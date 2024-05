La Justicia condena a cuatro años a la mano derecha de Piterman en el saqueo del Alavés con el magnate aún huido

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a Pepe Nereo a cuatro años y tres meses de prisión por el desfalco millonario del Deportivo Alavés. La sala, cuya ponente ha sido la magistrada Elena Cabero y compuesta también por los jueces Jesús Poncela y Francisco Javier García Romo, ha estimado acreditado que se produjeron delitos “continuados” de apropiación indebida y “societarios”.

El primero de los delitos acarrea una condena que supera los dos años, por lo que deberá ingresar en prisión sí o sí salvo que se aleguen motivos de salud. Nereo, quien fuera mano derecha de Dmitry Piterman al frente del club de fútbol de Vitoria, deberá abonar también una cantidad de más de 2,9 millones de euros, a los que se sumarán los intereses, en concepto de responsabilidad civil y que serán recuperados por la entidad deportiva. Es el equivalente al 5% del presupuesto actual del club, que bordeó la desaparición por estos hechos. La condena incluye otras accesorias como una simbólica multa de unos 2.000 euros. Este fallo no es firme. Cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pueden hacerlo tanto el condenado para insistir en su absolución como las acusaciones para lograr la pena que solicitaban de inicio. La Audiencia ha fijado un plazo de cinco días hábiles para este trámite.

La Fiscalía pedía para él siete años de cumplimiento íntegro, además del pago de una multa de 15.000 euros, mientras que los actuales gestores del club, que tras aquella gran crisis pasó a formar parte del grupo del Baskonia de Josean Querejeta, elevaban la petición a los nueve años y medio. El tribunal ha rebajado la pena por “dilaciones indebidas”. Es el enésimo caso de irregularidades en Euskadi que se ve condicionado por los retrasos en la Justicia. Así ha ocurrido también, al menos, en los casos de Alfredo de Miguel y el resto de exdirigentes y excargos del PNV condenados por corrupción o en los casos de Gipuzkoa relacionados con el saqueo del museo Balenciaga o con el fraude en la Hacienda foral (caso Bravo II), así como con el asunto de Margüello en Bizkaia. Además, ha absuelto a Nereo de los delitos relativos a falsedad contable.

El Deportivo Alavés, en un comunicado hecho público este viernes, ha mostrado su “satisfacción” por la sentencia. “Una resolución que el actual Consejo de Administración de la entidad albiazul ha perseguido con insistencia durante los últimos años y que finalmente hace justicia reconociendo la culpabilidad del encausado”, ha subrayado. El club recalca, asimismo, que no cejará en su empeño de que Piterman también sea juzgado y responda “por todo el daño causado al Deportivo Alavés durante sus años de gestión”.

792.000 euros en un hotel de cinco estrellas

Nereo, que fue juzgado en solitario por el desfalco del Alavés después de que Piterman lo dejase solo y no se presentase ante el tribunal, fue miembro del consejo de administración y mano derecha del presidente, con el que llegó procedente del Racing de Santander. Piterman, del que no se esperaba que compareciese, fue declarado en rebeldía y se emitió una orden de busca y captura contra él. Ahora reside aparentemente en California, pero no ha hecho ninguna aparición pública desde que concediese una entrevista a Movistar Plus para un documental emitido hace un par de años. Durante el juicio, diversos peritos constataron que durante la gestión de Piterman y Nereo se produjeron varias “irregularidades contables”. Se emitían facturas por duplicado e incluso por triplicado a diferentes empresas por la prestación del mismo servicio.

En su recuento de la gestión económica, un perito aludió a una miríada de empresas al parecer creadas 'ex profeso' para justificar pagos por conceptos genéricos y vagos como “asesoramiento deportivo, control de rendimiento de los jugadores y preparación física”. Una de ellas, por ejemplo, estaba participada al 99% por el propio Piterman y el 1% restante, por su esposa, Milanendra Vikramsingh. Había igualmente una empresa que tenía la sede social en una calle de Vitoria que ni siquiera figura en el callejero de la ciudad. El perito también elevó hasta los 792.000 euros los gastos que el Deportivo Alavés pagó al Gran Hotel Lakua, el único de cinco estrellas de la ciudad, cuando estaba gestionado por Piterman y Nereo. Habló de “cifra astronómica”, más incluso teniendo en cuenta la frágil situación coyuntura económica que atravesaba el club.

Durante el juicio, la estrategia de la defensa se basó en todo momento en rebajar la capacidad de acción y decisión que Nereo podía tener en un club en el que, según sus propias palabras, a Piterman se le podía decir que hacían falta Kleenex, pero que luego sería él el que decidía “si tenían que ser de papel o de plástico”. “Nunca he tenido negocios con él. Nunca jamás he tenido ninguna sociedad ni vínculo mercantil”, reiteró Nereo, para desligarse del que fuera su jefe. “Si traer celo era ser el brazo ejecutor de Piterman...”, ironizó también su abogado. Nereo también rescató durante la vista el comodín de ETA y llegó a presentar unos documentos que supuestamente probarían que tanto el expresidente como él estaban amenazados por la banda terrorista ETA, por entonces activa, al figurar en unos listados del 'comando Donosti'. En la investigación afloraron operaciones que pudieron llegar a generarle un quebranto de hasta 2,1 millones de euros al club de fútbol para la implementación de seguridad privada tanto a Piterman como a Nereo por la presunta amenaza de ETA.