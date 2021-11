Osakidetza aprueba, con la oposición sindical, que los tribunales de su próxima OPE decidan quién elabora los exámenes

Osakidetza ha aprobado en la Mesa Sectorial de este jueves, con la oposición de los sindicatos, que los tribunales de su próxima Oferta Pública de Empleo (OPE) puedan decidir "quién y cómo" elabora los exámenes, según han denunciado las organizaciones sindicales. En un comunicado que recoge Europa Press, CCOO ha asegurado que la medida "supone un despropósito y un paso atrás en la búsqueda de transparencia" del nuevo modelo de OPE. "Arranca así una OPE de 3.233 plazas que no logra disipar las dudas del proceso anterior", ha advertido.

La magistrada de las filtraciones en las oposiciones de la Sanidad vasca asegura que analizar los exámenes "no aporta nada"

Saber más

La Federación de Sanidad de CCOO de Euskadi ha recordado que "si bien hasta ahora iba a ser el IVAP" el que se encargase de la elaboración de los exámenes, ya no lo hará "por imposibilidad técnica", según Osakidetza. La Mesa Sectorial extraordinaria ha aprobado las Bases Generales de la OPE 18/19, pero "no han contado con el respaldo de ninguna de las organizaciones sindicales" que la integran. CCOO ha asegurado que había solicitado en la Mesa Sectorial "en diferentes ocasiones" que las pruebas las elaborase el IVAP "mediante personal ajeno a Osakidetza, de manera que se pudiera evitar la sospecha de filtraciones". "Sin embargo, el Servicio Vasco de Salud ha aprobado lo contrario, volviendo a dejar la decisión en manos del tribunal", he censurado.

"Sin corregir errores pasados"

En opinión del sindicato, esta decisión "no solo ningunea lo planteado en la Mesa Sectorial", sino que "ningunea también lo que la propia Consejería había trasladado al Parlamento Vasco". "En lugar de hacer más transparente el proceso de OPE, se le traslada la responsabilidad a cada uno de esos tribunales, que podrían llegar a decidir elaborarlos por sí mismos", ha criticado.

Para CCOO, "sea lo que sea lo que suceda con la investigación de las posibles filtraciones de la OPE 16-17, esta decisión demuestra que el Departamento de Salud y Osakidetza no van a corregir errores pasados". "En lugar de promover OPEs con una trazabilidad definida del proceso y que recuperen la confianza de todas las personas que participen en la misma, se mantienen las dudas y sospechas sobre un proceso de la importancia de una oferta pública de empleo", ha concluido.