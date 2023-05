La Justicia ordena el ingreso en prisión de Alfredo de Miguel 24 horas después de las elecciones

Correlación no siempre es causalidad, pero el calendario ha hecho que la Audiencia Provincial de Álava ha ordenado este lunes, 24 horas después de unas elecciones en las que el PNV ha sufrido un importante desgaste en el conjunto de Euskadi, que el ex 'número dos' del partido en Álava condenado a doce años de cárcel por liderar una trama de corrupción (son nueve de cumplimiento efectivo) que no se suspende el cumplimiento de las penas y que ingrese en prisión. El plazo habitual suele ser de diez días naturales. La resolución, eso sí, está data este pasado jueves, justo antes del cierre de la campa

De Miguel había exprimido desde que la sentencia en su contra fue firme en marzo todos los resquicios legales para evitar el cumplimiento de la pena. Ahora estaba pendiente de que se resolviera una petición extraordinaria de suspensión a la luz de argumentos como su buena conducta, el cuidado de menores o que está pendiente de un indulto político que ha solicitado al Gobierno de España. Sin embargo, los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta han notificado este lunes que rechazan esta petición y que toca “ejecutar” la condena.

La sala, en su resolución, afirma que hay “escasa probabilidad” de que quien todos conocían como Txitxo logre una medida de gracia del Ejecutivo y recuerda que el caso ha suscitado “gran alarma social”. Las penas que habitualmente se suspenden son las inferiores de dos años y en este caso la suma es ampliamente superior. Además, se le recuerda que el delito de asociación ilícita por ser cabecilla de una trama, por sí solo, ya es más alto de dos años aunque sea precisamente el que quiere anular con un indulto parcial.

Y añade la sala: “A mayor abundamiento, debemos reiterar que en este caso el tipo de delitos cometidos y el cargo que desempeñaba el señor De Miguel, cargo del que abusó para realizar su actuación delictiva, ha causado una gran conmoción social. Y es de justicia proceder al cumplimiento de las penas de prisión impuestas, máxime cuando el solicitante era el dirigente de la trama y ya hay algún condenado por la misma que ha procedido a ingresar en prisión”. Se refiere el tribunal al caso de Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco y que entró durante la campaña electoral en el centro penitenciario de Zaballa. “No hay nada extraordinario” en sus circunstancias personales y la misma sala ya autorizó la suspensión de la pena de prisión de su esposa, Ainhoa Bilbao, que era testaferro de la empresa principal del caso, llamada Kataia Consulting.

Sobre los plazos concretos, la sala alude a un posible “recurso de súplica” que le permitiría a De Miguel seguir pleiteando. De hecho, ha cambiado de abogado para este fase y está exprimiendo todas las opciones de la mano de Estefanía Rojo. Después, se ofrece un período 'voluntario' de diez días naturales (dos semanas reales) y, si no, se comisiona a la Policía para detener al delincuente.