Ingresa en prisión por la corrupción del 'caso De Miguel' el marido de una diputada del PNV, Xabier Sánchez Robles

A apenas diez días de las elecciones municipales y forales, el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, condenado a más de siete años de prisión por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', ha ingresado en la prisión de Álava, en Zaballa, para cumplir su condena, según ha informado 'El Correo' y confirmado este periódico. Sin que haya fotografías del momento, Sánchez Robles se ha convertido en el primero de todos los condenados en hacerlo ya que es el único que no ha buscado en estos meses tras la llegada de la sentencia con las penas definitivas en este macrosumario resquicios como el indulto, problemas de salud o suspensiones extraordinarias. El ingreso se produjo a las 18.00 horas en la zona de ingresos voluntarios, donde lo habitual es que comparezcan con un letrado de confianza.

La Diputación de Bizkaia despide también a Xabier Sánchez Robles, otro de los condenados por corrupción en el 'caso De Miguel'

Sanchez Robles, que era amigo de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava y de otros de los participantes de la trama de corrupción -oficialmente una “asociación ilícita”, según los tribunales- facilitó contratos 'a dedo' a las empresas controladas por su compañero de partido, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. En algunos casos, incluso, ni siquiera se realizó el trabajo asignado y se interpretó como un intento de financiación irregular de empresas pantalla que, por otro lado, también se empleaban para cobrar comisiones a cambio de contratos. Además, en el juicio, la defensa del expolítico, liderada por Javier Beramendi, presentó unos documentos aparentemente oficiales que supuestamente mostraban que todas las adjudicaciones estaban realizadas y correctamente ejecutadas. Sin embargo, eran papeles que no constaban en los archivos del Gobierno y que presentaban anomalías en los sellos. Eso sí, nunca se aclaró cuál era la razón de la participación del político en estos hechos, ya que -a diferencia de De Miguel, que se compró un Saab, joyas o viajes- no consta lucro particular por su parte.

Sánchez Robles , como el resto de condenados en el 'caso De Miguel', fue expulsado de su puesto público. En su caso era funcionario en la Diputación de Bizkaia. También el partido ha iniciado la expulsión definitiva, como fijan los estatutos tras una condena firme. Sin embargo, a diferencia del resto de condenados, su esposa sí mantiene una posición de relevancia en el partido. Josune Gorospe es diputada del PNV en el Congreso, con Aitor Esteban, y en la pandemia llevó la relevante área de Sanidad. Antes, en el Parlamento Vasco, era la responsable de presupuestos y portavoz económica. La hermana de Xabier, Isabel Sánchez Robles, también fue diputada en la primera legislatura de Mariano Rajoy y tuvo cargos en el Ayuntamiento de Bilbao y en la Diputación de Bizkaia. Ahora es gerente de una sociedad pública foral llamada Zugaztel. Xabier e Isabel son sobrinos de José Luis Robles, alcalde de Bilbao entre 1983 y 1987 y ya fallecido.

En cuanto al resto de exmiembros del PNV que tienen pendientes penas de prisión, están pendientes de que la Audiencia Provincial de Álava resuelva sobre sus peticiones de suspensión. De Miguel desea que mientras se tramita el indulto político no tenga que pisar la cárcel y los también exdirigentes 'jeltzales' Koldo Ochandiano y AItor Tellería están pendientes de que se determine si sus problemas de salud son motivo suficiente para eximirles de entrar en prisión. La Fiscalía también ha solicitado que sean efectivas las condenas más pequeñas, incluso las de menos de dos años, como es el caso de la esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao, que ni siquiera quiere abonar las multas económicas por su papel como testaferro en la trama.