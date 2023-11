El PSE-EE se toma con ironía su ausencia del nuevo Gobierno de Sánchez: “No somos ministros porque no queremos”

El consejero socialista del Gobierno vasco Iñaki Arriola, responsable de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, ha parafraseado a Alberto Núñez Feijóo cuando se le ha preguntado por la ausencia de miembros del PSE-EE en el nuevo gabinete de Pedro Sánchez. “No somos ministros porque no queremos”, ha bromeado Arriola, que en el pasado fue presidente del PSE-EE y secretario general en Gipuzkoa.

Preguntado por si le constaba alguna propuesta rechazada, dado que en las quinielas sí habían aparecido nombres como el de Idoia Mendia, vicelehendakari ahora mismo, Arriola ha seguido con la ironía. “No, no me consta. ”Si a mí me hubiese propuesto, le habría dicho que no“, ha zanjado.

“A todos nos gustaría un socialista vasco, quitando a [Fernando Grande] Marlaska si lo consideramos socialista vasco. Todos tenemos un prurito”, ha confesado en rueda de prensa Arriola. Sin embargo, ha añadido también: “Que haya socialistas vascos no es lo más importante. El presidente ha conformado un buen Gobierno. A mí no me preocupa”.

El juez Grande-Marlaska, responsable de Interior desde el primer Ejecutivo de Sánchez, allá por 2018, es nacido en Bilbao pero no militante del partido. En este lustro, el PSE-EE tuvo a Isabel Celaá como ministra de Educación y portavoz también en una primera etapa. La extitular de Exteriores, Arancha González Laya, también es natural de Gipuzkoa, pero no forma parte de la estructura orgánica del partido en Euskadi, uno de los pocos territorios donde Sánchez sí fue primera fuerza, en este caso por delante no solamente del PP sino también de PNV y EH Bildu.

La experiencia foral de Elma Saiz

En la misma rueda de prensa, el consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, de la parte del PNV de la coalición, ha indicado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dado la instrucción a todo su equipo para que contacten con sus homólogos en el Ejecutivo central. Preguntado por un perfil concreto, el de la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, se ha destacado que como exconsejera navarra conoce el sistema de financiación foral y se ha confiado en que ello engrase las relaciones de cara a la posible transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a la Administración autonómica, algo nunca ocurrido en España.

“Por supuesto que felicitamos a la ministra Saiz. La transferencia es una materia recogida en los compromisos del Gobierno español. Lo que desde el Gobierno vasco se espera es que la respuesta al desarrollo completo del Estatuto se cumpla de la forma más satisfactoria posible y en el menor plazo posible”, ha señalado. En todo caso, Zupiria ha enfatizado que los compromisos políticos han de ser independientes de las personas concretas que ocupen los cargos. Eso sí, el PNV mantuvo una relación tensa con su predecesor, José Luis Escrivá, ahora movido a otro asiento en el Consejo de Ministros.

El lehendakari, de su lado, ha enviado ya una felicitación a Sánchez y le ha invitado a retomar la interlocución. Una de las exigencias del PNV al PSOE ha sido que existen al menos reuniones semestrales entre ambos mandatarios.