La Sanidad vasca tiene 100.000 pacientes en cola para consultas y duplica la espera para pruebas desde 2019

El Departamento de Salud ha informado al Parlamento Vasco de que en Euskadi hay 103.921 pacientes en espera de una consulta hospitalaria y 53.635 pendientes de una prueba complementaria. Los datos son al cierre de noviembre, el recuento más reciente, y han sido enviados a la Cámara en respuesta a una petición de la portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera. A través de otro informe parlamentario ya se conoció en septiembre que la lista de espera quirúrgica estaba en verano un 27% más alta que en 2019, el último verano antes de la pandemia. Eran 23.851 más personas a expensas de ser llamadas para entrar a quirófano.

Los datos sobre consultas y pruebas hospitalarias no ofrecen datos evolutivos, pero informes anteriores de 2019 -2020 y 2011 fueron años muy marcados por la COVID-19 y distorsionaron la actividad ordinaria del a Sanidad pública- revelan que ha habido una subida moderada en lo tocante a consultas externas, ya que eran 95.725 hace tres años, pero un crecimiento muy fuerte en pruebas, ya que eran 27.746 los pacientes en cola entonces y son casi el doble ahora. Un matiz: los datos actuales sí incluyen los datos de la comarca sanitaria de Tolosaldea pero no así los de 2019. Esta zona es la única en Euskadi sin un hospital público de referencia y la atención la centraliza una clínica privada concertada, La Asunción. Ya hay un nuevo centro proyectado para Tolosa. No se añaden los de la OSI Rioja Alavesa, ya que su hospital de referencia, el de Leza, apenas tiene actividad de agudos.

Por áreas, la zona con más pacientes pendientes de una consulta es la atendida por el hospital de Basurto, es decir, el área de Bilbao. Son 21.425 personas en lista de espera por 17.866 en Vitoria y alrededores (OSI Araba) y, 16.252 en Cruces y 12.143 en la zona de influencia de Donostia, además de 10.759 en la gran comarca interior servida por el hospital de Usansolo, ahora ya segregado como municipio de Galdakao. En los hospitales de Vitoria, Bilbao y Barakaldo la cola ha crecido pero en Usansolo y sobre todo en Donostia ha bajado notablemente. En este último caso, la espera ha caído un 25%, según los datos oficiales de Osakidetza.

En cuanto a las pruebas, aquí se produce el fenómeno inverso y la OSI Donostialdea encabeza la lista después una fortísima subida de pacientes, de 6.626 a 13.217. Los siguientes centros por volumen de pacientes son Basurto (9.025), Usansolo (7.368) y Cruces (5.950). Txagorritxu y Santiago tienen una demora muy contenida, por debajo de comarcales como el Alfredo Espinosa de Urduliz o la propia comarca de Tolosaldea. Por especialidades, Traumatología y Rehabilitación, además de Oftalmología, Dermatología o Ginecología son las más demandadas. Las ecografías no ginecológicas son las que más cuello de botella generan, aunque hay en Cruces, por ejemplo, hay más de 2.200 personas pendientes de una mamografía.