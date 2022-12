Los jefes hospitalarios de Donostia cambian de portavoces pero insisten en pedir cambios en las oposiciones

Los jefes de servicio del hospital Donostia, críticos con la gestión de Osakidetza desde que se conociera la destitución de dos altos cargos de la OSI Donostialdea, a la que pertenecen, han vuelto a comparecer ante los medios de comunicación y han cambiado de portavoces. Félix Zubia, jefe de la UCI y con mucha presencia pública durante la pandemia, así como las doctoras Cristina Calvo y Manuela Calvo han sido las nuevas caras de un colectivo que había ido perdiendo la pujanza que inicialmente tuvieron sus reclamaciones. Desde el Colegio de Médicos, han insistido en la necesidad de cambios en la selección de personal -a pesar de que la OPE médica de 2018 continúa judicializada por irregularidades- y en la importancia de un diálogo “fluido y continuo” con la dirección política de la Sanidad vasca para poner “solución” a la crisis abierta.

Zubia ha manifestado que el diálogo con Osakidetza se ha iniciado “con buena actitud” pero, según ha dicho, “se observan dificultades de interlocución y cuesta que se materialicen puntos o hechos concretos”. Así, ha reiterado la importancia de las cinco demandas que plantean los sanitarios críticos, al tiempo que ha incidido en la disposición de los profesionales del hospital Donostia a “buscar una salida a estos problemas”. Así, han desgranado los cinco puntos de sus propuestas. En el primero de ellos piden que se nombre una dirección médica que provenga del hospital Donostia y subrayan la importancia de que esta “conozca el funcionamiento de la OSI y garantice una continuidad asistencial”. También plantean constituir una mesa técnica representativa que participe en la elaboración de la estrategia de la OSI y establecer la evaluación periódica de los servicios mediante indicadores de calidad, incluyendo la evaluación de los mandos intermedios con el objetivo de que “esta evaluación sea bidireccional”.

Los profesionales sanitarios también solicitan transparencia en la política de Recursos Humanos que permita un “adecuado dimensionamiento y estabilización” de las plantillas. Asimismo, piden un perfilado en las plazas que requieren de capacitación específica. “No queremos influir en qué personas se seleccionan, pero sí en su capacidad. Ya ha sucedido en OPE previas y se han creado problemas a nivel asistencial por estos motivos”, ha afirmado Calvo, quien ha apuntado que la OPE que está en marcha “sale sin perfiles específicos en la mayoría de las categorías”. Por ello, insisten en pedir a Osakidetza que aplique “un perfilado en puestos concretos que requieran alta capacitación técnica y/o teórica para asegurar la adecuada asistencia de calidad a los pacientes”. En este sentido, han recibido críticas como la del Sindicato Médico, que recordó que los principios de “igualdad, mérito y capacidad” son básicos en la Administración. Por último, reiteran a Salud su petición para que presente el Plan Estratégico de Onkologikoa, la forma de integración en la OSI y que haya “transparencia” sobre el nuevo convenio de vinculación, así como “claridad” del modelo organizativo.

Zubia ha recordado que hay una reunión prevista para el próximo 18 de enero con la dirección de Osakidetza y ha señalado que las movilizaciones en la puerta del hospital Donostia se mantendrán todos los lunes hasta esa cita. “Ya vimos la actitud de Osakidetza, pero lo que pedimos son hechos concretos. Estos cinco puntos están claros y queremos que se avance en los mismos, que se vayan concretando y que vayan tomando forma y no sea una simple declaración de intenciones”, ha manifestado. Así, ha afirmado que quieren que “el diálogo sea fluido” y que “realmente haya un diálogo continuo”, basado en los criterios técnicos de los cinco puntos antes citados.

En cuanto a la actual dirección del hospital Donostia, ha incidido en que “está en funciones”. “Es una dirección temporal y lo que sí nos gustaría es que fuera alguien que conozca la trayectoria del hospital. Hay muchos proyectos que están en marcha, muchos que se llevan muchos años trabajando y ese conocimiento no se puede perder”, ha afirmado, al tiempo que ha añadido que no van a “personalizar nunca, pero la persona que llegue debe tener ese conocimiento y esa trayectoria”.

Preguntado por la polémica surgida con colegas de Cruces, que les han acusado de mentir cuando denuncian que se retiran servicios de Gipuzkoa para llevarlos a Bizkaia, se muestran tranquilos ya que “los problemas asistenciales en gran parte son comunes”. “¿Una guerra de provincias? Nada más lejos de la realidad”, interpretan. Por ello, han insistido en que “los temas específicos, las referencialidades, deben ser tratados por informes técnicos independientes”. “¿Dónde tienen que estar las técnicas de referencialidad? Donde mejor se hagan. Esto no es una guerra entre Cruces y Donostia, nosotros no vamos a entrar en esta guerra y nos parece además que es gastar energías para nada”, ha aseverado Zubia.

De este modo, ha explicado que lo que buscan es que “las cosas se hagan en aquellos sitios donde los equipos tengan mayor experiencia, trayectoria y capacidad, y donde los pacientes sean mejor tratados, y que eso se determine en comisiones técnicas independientes”. Finalmente, Zubia ha apuntado que los facultativos no se plantean “de momento” más acciones a largo plazo en caso de que Osakidetza no cumpla sus peticiones. “Nosotros representamos a una asamblea de trabajadores y lo que diga la asamblea lo cumpliremos”, ha resaltado. Respecto a si se han sumado a la asamblea representantes de Atención Primaria, ha señalado que algunos compañeros lo han hecho “a título individual”. “Ellos llevan muchos años reivindicando sus problemas y no se les ha hecho mucho caso, eso es algo que está latente y nosotros lo seguiremos incluyendo en nuestras reivindicaciones. Tienen las puertas abiertas para cuando se quieran sumar”, ha concluido.