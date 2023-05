Iturgaiz: “Los niños vascos no van a poder estudiar en español en su propio país, que es España”

El PP vasco ha recibido este domingo en Vitoria, su gran feudo en Euskadi, a Alberto Núñez Feijóo, que ha amanecido en Logroño, ha viajado a Zaragoza, ha mitineado en Pamplona y ha acabado durmiendo en Bilbao. El líder del PP, con una bandera rojigualda a modo de pulsera, ha querido mandar un saludo especial a los dirigentes de su partido que han gobernado en Vitoria y en Álava y ha citado a Ramón Rabanera, a Javier de Andrés e incluso a Alfonso Alonso, que ha vuelto en esta campaña tres años después de que fuera apartado por Pablo Casado, que impuso a Carlos Iturgaiz.

Se ha equivocado con el segundo apellido del exalcalde de Vitoria, que es Aranegui y no Arandia, como ha dicho. Eso sí, el público le ha respondido con una ovación. Más tarde, ha dicho también que “Alfonso Alonso era mejor alcalde que el actual”, que Gorka Urtaran del PNV, aunque ha admitido no tener muchos datos. “Vitoria estaba en el mapa. Ahora no”, ha señalado. A quien no ha citado es a otro exregidor, Javier Maroto, que ahora no tiene relación alguna con el PP local pero que sí es compañero de Núñez Feijóo en la bancada del Senado.

Además de Núñez Feijóo, cuyo eje argumental ha sido que “es casi imposible tener un Gobierno peor” en España como si esta campaña fueran unas generales, han intervenido el propio Iturgaiz y la candidata en Vitoria, Ainhoa Domaica, que confía en romper las previsiones de las encuestas para volver a ganar en la capital vasca. Iturgaiz, que también ha empleado el euskera, ha atacado duramente al PNV, del que ha culpado desde el “desastre de Zaldibar” hasta “hundir la hostelería en la pandemia” pasando por la corrupción.

Además, ha sido muy crítico con la ley de Educación presentada por el Gobierno de Iñigo Urkullu. A su juicio, se basa en un “fundamentalismo lingüístico”. “Los niños vascos no van a poder estudiar en español en su propio país, que es España”, ha señalado el presidente del PP vasco. La norma recoge expresamente que será preciso alcanzar un B2 en ambas lenguas oficiales, castellano y euskera, al término de las etapas obligatorias y el B1 en inglés u otra lengua extranjera.

El mitin del PP ha tenido lugar en el palacio de congreso Europa de Vitoria, que en los pocos días de campaña ya ha acogido actos del PSE-EE o de Elkarrekin. Han sido centenares los militantes, cargos y simpatizantes 'populares' que han acudido a un formato que incluía cena. Domaica ha dicho que eran “más de mil vitorianos” los asistentes. Han ondeado por igual banderas de España, ikurriñas y enseñas del PP. “En Vitoria vamos muy bien”, ha confiado la candidata a alcaldesa.