El Gobierno vasco paga 6.000 euros mensuales a Alfonso Arriola, condenado por corrupción en el 'caso De Miguel'

Alfonso Arriola, condenado por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', tiene una nómina de 6.018,79 euros mensuales (más dos pagas extraordinarias de 3.653,94 euros) como funcionario de la máxima categoría de la Administración vasca, en concreto en el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Los datos, adelantados por 'El Correo', vienen recogidos en una respuesta enviada al Parlamento Vasco por el Gobierno de Iñigo Urkullu a instancias de Elkarrekin Podemos-IU. El Ejecutivo recalca que la sentencia ya firme de esta trama, que incluye la inhabilitación de Arriola, no implica su despido como sí ha ocurrido con otros implicados como Alfredo de Miguel en la sociedad pública Hazi, Koldo Ochandiano en el parque tecnológico de Miñano o Iratxe Gaztelu-Urrutia en Osakidetza. Esos aproximadamente 80.000 euros le proporcionan a Arriola ingresos cercanos a los de un viceconsejero y superiores a los de muchos altos cargos.

"¿Qué hacemos con esta imbécil?"

Los servicios jurídicos del Gobierno vasco interpretan que el fallo contra Arriola recoge una prohibición de ocupar un puesto o cargo público pero solamente en “empresas o sociedad públicas participadas”. Los letrados autonómicos no van a preguntar a la Audiencia Provincial de Álava, tribunal encargado de la ejecución de las penas, si esa disposición se haría extensiva también a la Administración general. Fuentes judiciales, en todo caso, recalcan que ya se ha tramitado la inhabilitación en los términos previstos.

En su momento sí que se indicó que no iba a ser ascendido. Sin embargo, Arriola, que bordea ya la jubilación, forma parte del “cuerpo superior” de funcionarios, con categoría A y, dentro de ella, A1. Por lo tanto, ocupa una plaza del máximo nivel en la escala interna. “Este subgrupo es el más alto en el que se puede encuadrar el personal funcionario público”, confirma el Ejecutivo. Es técnico de contabilidad, según explica el Gobierno, que no da más detalles sobre sus tareas. Se deja claro, además, que la Comisión de Ética no es competente para analizar este caso porque solamente revisa posibles problemas con altos cargos y asimilados, no con funcionarios de carrera.

¿Quién es Alfonso Arriola? Histórico del PNV de Álava, llegó a sonar como candidato a la Alcaldía de Vitoria. Fue director general del Deportivo Alavés y, a propuesta del partido, gerente del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de la ciudad. Él posibilitó que el 'número dos' de su partido en Álava, Alfredo de Miguel, con quien mantenía una muy estrecha relación, manipulara una contratación en Miñano, precisamente una sociedad pública adscrita al Departamento para el que ahora trabaja, a cambio de llevarse una comisión. Fue la persona que ejecutaba ese contrato, Ainhoa Alberdi, que compró a su socio la empresa 'a posteriori' de la adjudicación, la que denunció la trama de corrupción y que De Miguel le había pedido 100.000 euros. Arriola ha salido del proceso sin condenas de cárcel pero sí con una de prevaricación. En un correo electrónico con su superior, Julián Sánchez Alegría, que quedó absuelto en este caso de corrupción, Arriola se refirió a la denunciante como “imbécil”. Arriola fue arrestado por este caso en marzo de 2010. Entonces, con el PSE-EE en el Gobierno vasco, estaba fuera ya de Miñano