Luis Eguíluz: "No he hablado con Raquel González en meses. ¿Para qué seguir hablando con quien hace trampas?"

Este jueves se ha conocido oficialmente que Raquel González, la candidata apadrinada por Génova será reelegida como presidenta del PP de Bizkaia tras la votación de compromisarios -en el resto de provincias vascas ha sido asambleario-, en la que la candidatura de González ha logrado un resultado próximo al 70% frente al 30% de la candidatura alternativa liderada por Luis Eguíluz, exedil en Bilbao que contaba con el respaldo de los exdirigentes Antón Damborenea y Nerea Llanos.

Eguíluz, que ha defendido a lo largo de su candidatura y también tras esta que el PP en Bizkaia se encuentra en decadencia, confiesa a este diario que su objetivo, más allá de llegar a la presidencia del partido en el territorio vasco, era poner el foco en la situación actual del partido. "Ha habido un declinar del PP en los últimos años y este declinar se ha agudizado los últimos cuatro, los últimos dos más porque la actual dirección ha ocupado casi todos los cargos institucionales de la provincia y eso era lo primero, llamar la atención de ese proceso de desaparición", se sincera.

¿Cómo se siente después de que su candidatura haya quedado excluida?

Yo me siento bien. Las preocupaciones importantes son otras, pero 41 años de militancia dedicados a unas ideas y a un proyecto político no desaparecen porque haya habido un cambio de dirección o porque la dirección que cambió hace cuatro años vaya a estar otros cuatro años.

¿Cuál era su objetivo al presentarse?

El grupo que conformábamos la candidatura, el equipo, teníamos muy claros cuáles eran los objetivos, los pasos y los escenarios. Tienes que tener previsto cuál va a ser el plan "b" si el plan "a" falla. Nosotros sin ningún apoyo más que nuestras ganas de llegar al final hemos obtenido un 33% de los compromisarios y la candidatura auspiciada por Génova y protegida por la regional ha obtenido un 67%. Nuestro objetivo inicial era llamar la atención sobre lo mal que se encontraba el centro derecha vasco en Bizkaia y el partido que lo representa que es el nuestro, el mío. Ha habido un declinar del PP en los últimos años y este declinar se ha agudizado los últimos cuatro, los últimos dos más porque la actual dirección ha ocupado casi todos los cargos institucionales de la provincia y eso era lo primero, llamar la atención de ese proceso de desaparición.

El segundo, evidentemente intentar ganar el congreso para intentar revertir la situación y estructurar el partido porque gran parte del personal que forma la base del partido ha sido despedido de malas formas. Intentar recuperar eso e intentar devolver la centralidad y el discurso y ser referente en una serie de temas de los que ya no somos. También por recuperar y por atraer talento, que se ha ido perdiendo.

El proceso ha estado trufado y trampeado

Hablaba de que si el plan "a" fallaba, tenían un plan "b". ¿Cuál es?

A parte de denunciar las irregularidades que se han producido en el proceso, hay una demanda preparada para denunciar que el proceso ha estado trufado y trampeado y eso en un partido como el mío en el que milito desde hace 41 años no se ha dado y no se puede dar.

Y luego, hay un montón de gente que va abandonando el espectro de centro derecha constitucional autonomísta, foralista y provincialista y que podría ser recuperable. Algunos de ellos votan al PNV, otros se han ido a la abstención y otros votan al PSE, pero muchos de ellos no votan a nadie y se pueden recuperar. Hemos recuperado un foro de una asociación que existió, del año 1988, la Asociación Liberal y Foral Vasca, que de momento pretende funcionar como un foro de pensamiento que aglutine talentos que se están perdiendo y que tenemos una misma línea de pensamiento. La idea es articular un discurso que se pueda lanzar a la sociedad sin otro tipo de interés, pero para que la sociedad sepa que hay gente importante y con algún criterio que piensa igual que muchos de los ciudadanos.

¿Ha hablado con Raquel González tras los resultados?

No. No he hablado con Raquel González desde hace meses y no creo que tenga que hablar. Esto es como cuando juegas al mus, ¿para qué seguir hablando con quien hace trampas? No me parece lo adecuado. Yo no juego con tramposos, no es mi estilo.

¿Por qué cree que optaron por un congreso por compromisarios en lugar de uno asambleario como en Álava y Gipuzkoa?

Porque es más fácil de manejar. ¿Por qué de toda España solo ha ocurrido en Sevilla y Bizkaia, donde ha habido una situación similar? Porque había dos candidaturas, una oficial y otra alternativa y si se enfrentaban en un congreso asambleario, igual la candidatura oficial perdía.

