones tras la votación de la elección de alcalde, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa, ha reflexionado sobre que “Donostia se está haciendo mayor, está creciendo y tiene que tomar decisiones muy importantes sobre hacia dónde quiere crecer y qué quiere ser de mayor”. “Nuestro voto es el de la abstención crítica, la del PNV es la lista más votada, pero nos mantenemos críticos ante la gestión realizada”, ha asegurado.

De parte del PP, Borja Corominas, se ha mostrado crítico y ha recomendado a Goia que “aproveche la riqueza de todos los concejales Donostiarras” y que “abra el foco”. “No sé si ha hablado con el resto de los grupos, con nosotros no, ni una sola llamada. No han conseguido convencer ni a vuestros socios de Gobierno y eso es una lástima. Me hubiera gustado votar 'sí' a su investidura, pero no puedo votar 'sí' a la nada. No se puede gestionar la Donostia del futuro con la inercia del pasado”, ha criticado Corominas. “Empiezan su mandato como acabaron el anterior, sin hablar con nadie ni escuchar a nadie. Ni siquiera a sus posibles socios de Gobierno. A pesar de ello, los concejales del PP vamos a estar ahí para ayudar, vamos a estar ahí para sumar”, ha recalcado.

Desde EH Bildu, Juan Karlos Izagirre ha felicitado a Eneko Goia y ha asegurado que su partido trabajará con “colaboración total con el resto de políticos y con la ciudadanía” para conseguir “una Donostia que mejore la vida de todos”, pero ha alertado al PNV: “Si el próximo Gobierno sigue con lo de siempre y en la misma dirección que en los últimos años, no busquéis nuestro apoyo”.