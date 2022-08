El Obispado de Bilbao investiga a 14 sacerdotes por abusos sexuales

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha asegurado que la Diócesis vizcaína colabora “con total decisión y convicción” en la investigación sobre abusos sexuales en la Iglesia puesta en marcha por el Defensor del Pueblo. Además, ha explicado que la Comisión impulsada en la Diócesis de Bilbao recogía, en un informe de abril, “14 sacerdotes que, de una forma u otra, habían sido señalados como posibles victimarios” por las propias víctimas o por personas que “han oído que ha podido pasar”. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Segura ha considerado que es “muy importante” que todas las diócesis colaboren con la investigación que ha puesto en marcha el Defensor del Pueblo sobre abusos en la Iglesia. En esta línea, ha subrayado que la Diócesis vizcaína “lo va a hacer y lo está haciendo con total decisión y convicción”.

Al obispo de Bilbao no le consta que haya ninguna Diócesis que haya decidido “no colaborar” y ha afirmado que hay “muchas diócesis” que están colaborando, aunque la Iglesia “no funciona como una multinacional, con un poder centralizado”, y las diócesis “son autónomas”. Según ha añadido, hay “deseo de colaborar” pero también hay “dudas y preocupaciones” porque hay “víctimas con las que tú has hablado que te han comunicado la experiencia que han tenido pero no quisieran que se hiciera público”.

En todo caso, ha insistido en que es “importante que la opinión pública tenga la sensación de que no estamos ocultando nada” y, “siempre en el respeto que debemos a las personas que nos piden confidencialidad, podamos colaborar plenamente” en la investigación.

En relación a la Comisión puesta en marcha por el Obispado de Bilbao, por parte del anterior obispo, Mario Iceta, ha explicado que se produjo un informe en abril en el que “se hablaba de 14 sacerdotes que, de una forma u otra, habían sido señalados como posibles victimarios, en algunos casos han sido las mismas víctimas las que han dado la información y en otros casos son personas que han oído que ha podido pasar”.

Joseba Segura ha señalado que, en su experiencia de encuentros con las víctimas, no ha encontrado “ningún caso en el que, después de oír lo que han contado, tenga dudas de que efectivamente ha pasado algo o que no sea verdad lo que están diciendo”. Según ha indicado, es “muy importante” dar la oportunidad de que “expresen su historia” y hacer “en la medida de lo posible” lo necesario para que “realmente no haya ninguna duda, cuando hay un indicio claro de que efectivamente ha pasado, que han dicho la verdad y que lo que hay que hacer es reconocer la valentía que tenido”.

El obispo ha afirmado que esta cifra de 14 personas le parece “bastantes” y considera que “hay más”, pero no cree que “la proporción que hay aquí de curas depredadores, responsables de abusos, sea tan grande como ha habido en otras iglesias” como en los casos conocidos en Estados Unidos o Irlanda. En todo caso, ha admitido que hay casos que se han producido y que no va a conocer porque “las víctimas no van a querer hablar o porque se han perdido en la historia en un momento determinado”.

'Caso Gaztelueta'

También ha aludido al llamado 'caso Gaztelueta' y, preguntado si considera que la carta remitida por el colegio Gaztelueta a la familia, en la que el Opus Dei no pide perdón, se queda corta, ha subrayado que se trata de “un tema complicado”.

Por su parte, ha explicado que se entrevistó con los padres de la víctima y no tiene “duda de que toda la experiencia que vivieron fue terrible”. “No creo que eso se puede inventar, creo que hay algo de verdad y algo importante que creo ha sido reconocido también en la sentencia, que confirma que el hecho de que hay una responsabilidad por parte del profesor”, ha apuntado. Personalmente, ha admitido, él “hubiera escrito otra carta” pero tiene que tener “respeto” por la estructura de la Iglesia y en la que “el Opus Dei y otras órdenes religiosas, aunque ciertamente tienen una cierta vinculación con el obispo, tienen una gran autonomía”. Según ha explicado, a él “nadie le ha preguntado nada de la carta”.

Segura ha indicado que, en una situación similar, él habría intentado que el profesor condenado “reconociera que se ha producido algo” y que se produjera “un acercamiento a la familia”, si bien ha precisado que, “si él dice que no”, no se le “puede forzar”.

En otro orden de cosas, ha reiterado que hay que “cambiar cosas” para dar a las mujeres “la responsabilidad que tienen”, por ejemplo, al nivel de la vida parroquial, si bien ha apuntado que su Diócesis forma parte de “una Iglesia global que tiene sus procesos y tiempos y hay que tener paciencia”. Según ha indicado, es “muy importante el valor de la unidad” y la Diócesis de Bilbao “no se puede permitir decidir determinadas cosas que vayan en contra”.

En todo caso, ha señalado que se va “ir haciendo todo lo que se pueda hacer” y, en este sentido, ha explicado que en Bilbao se trabaja “de manera habitual” con “un Consejo Episcopal ampliado” en el que hay presencia mujeres en sus reuniones, con “total sintonía y normalidad en el proceso”.

También ha reiterado la “situación difícil” que se vive en la Iglesia para reemplazar a los sacerdotes que van falleciendo. “Sí estamos con un aprieto un poquito grande ahí”, ha admitido el obispo de Bilbao, que ha destacado que, en el último año, ha habido “un progresivo movimiento de vuelta a las Iglesias” tras la reducción de asistencia a los oficios registrada por la pandemia.

Finalmente, en relación al Decreto de medidas de ahorro energético, ha explicado que la iluminación de catedrales “normalmente están vinculadas a proyectos de iluminación de edificios públicos” y, en ese sentido, “están coordinadas con la administración y lo que sucede en la administración sucede en las catedrales”. “No es que nosotros decidamos cuándo se enciende o apaga una luz en una iglesia”, ha apuntado.