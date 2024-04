La Justicia declara a Piterman en rebeldía y juzgará a Nereo en solitario por el saqueo de 3,2 millones de euros al Alavés

La primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Álava contra Dmitry Piterman y Pepe Nereo, antiguos dirigente y mano derecha acusados de saquear más de tres millones de euros a las arcas del Deportivo Alavés, se ha solventado este lunes en poco más de una hora. Ante la ausencia de Piterman, que había alegado una operación quirúrgica coincidente exactamente con la fecha de la celebración de la vista, el tribunal lo ha declarado en rebeldía y ha extendido una orden de busca y captura contra él. Pese a ello, el tribunal ha decidido seguir adelante con el juicio a Nereo, quien fuera su mano derecha. Su abogado se ha reunido con el ministerio fiscal y han pedido suspender el juicio hasta este martes para presumiblemente tratar de alcanzar un acuerdo, si bien el letrado, ante los medios de comunicación, ha rebajado este intercambio a un mero trámite para reorganizar el calendario.

La jornada se ha abierto a las 9:30 de la mañana con la ausencia de Piterman, que, como ya se preveía, no ha comparecido ante el tribunal. El exdirigente, que al parecer reside ahora en California, tiene la doble nacionalidad ucraniana y estadounidense y no se le conoce una aparición pública más reciente que la entrevista que concedió a Movistar Plus en 2022 para un documental sobre su paso no solo por Vitoria, sino también por otros clubes de fútbol como los de Palamós y Santander. “Si Piterman no se encuentra aquí no es por una situación personal, sino por una situación médica. Tiene fijada una intervención quirúrgica para mañana 9 de abril. Está citado para el preoperatorio hoy en California y el 17 tiene el posoperatorio”, ha argüido su abogado, Tomás Franco Rodríguez, que ha achacado la mayor parte de los problemas a que Piterman no vive en Vitoria, sino en California. “A lo largo de todo el procedimiento, siempre ha estado a disposición de la Justicia española”, ha recalcado, aun así.

El tribunal, conformado por los magistrados Elena Cabero, Jesús Poncela y Francisco Javier García Romo, ha desestimado los argumentos y ha declarado al expresidente del Deportivo Alavés en situación de rebeldía. “No es una operación de urgencia, sino una operación programada. Es de una clínica privada, no de la Sanidad pública. No parece que esté vinculado por una inexorable e ineludible lista de espera de la Sanidad pública”, ha señalado Poncela, y ha hecho hincapié en que ni siquiera se ha explicitado en ningún momento cuál es la dolencia. Esto impide, por ejemplo, que un médico forense pueda atestiguar que efectivamente estaba impedido para comparecer. “No es necesario que esté usted ya aquí”, le ha recordado el magistrado al abogado de Piterman, que ha hecho alguna alegación más y luego ha marchado.

A raíz de la ausencia de Piterman, todo se ha centrado en Pepe Nereo, dado que la normativa procesal impide la celebración de juicios 'en ausencia' siempre que haya sobre la mesa un delito penado con más de dos años de cárcel, como es el caso. Nereo ha llegado a la Audiencia Provincial de Álava valiéndose de un bastón y acompañado por, además de su abogado, algunos familiares. Su defensa ha sostenido la “conveniencia” de que ambos, tanto Nereo como Piterman, estuvieran presentes para poder ejercer una defensa adecuada. “Se están enjuiciando hechos de hace veinte años, que se pueda retrasar semanas no supondría una merma superior a la que ya ha supuesto para los acusados”, ha argumentado. La Fiscalía pide para ambos una pena de prisión de siete años de cumplimiento íntegro por apropiación indebida y tres delitos de falsedad contable, así como una multa de 15.000 euros y una indemnización al club en la cantidad que se determine, si bien la estimación inicial de la fiscal, Cristina Vicente Briansó, habla de un “perjuicio económico grave” de 3,16 millones de euros.

El tribunal se ha apoyado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar que no es necesaria la presencia del otro coacusado para seguir adelante con el juicio. “Entendemos a Nereo, pero no es necesaria explícitamente la declaración del coacusado. Hay elementos de juicio ajenos suficientes: testigos y, desde luego, cantidad abrumadora de testimonios judiciales que acreditan los hechos. Además, venga o no al juzgado, el otro acusado podría acogerse a su derecho a no declarar; no garantizaría una mejor situación jurídica al señor Nereo”, ha explicado Poncela. Y ha apostillado a continuación, para zanjar el asunto: “Tenemos unos hechos de acusación en los que hay cuestiones en que se acusa a ambos, otras en las que se puede hacer un deslinde y, en todo caso, consideramos que sí puede haber un enjuiciamiento separado”.

Poco después de comunicar la decisión, el ministerio fiscal y la defensa de Nereo han pedido reunirse y, a la vuelta del receso, han solicitado la suspensión del juicio hasta la jornada del martes. Está previsto que se reanude a las 9:30 horas. A preguntas de los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia Provincial de Álava, el abogado de Nereo ha rebajado las conversaciones a un mero intento de reorganizar el calendario del juicio ahora que se sabe con certeza que Piterman no estará presente. Cabe también la posibilidad, no obstante, de que estuviese tratando de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.