Llevar el aula a los juzgados para aprender de la vida: adolescentes simulan en Bilbao un juicio sobre ciberacoso

Dos adolescentes mantenían una relación hasta no hace mucho, pero él comenzó a “agobiarla” con sus mensajes. Ella se lo contó a sus amigas para que ellas mediaran y lograran que parase. Lejos de parar, él comenzó a enviar a sus amigos fotos privadas de ellos de cuando estaban juntos. Lo que hizo que ella dejara de salir a la calle, sufriera ataques de ansiedad y se mostrara cada vez más triste. “Todo iba bien, pero de repente, me dejó de hablar. Entonces, decidí enviar unas fotos íntimas en el grupo de WhatsApp de los amigos. ¿No se puede hacer?”, ha justificado el acusado, que tras declararse a sí mismo “no culpable”. Finalmente, ha sido condenado a una multa de 1.000 euros y una orden de alejamiento de la víctima.

Este es un caso real que llegó a la Justicia y que este viernes ha vuelto a los tribunales, pero en una simulación protagonizada por estudiantes de 4º de la ESO del IES Arrigorriaga BHI. Una hora más tarde, los alumnos de 4º de la ESO de Berrio-Otxoa Ikastetxea de Bilbao han representado otro juicio, pero en este caso sobre un caso de bullying o acoso con una agresión física que tuvo lugar en el propio patio del colegio.

Los jóvenes han participado como abogados, fiscales, jueces, testigos y hasta médicos forenses y, por un par de horas, han vivido en sus propias carnes lo que es un juicio real, con argumentos que tratan de demostrar la inocencia, en el caso de la defensa del acusado o de que cumpla la máxima pena posible, en el caso de la acusación particular. Todo ello, con el objetivo de educarlos en la práctica para evitar que este tipo de delitos sigan produciéndose.

Para ello, han seguido un guion realizado por el magistrado Emilio Lamo de Espinosa, coordinador del programa 'Educar en Justicia' en Euskadi, que junto al magistrado Daniel Calderón ha introducido los casos de los juicios que los dos centros escolares han simulado en la sala de vistas número 1 del Palacio de Justicia de la capital vizcaína. Llamo de Espinosa ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes presentes en la sala: “A vosotros os toca la parte más importante, que es la de transformar el mundo. Impedid que en el ámbito de vuestras relaciones personales y en los colegios haya situaciones de abuso, de acoso. Sed diligentes en la utilización de vuestros teléfonos móviles y de las redes sociales. No permitáis en ningún momento que todas esas informaciones, imágenes, audios que os puedan llegar, se difundan. Sed cortafuegos de todos aquellos comportamientos que conozcáis y que sabéis que pueden causar daño a los demás. Estáis en la mejor de las situaciones para cambiar el mundo, poniendo en práctica los valores de libertad, justicia, igualdad y tolerancia aprendidos durante el curso”, ha indicado.

El acto también ha contado con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana; de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco en funciones, Nerea Melgosa; de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María del Mar Cabrejas y Enrique Lucas; y del Ararteko, Manuel Lezertua.

En su intervención, el presidente del TSJPV ha destacado que el programa, que es bilingüe -uno de los juicios se ha desarrollado en euskera y el otro en castellano- es una “herramienta para que la juventud conozca la función en los juicios de las y los jueces, fiscales y abogados en temas de relevante interés formativo como, entre otros, la violencia de género, el acoso escolar y la privacidad en las redes sociales”.

Por su parte, la consejera en funciones, Nerea Melgosa, ha destacado en su discurso que lo importante es que los jóvenes sepan identificar qué es un delito. “Lo importante es que vosotros os acerquéis a vuestro sistema judicial para identificar qué es delito, para que podáis identificar qué es delito, cuáles son vuestras responsabilidades penales y, sobre todo, para que identifiquéis las situaciones en las que podéis ser víctimas. Son asuntos que os tocan de cerca: violencia machista, el mal uso de las redes sociales, el acoso escolar o el 'sexting'”

“Estoy segura de que vuestra imagen de la Justicia la tenéis por las series de abogados, pero eso no tiene mucho que ver con nuestro sistema judicial. Hay sistemas judiciales que se pueden vender muy bien en las series, pero el nuestro es un sistema garantista y universal. Lo que os tiene que quedar claro es que, según la ley, no podemos tener excusas para decir que no sabemos que lo estamos haciendo mal. El derecho está para cumplirlo. El desconocimiento de la Justicia nos hace débiles, en cambio, su conocimiento, nos empodera para comprender o exigir mejor nuestros derechos y responsabilidades”, ha concluido.

3.557 alumnos participan en juicios

El programa 'Educar en Justicia' se creó en Euskadi durante el curso 2019-2020, pero quedó interrumpido por la pandemia. Se retomó el curso 2022-2023 con la participación de 48 colegios y con cerca de 40 jueces y juezas. En la edición 2023-2024 han participado un total de 3.557 alumnos de 73 centros educativos 14 en Álava, 43 en Bizkaia y 16 en Gipuzkoa, que han tomado parte en este programa junto a 40 jueces y juezas y una fiscal.

El programa está articulado en tres sesiones por centro educativo y se lleva a cabo tanto en euskera como en castellano. En la primera, el juez mantiene un coloquio con el alumnado; en la segunda sesión, los estudiantes asisten a un juicio; y finalmente, en la tercera sesión, el alumnado realiza la simulación de un juicio utilizando guiones elaborados sobre casos reales bajo la tutela de un juez. Generalmente, los temas tratados en los juicios son el acoso escolar, el uso de las redes sociales y el respeto a la privacidad, con mención específica al intercambio de imágenes íntimas o sexuales, la violencia de género, el consumo de drogas y la responsabilidad penal del menor.