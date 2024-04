El Deportivo Alavés pagó con Piterman y Nereo 792.000 euros en gastos en el único hotel de cinco estrellas de Vitoria

El Deportivo Alavés pagó entre julio de 2004 y julio de 2007, cuando estaba administrado por Dmitry Piterman y Pepe Nereo, hasta 792.000 euros en el Gran Hotel Lakua, el único de cinco estrellas que existe en Vitoria. “Son gastos no realmente imputables a la entidad y que supusieron un decremento del patrimonio de la entidad”, ha aseverado este miércoles un perito traído por la acusación particular ejercida por el propio club en la tercera sesión del juicio en solitario contra Nereo, después de que Piterman no se presentase ante el juzgado y fuera declarado en rebeldía por el tribunal.

Daniel López de Armentia, economista, experto contable y autor de un informe que evaluaba la situación económica del Deportivo Alavés durante los años en que Piterman y Nereo copaban el consejo de administración, ha apuntado que se produjeron varias “irregularidades contables”, con revalorizaciones voluntarias que ascendían hasta un importe de 3,8 millones. Las revalorizaciones en casos como los de los terrenos de Izarra se incrementaba el valor, según el perito, por encima del coste. “Existe un principio de prudencia por el cual no se pueden hacer valoraciones por encima del coste. De lo contrario, los administradores podrían hinchar las cuentas indebidamente”, ha explicado. Ha hecho hincapié, además, en que los administradores eran conocedores de que no estaban permitidas pero volvían a incurrir en ellas “cada año”.

En su recuento de la gestión económica, el perito ha aludido a una miríada de empresas al parecer creadas 'ex profeso' para justificar pagos por conceptos genéricos y vagos como “asesoramiento deportivo, control de rendimiento de los jugadores y preparación física”. Una de esas empresas, Management Deportivo, se constituyó participada en un 99% por Piterman y en el 1% restante por su entonces esposa, Milanendra Vikramsingh. Se creó el 27 de junio de 2006 y al día siguiente emitió una factura que venía a justificar una salida de 150.000 euros de una cuenta de Piterman en el Banco Sabadell que se había producido meses antes. Y ¿cómo había llegado hasta aquella cuenta particular? A través de una transferencia desde la cuenta del Deportivo Alavés en Kutxabank. “Esa empresa heredó antes de nacer”, ha ilustrado la acusación particular ejercida por el propio club, y el perito ha subrayado que “efectivamente” esa era la idea con esas empresas.

Otra de las empresas sobre las que puso el foco en el informe el perito que ha declarado este miércoles es Silaichar. Se da la circunstancia de que esta empresa tiene su sede social en el número 10 de la calle del Río Clidón de Vitoria. En los datos de la empresa se alude incluso a que tiene el código postal 01001. Pero esa calle no existe, no figura en el callejero de la ciudad. Administrada por Joaquín Gil Martínez, que ya había coincidido con Piterman cuando uno fue delegado del Palamós CF y el otro presidente, le giró facturas al Deportivo Alavés por un total de 118.000 euros más IVA por conceptos que aludían a control de partidos. “Los conceptos son genéricos como 'Albañilería y pintura', pero no se indicaba ni qué se pintaba ni en qué fecha”, ha explicado el perito. Por esas fechas, estaba también contratada una persona como oficial de mantenimiento. A él se le pagaban 1.965 euros al mes, mientras que las facturas que se le giraban cada mes a Silaichar llegaban hasta los 7.336.