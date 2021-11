Una manifestación marcha en Bilbao por una escuela "pública, euskaldun e inclusiva"

Una manifestación ha recorrido este sábado las calles de Bilbao para reivindicar una escuela "pública, euskaldun e inclusiva" como "eje del sistema educativo" vasco. Asimismo, los asistentes han reclamado al consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, "un compromiso claro contra la segregación escolar y por la cohesión social".

La movilización, organizada por las entidades que integran la plataforma 'Euskal Eskola Publikoaz Harro', ha arranco pasadas las 17.00 horas desde las inmediaciones de la Delegación del Gobierno vasco, para finalizar en la Plaza de Arriaga, donde se ha leído un comunicado que recoge Europa Press. En un ambiente festivo, y tras una pancarta en la que se podía leer "Hezkuntza publikoaren alde. Pribatizaziorik ez" ("Por la escuela pública vasca. No a la privatización", en euskara), los participantes han proferido gritos en contra de la segregación y en favor de la educación pública.

Entre los asistentes se ha podido ver al secretario de Educación de EH Bildu, Ikoitz Arrese, así como a los parlamentarios de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez e Isabel González, y al diputado de Unidas Podemos en el Congreso Roberto Uriarte. En declaraciones previas al inicio de la marcha, representantes de la plataforma han reivindicado la escuela pública en un momento en que Euskadi trabaja en una nueva Ley de Educación. "Es el momento para hacer políticas que hagan que la escuela pública sea el eje del sistema educativo vasco, tal y como sucede en el resto de Europa, donde el 80% es público", han advertido.

Euskal eskola publikoaren aldeko eta pribatizazioaren kontrako mobilizazioan parte hartu dugu.



✏️ Hau da gure eskaintza: Euskal Hezkuntza Sistema Publiko Burujabea.



Eta sektoreko eragile guztiekin lantzea da gure #KONPROMISOA. pic.twitter.com/sVWiL4ZGMW — Ikoitz Arrese Otegi (@ik0itz) 6 de noviembre de 2021

Por otro lado, han denunciado que el actual sistema "dual" no responde a las necesidades de la sociedad al generar "segregación y falta de excelencia" y han defendido que el derecho a la educación no puede depender de la capacidad económica de las familias, motivo por el que han apostado por "acabar con la privatización y dejar de financiar escuelas que no dan respuesta a la diversidad, no son inclusivas y no euskaldunizan".

La escuela pública como "prioridad absoluta"

En el comunicado final, los organizadores han insistido en que la escuela pública debe ser "prioridad absoluta de la administración" y han abogado por una escuela "única, pública, euskaldun e inclusiva". "Es hora de poner límites a la educación privada-concertada. Hay que acabar con la política que sustenta con dinero público todas las iniciativas privadas sin distinción. En el contexto actual de bajada de natalidad, exigimos al Gobierno vasco una utilización más justa y eficiente de los recursos públicos", han resaltado.

Del mismo modo, han solicitado una normativa consensuada que permita la publificación de los centros, así como "universalizar el modelo de inmersión lingüística en euskera". "Interpelamos al Gobierno Vasco por sus políticas educativas que nos han llevado a esta situación discriminatoria y también a los centros de la red privada, que aprovechan las ventajas de esta situación para mantener sus privilegios y aumentar la segregación", han añadido.

Por último, han manifestado que el futuro acuerdo educativo debe suponer un "proceso transparente de reflexión sobre las redes educativas, la financiación, el modelo de inmersión y la segregación escolar con la participación de representantes de la red pública". "Pedimos al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que apueste por una escuela pública de todos y para todos, y que muestre un compromiso claro contra la segregación escolar y por la cohesión social", han finalizado.