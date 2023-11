El ministro Óscar Puente ofrece a José Antonio Santano, alcalde de Irún, ser secretario de Estado de Transportes

El socialista José Antonio Santano (Irún, 1965) ha recibido el ofrecimiento para ser secretario de Estado de Transportes, 'número dos' del nuevo ministro Óscar Puente. Santano es alcalde de Irún desde 2002 y también vicepresidente de Eudel, asociación de municipios vascos. Ha ganado seis veces las elecciones municipales en la quinta ciudad vasca y segunda de Gipuzkoa, en 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, y ha gobernado en siete legislaturas, ya que accedió al cargo mediada la anterior a los comicios de 2003. Esta semana, Santano celebró el nombramiento de Puente como ministro. “Un gestor experimentado, un político de convicciones y un gran amigo”, escribió en X (antiguo Twitter).

Un nuevo Ministro de Transportes y movilidad que conoce bien @Irun_informa



La nueva estación de @Adif_es en #Irun y la transformación de la ciudad ligada al ferrocarril en su agenda



Un gestor experimentado, un político de convicciones y ¡un gran amigo!



Zorionak @oscar_puente_! pic.twitter.com/2eg9IayBHI — Jose Antonio Santano (@jasantano) 20 de noviembre de 2023

Santano es concejal desde 1983 y es uno de los principales cargos locales del PSE-EE en Euskadi junto con la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y desde luego el más longevo, lo que obligará a iniciar un proceso de renovación que ya se ha producido en Eibar o Ermua, los otros feudos. Como referencia, los tenientes de alcalde son Miguel Ángel Páez y Cristina Laborda.

En los últimos años, Santano ha mostrado un perfil político propio y ha tenido cintura para llegar a acuerdos con todos los partidos, aunque la relación con el PNV resultó tensa en algunas fases de su mandato. “Yo hablo con el PP, hablo con [EH] Bildu, hablo con [Elkarrekin] Podemos, hablo con el PNV y llegamos a acuerdos con cualquiera de ellos. O con todos. Ése es el estilo que vamos a poner encima de la mesa. Tenemos una forma abierta y transversal de hacer política para que la ciudad avance”, dijo a este periódico en la entrevista previa a las elecciones de mayo. En la pasada legislatura gobernó en coalición con Podemos e IU y no con el PNV, como es habitual en el PSE-EE.

Durante su mandato, Santano ha lidiado con el problema de las devoluciones en caliente de migrantes en tránsito en la frontera de Francia y con fallecimientos causados por esos controles de la Policía Nacional. En 2011, Irún fue el primer municipio español en aplicar la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora ahora generalizada. Como 'debe', Santano dejará el Ayuntamiento sin ver completado uno de sus proyectos más recientes: la reforma del recinto ferial Ficoba para reconvertirlo en un recinto para eventos deportivos y culturales de gran formato. En los últimos años, había intentado emular a Vigo impulsando unas grandes celebraciones en Navidad en Irún. “Si le pregunta a Abel Caballero, dirá que Vigo es ”mundial“ y yo le digo que Irún es ”mundial“. Sí, en eso coincidimos plenamente. Abel Caballero ha conectado bien con muy bien con Vigo y yo creo que nosotros conectamos bien con Irún.

En materia de Transportes, su nueva responsabilidad, ha defendido la renovación de la red ferroviaria transfronteriza en Irún para adecuarla a la alta velocidad, la gran infraestructura pendiente de Euskadi y una de sus patatas caliente. Está pendiente, igualmente, el traspaso de Cercanías, como también el de Rodalies a Catalunya.

El PSE-EE había quedado fuera del Consejo de Ministros, aunque Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, es nacido en Bilbao. “Que haya socialistas vascos no es lo más importante. El presidente ha conformado un buen Gobierno. A mí no me preocupa”, dijo el consejero vasco Iñaki Arriola preguntado por esta circunstancia.

Puente se ha estrenado en el cargo con un acuerdo para evitar la huelga en Renfe y Adif y dará un marcado perfil político al nuevo Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que se desliga de la gestión de la Vivienda. Tendrá que concretar uno de los compromisos de Pedro Sánchez en el debate de investidura: la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y personas desempleadas, que tiene que coordinarse con las administraciones regionales. Y tiene una ley por delante: la de Movilidad Sostenible, en la que no sólo irá el nuevo mapa concesional de autobuses, también el rediseño del sistema ferroviario, para potenciar las mercancías, que se ha pactado con Bruselas. De momento, se ha eliminado la imposición de peajes en las autovías.