En Bizkaia mi percepción es que en el PP no hay discurso, ni iniciativas ni exigencias a los que dirigen las instituciones

¿Teme que el giro que está tomando el PP acabe por llevarlo a una derecha más extrema y menos moderada también en Bizkaia?

Yo lo de 'también' lo quitaría, yo diría que ocurre en Bizkaia. En Madrid el discurso que le he oído a Isabel Díaz Ayuso, fuera de que a la gente le pueda gustar más o menos en los modos, no me parece un discurso de extrema derecha, me parece más bien un discurso liberal y relativamente moderado. El voto que ha tenido Ayuso es el voto PP, el voto de Ciudadanos e incluso bastantes del PSOE. Y se me hace extraño que un señor del PSOE vaya a votar a una candidata con un discurso de extrema derecha.

En Bizkaia mi percepción es que en el PP no hay discurso, ni iniciativas ni exigencias a los que dirigen las instituciones por parte de los que ocupan la dirección de mi partido. No sé cuál es su discurso, pero las maneras del PP no son las de un partido de centro derecha.

¿Qué opina sobre la marcha de Alfonso Alonso?

Yo no he sido 'alfonsista', cuando salí del Ayuntamiento así lo dije. Es una persona que habla fenomenal, que tiene un buen discurso con el que coincido en algunas cosas. Sé podían haber hecho mejor las cosas, pero difícilmente peor y tú no puedes quitar a un candidato a lehendakari en mitad del proceso. Eso lo hemos pagado y lo seguiremos pagando porque ese cambio está dirigido desde Génova e implica que acabas de convertirte en algo que tú vienes diciendo que no eres, que es un partido sucursalista. No es tolerable que ningún miembro de mi organización se salte los cargos de sus compañeros en las instituciones locales para negociaciar con el PNV o el PSE. Yo no soy de un partido sucursalista y no me he jugado la vida ni me he metido en esto para que no se quién me de órdenes desde Madrid. Otra cosa es que yo soy sea un disciplinado militante, pero eso no me priva de ser crítico cuando debo serlo.

En las pasadas elecciones municipales usted llegó a amagar con votar al PSE tras ser relegado por la propia González de la lista a la alcaldía de Bilbao. ¿Cómo ocurrió aquello?

Me preguntó un periodista que a quién iba a votar y yo siempre he votado al PP y acababa de votar a Beatriz Fanjul a diputada, ahora, en el ámbito municipal, en el ámbito más cercano en ocasiones la cercanía, la amistad pueden influir. Eso no quiere decir que yo, que soy primo segundo de Jone Goirizelaia le vaya a votar ni que vaya a votar al PNV o a Aburto porque haya estudiado en mi colegio o porque mi padre fuera nacionalista. Tengo una relación de amistad con Alfonso Gil y ustedes lo pueden interpretar como quieran, yo ahí lo dejo. Eso quiere decir eso, no más, pero el titular es el titular.

Yo no soy de un partido sucursalista y no me he jugado la vida ni me he metido en esto para que me den órdenes desde Madrid

¿Qué le pareció la intervención de Bea Fanjul en la campaña de Ayuso en Madrid?

El mejor escribano echa un borrón, pero esperemos que no haya más borrones. No fue especialmente brillante. Es una persona a la que tengo mucho aprecio, podría ser mi hija. En su momento participé en su campaña, le he apoyado y le he dado ideas para algún discurso. Siempre le he dicho que su ámbito territorial y donde tendría que trabajarse es en su territorio. Está muy bien estar los días que tengas que estar en Madrid, pero hay que estar en la provincia, porque los votos hay que sacarlos aquí. El asumir nuevas responsabilidades es bonito, pero te quita tiempo de tu trabajo. Abarcar mucho no es bueno, pero es joven, no tiene responsabilidades familiares y evidentemente tiene más disponibilidad temporal.

Cada vez está adquiriendo más protagonismo. ¿Terminará liderando el partido en Euskadi?

No lo sé. Le tengo mucho aprecio personal, pero todavía le falta tiempo. El PP en Euskadi es muy importante y la necesidad de matizar el discurso es grande. El discurso de la repentización está muy bien y la frase y el titular, pero luego hay que trabajar el matiz y para trabajar el matiz primero tienes que tener un buen equipo, mejor incluso que uno mismo. Los buenos equipos te hacen proyectarte más allá y de manera más ambiciosa. Los equipos se pueden salvar, el individuo más tarde o más temprano, siempre se condena. Por eso nosotros todavía tenemos proyecto porque somos un grupo, porque si fuera solo Luis Eguíluz el que se hubiera presentado a la presidencia del partido en Bizkaia hubiera tirado la toalla y fuera, pero no.