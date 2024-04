La mano derecha de Piterman rescata el comodín de ETA para justificar el desfalco del Deportivo Alavés

La defensa de Pepe Nereo, a quien desde este martes se juzga ya sin Dmitry Piterman y en solitario por el desfalco de 3,2 millones de euros al Deportivo Alavés, ha presentado unos documentos que probarían que tanto el expresidente como él estaban amenazados por la banda terrorista ETA al figurar en unos listados del 'comando Donosti'. En la investigación afloraron operaciones que pudieron llegar a generarle un quebranto de hasta 2,1 millones de euros al club de fútbol para la implementación de seguridad privada tanto a Piterman como a Nereo por la presunta amenaza de ETA, que entonces estaba operativa. Piterman, que no se presentó este lunes en la primera sesión del juicio, ha sido declarado en rebeldía por el tribunal y se ha expedido una orden de busca y captura contra él, pero ya no se le está juzgando por no ser posible en su ausencia.

La segunda sesión del juicio contra Nereo, que ha llegado a la Audiencia Provincial de Álava acompañado de su abogado y varias personas más, ha comenzado poco después de las 9:30 horas de este martes. Su abogado ha presentado una serie de documentos como prueba, aunque sin las fotocopias procedentes y sin numerarlos, lo que le ha merecido la bronca del tribunal. Entre ellos, había uno que, al parecer, probaría que tanto Piterman como Nereo figuraban en una lista del 'comando Donosti', lo que justificaría, según ha subrayado la defensa, los gastos en seguridad por haber estado amenazados. Según el abogado, hubieron incluso de cambiar matrículas y de disponer de miembros de seguridad armados a la puerta de su vivienda. Las pruebas, que han sido cuestionadas tanto por la Fiscalía como por la acusación particular por el modo y la fecha en que se han presentado, se analizarán en una próxima sesión.

Este martes han comparecido también en calidad de peritos los tres administradores concursales que fueron conocedores de la situación económica del club durante los años en que Piterman y Nereo estuvieron a cargo de su gestión. Eran Andoni Echeverría, Jaime Orive y Fernando Ercilla; dos han jurado y uno ha prometido antes de declarar ante el tribunal. Ya elaboraron previamente un informe en el que subrayaban que la situación de la entidad en las temporadas 2005-06 y 2006-07 era negativa y no coyuntural, sino sostenida en el tiempo. “Hablaríamos más de irregularidad que de error. Ya estaban advertidos de que la gestión no era correcta y tendrían que haberla corregido”, han aseverado a preguntas de la Fiscalía.

Como respuesta a las sucesivas preguntas del ministerio fiscal, de la acusación particular (personificada en un abogado familiar de Alfonso Fernández de Trocóniz, actual presidente del Deportivo Alavés) y de la propia defensa de Nereo, los peritos han aseverado que hubo un “perjuicio claro” para la situación financiera del club. Han señalado la existencia de gastos de alojamiento “indiscriminados” en el único hotel de cinco estrellas que existe en la ciudad, el hotel Lakua. “No se encuentra explicación razonable para que cualquier persona que tuviera algún vínculo se alojara en un hotel de cinco estrellas, generando el gasto que eso comportaba”, han manifestado. Entre las personas que se alojaban con los gastos pagados por el Deportivo Alavés, han citado incluso a unos albañiles que estaban a cargo de una obra puntual.

Los peritos han apuntado también a la existencia continuada de facturas de emisor desconocido que se pagaban con dinero en efectivo tomado de la caja. “200.000 euros que no tenían consideración de gastos. El pago se hacía en efectivo, a través de caja. Importes de obras que se hacían sin que el que emitía la factura existiese. El dinero había salido y la factura se emitía con mucha posterioridad coincidiendo con un importe de muchos meses antes”, han detallado. Luego se comprobó que los NIF aportados eran falsos, que no se correspondían con los de ninguna empresa. “Las facturas eran muy posteriores”, han repetido de nuevo. Y las facturas no solo eran posteriores, a tenor de lo declarado por los peritos, sino que también se duplicaban y hasta triplicaban en otros casos, pagando hasta a tres empresas diferentes por el servicio prestado únicamente poro una de ellas. Sucedía con cuestiones de seguridad, pero también con otras. Así, por ejemplo, existen facturas por el mismo concepto y en la misma fecha a dos empresas de seguridad diferentes, Seguridad y Vigilancia de Álava y SVC. Entre las empresas que recibían pagos al mismo tiempo que otras, se encontraban también Management Deportivo SCP, Consocisa SL, Elne 318 Servicios Integrales SL y Elne 318 Segur. En otros casos, se giraban hasta seis facturas para periodos diferentes en un mismo día, con conceptos vagos que se reflejaban con el nombre del mes seguido de la cantidad.

