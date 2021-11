La oposición denuncia que la nueva OPE de Osakidetza "no disipa sospechas"

Los grupos de la oposición se han sumado este jueves en el Parlamento Vasco a las críticas de los sindicatos al modelo de la nueva OPE convocada por Osakidetza, sobre la que han advertido de que no disipa las "dudas y sospechas" que se suscitaron en torno a la anterior convocatoria, que está siendo objeto de una investigación judicial por posibles filtraciones. Por su parte, el PNV y el PSE-EE han acusado al resto de partidos de "utilizar políticamente" este tema y han defendido el modelo de OPE anunciado.

La investigación judicial de la OPE de la Sanidad vasca encalla: errores, retrasos y dos tercios de la prórroga sin hacer nada

Saber más

El debate en torno a este nuevo proceso selectivo de Osakidetza, aprobado el pasado jueves con la oposición de los sindicatos, ha llegado al pleno de la Cámara autonómica de la mano de EH Bildu, formación que ha acordado una enmienda de transacción con Elkarrekin Podemos-IU. La enmienda, que ha sido rechazada, denunciaba que el hecho de que en la nueva OPE serán los propios tribunales de las categorías médicas los que decidan quién y cómo se elaborarán los exámenes, lo que, a su juicio, supone "un paso atrás en la búsqueda de transparencia" en estos procesos, según informa Europa Press.

"Confianza perdida"

Además, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU denunciaban en su propuesta que el Gobierno Vasco "no ha dado pasos para garantizar que se puedan evitar las sospechas de filtraciones en las OPE (...), garantizando la trazabilidad del proceso y que las personas que participen en las mismas recuperen la confianza perdida tras los escándalos de anteriores OPE". Por ese motivo, instaban al Departamento de Salud a reformular el modelo de examen y acceso a Osakidetza, con el fin de asegurar "una selección imparcial que garantice la igualdad de oportunidades, la máxima transparencia y la trazabilidad del proceso para dar las máximas garantías a las personas opositoras", de forma que "no se repita lo sucedido" en la OPE 2016-2017.

A través de la enmienda, se pedía también que el Departamento de Salud y Osakidetza retomaran las negociaciones con los sindicatos para acordar las funciones que debe desempeñar el IVAP en las nuevas ofertas de empleo del Servicio Vasco de Salud. En lugar de esta propuesta, se ha aprobado una enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno vasco (PNV y PSE-EE), que suman mayoría absoluta en la Cámara. El texto ha salido adelante con el voto en contra de EH Bildu y la abstención de Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox. En esta enmienda se insta al Departamento de Salud y a Osakidetza a que adopten las medidos necesarias para que se pueda llevar a cabo la OPE 2018-2019, "de forma que no se pierda ni una de las plazas que se puedan convocar cómo consecuencia de las limitaciones establecidas por los tasas de reposición correspondientes".

Asimismo, se solicita que en los procesos selectivos de la OPE 2018-2019 de Osakidetza, así como en las futuras convocatorias, "se garantice el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como los de transparencia, objetividad y fiabilidad". En ese sentido, se insta a que se implementen las medidas previstas en el 'Nuevo Modelo de Procesos de Selección del Sistema Vasco de Salud', "al objeto de reforzar las garantías en relación con los principios que deben regir cualquier proceso selectivo en el sector público" y, a su vez, de permitir "captar y retener talento para responder adecuadamente a los restos a los que se enfrenta el sistema público vasco de salud". En el transcurso del debate, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha denunciado que la forma de actuar del Departamento de Salud y de Osakidetza respecto a la nueva OPE 2018-2019 cuestiona el compromiso del Gobierno Vasco de corregir las "irregularidades" detectadas en la anterior convocatoria.

"Que no vuelva a suceder"

Ubera ha precisado que aún está pendiente de determinar en los tribunales de justicia si en el transcurso de las pruebas de la OPE 2016-2017 "se vulneró la legalidad". No obstante, ha advertido de que al margen de la vía judicial, la "obligación" del Parlamento es tratar de garantizar que "no vuelva a suceder" lo ocurrido en el aquel proceso selectivo, algo que considera que no se garantiza en la nueva convocatoria.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha denunciado que en la nueva OPE convocada por Osakidetza "se mantiene lo fundamental del modelo anterior, incluso aquellos aspectos de la convocatoria que "la propia Fiscalía dijo que era donde se podían fundamentar las sospechas de filtraciones" de los exámenes de la convocatoria de empleo público 2016-1017, que está siendo investigada por un juzgado de Vitoria. Según ha afirmado, esto demuestra la "falta de voluntad" del Gobierno vasco para "corregir" los aspectos de las OPE de Osakidetza que propician "dudas y sospechas" sobre posibles filtraciones e irregularidades tras el "escándalo mayúsculo" que se generó en torno a la OPE de 2016-2017. Asimismo, ha recordado que la nueva convocatoria aprobada la semana pasada no cuenta con el aval de los sindicatos.

La parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha afirmado que tras el "capítulo negro" que supuso el proceso selectivo de Osakidetza en la anterior legislatura, el Gobierno vasco tiene "la responsabilidad añadida" de "no sembrar ningún tipo de duda" en las futuras OPE. De esa forma, ha afirmado que el objetivo debe ser "que no se repitan las numerosas irregularidades" que se registraron en el proceso de 2016-2017, por lo que ha reclamado que en la nueva OPE se establezcan "garantías de transparencia e imparcialidad".

Por su parte, el parlamentario del PNV Kerman Orbegozo ha defendido la aprobación de la nueva OPE de Osakidetza, pese a no contar con el respaldo de los sindicatos, ya que la cobertura de las más de 3.000 plazas de profesionales sanitarios que en ella se contemplan "no se puede demorar más". Además, ha acusado a la oposición de seguir "utilizando políticamente" este asunto, así como de "extender la sospecha" y cuestionar la "profesionalidad" de los profesionales de Osakidetza que, según el modelo de OPE diseñado, participarán en los tribunales evaluadores del proceso selectivo.

Desde el PSE-EE, Ekain Rico ha reconocido que lo "deseable" hubiera sido haber contado con el respaldo de los sindicatos a la hora de establecer el modelo de la convocatoria de la OPE de Osakidetza 2018-2019 aprobada la semana pasada. No obstante, ha recordado que según la normativa vigente, si esta OPE no se convocaba antes del 31 de diciembre, "se pierde para siempre" la posibilidad de convocar esas 3.000 plazas. Además, respecto a las objeciones de la oposición al modelo de la nueva convocatoria, ha afirmado que las condiciones de esta OPE se ajustan al modelo aprobado en 2019 por Osakidetza, con el fin de evitar que se repita lo sucedido en las oposiciones de 2016-2017.