Deudas saldadas con televisiones

Según lo declarado por los peritos, se giraron facturas por los más diversos conceptos. El 17 de mayo de 2007, por ejemplo, se emitió una por un importe de 50.000 euros en concepto de gestiones llevadas a cabo en octubre del año anterior en la búsqueda de un inversor al que Piterman o la sociedad Jugovic S.A. —que era la que empleaba para gestionar el club— pudieran venderle sus acciones. “Intentaron taparlo con una factura emitida después, y eso se ve en la contabilidad”, han indicado. Los peritos también se han preguntado por qué, si el club ya disponía de entrenador, director técnico, fisioterapeuta y entrenador de porteros, hacía pagos por esos conceptos a Piterman, presidente del consejo de administración sin formación específica para el desempeño de esas funciones. “Entendimos que estos pagos eran improcedentes”, han remarcado. Y, por lo que pudieron llegar a saber, han señalado también a Nereo como “responsable” de la situación financiera, pues Piterman y él, según los peritos, tomaban las decisiones de forma conjunta. En la estructura que han detallado a petición expresa del tribunal, los peritos han hablado de Jugovic, S.A. como mayoritaria, de Piterman como presidente y consejero delegado, de su exesposa Milanendra Vikramsingh como secretaria y de Nereo como vicepresidente.

En otro caso, el Deportivo Alavés saldó una deuda con la empresa Selección de Publicidad, S.L.U. con la entrega de televisores, aparatos reproductores de música y teléfonos móviles. “Esos bienes se entregaron en un hotel de Palamós propiedad del señor Piterman y las facturas compensatorias se le firmaron al Deportivo Alavés”, han apuntado. Los peritos han referido igualmente la existencia de una “cuenta oculta” en una oficina del Banco Sabadell en la misma localidad gerundense que recibía fondos desde Vitoria. Por otra parte, la asociación del Deportivo Alavés con el Club de Fútbol Atenea, equipo amateur de fútbol sala, ha sido tildada de “liberalidad” por los peritos, que también se han referido a algunos gastos como “suntuarios”.

“Vivían en el hotel Lakua”

También han declarado como testigos este martes Alfonso Arriola, quien fuera director general del Alavés y posteriormente condenado por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', y Alfonso Fernández de Trocóniz, actual presidente de la entidad. En último lugar, y por videoconferencia, ha prestado testimonio Enrique Pérez Martínez, que ahora es director general del Málaga Club de Fútbol pero que durante los años de Piterman y Nereo al frente del Alavés trabajó como abogado, delegado, secretario técnico, gerente y consejero del consejo de administración del club. Estaba encargado, según ha afirmado, de los contratos y las licencias federativas de los jugadores. “Piterman y Nereo vivían en el hotel Lakua, pero desconozco quién abonaba esos gastos, porque la relación con el hotel la llevaba personalmente Dmitry”, ha declarado, para luego afirmar que había otras personas que, sin ser trabajadores del “día a día”, se alojaban allí también. La acusación particular le ha interpelado por tres individuos concretos. José María Carmona Hidalgo “era una persona de su confianza”, pero “no tenía una función definida”. Antonio Avilés era “un fisio[terapeuta] del primer equipo”. César Martínez “también vino en la época de Dmitry y estaba ahí, pero tampoco tenía una función clara”. “Se ve que sería su persona de confianza”, ha manifestado Pérez Martínez.

En la imagen que Pérez Martínez ha pintado de una jornada normal en el Deportivo Alavés, “Pepe” —que es como se ha referido a Nereo en todo momento— y Piterman estaban en contacto permanente por teléfono. “La relación entre ellos era estrecha, vivieron juntos”, ha aseverado. Ha restado importancia, sin embargo, al poder que tenía Nereo. Piterman era “quien hacía y deshacía” todo en el “área de contratación deportiva”, que según él representaba “más del 70% del presupuesto”. “Pepe le preguntaba todo”, ha sintetizado, y ha añadido: “El resto, incluido el señor Nereo, éramos meros acompañantes”.

Y el retrato de Piterman ha sido tajante: “Nunca hubo ninguna junta. Era una persona de ordeno y mando. Él fichaba, él entrenaba, él hacía la pretemporada y la preparación física, él hacía los pagos. Se reunía consigo mismo y dependiendo de su estado de ánimo tomaba unas decisiones u otras”. Sobre la supuesta amenaza de ETA, ha afirmado no estar al tanto de que existiera tal, pero sí recuerda que el presidente disponía de seguridad por lo “crispado” de la situación entre la directiva y la afición. “Gracias a Dios, yo no tenía poderes [en la sociedad]”, ha expresado también Pérez Martínez en un momento de su declaración.