Ortuzar avisa a las bases del PNV antes del proceso interno: “Hay derecho a criticar pero para construir, no para destruir”

El PNV ha vuelto a llenar con miles de personas -pero quizás ya no decenas de miles- las campas que hace unos años compró en Foronda, cerca del aeropuerto de Vitoria. El Alderdi Eguna de 2024 era singular y desde hace meses se promocionó como tal. El partido se empezó a resentir en las municipales y forales, no ganó las generales, fue empatado por EH Bildu en las autonómicas y quedó tercero en las europeas. Sigue siendo la principal fuerza política vasca pero ha diagnosticado que precisa un reseteo para seguir siéndolo. Andoni Ortuzar, presidente del Euzkadi Buru Batzar desde 2013 y de la misma generación que Iñigo Urkullu, al que se aportó con argumentos sobre un necesario relevo generacional, no ha despejado su futuro en su intervención ante las bases. “Cuando se acabe el mitin, no os contagiéis de mis colegas periodistas y me preguntéis qué voy a hacer yo. Preguntaos qué tenéis que hacer vosotros”, ha llegado a decir para añadir, dando carta de naturaleza a la existencia de un creciente sector crítico y parafraseando al primer lehendakari en la Guerra Civil, José Antonio de Aguirre que, en el proceso interno, “hay derecho a criticar pero para construir y no para destruir”.

“En un Alderdi Eguna anterior os dije que erais como la fórmula secreta de la Coca-Cola. Nuestra chispa de la vida. Hoy el partido necesita más chispa que nunca. Y hoy de Foronda tenemos que salir con la chispa a tope [...]. La decisión de lo que el partido vaya a ser y quién lo va a dirigir está en vuestras manos. Para cambiar lo que haya que cambiar y mantener lo que haya que mantener”, ha agregado Ortuzar, que confía en contar con “tres años sin elecciones” para actualizar la organización. No hay que “rehuir” la crítica pero también toca “valorar lo conseguido”.

El partido ha querido cohesionar también a sus bases proyectando un vídeo con intervenciones históricas de las casi 50 ediciones de esta celebración, que antes tenía lugar en el otro aeropuerto que tuvo Vitoria, el de Salburua. Incluso ha aparecido Carlos Garaikotxea, que escindió el partido al crear EA. Como expresidentes del EBB estaban Xabier Arzalluz o Josu Jon Imaz, y como exlehendakaris Juan José Ibarretxe o Iñigo Urkullu, además del fallecido José Antonio Ardanza. Todos ellos son hombres y la organización ha incorporado discursos de mujeres representantes de EGI de 2013 en adelante.

Críticas a PSE-EE, EH Bildu y PP

Ortuzar, en todo caso, ha reivindicado al PNV como referencia política fundamental en Euskadi con críticas a EH Bildu, a PSE-EE y a PP. A los socialistas, que son socios en el Gobierno vasco y en las principales instituciones forales y municipales, les ha criticado por “vaticinar” una “pérfida entente abertzale” que va a “romper” las consensos sobre autogobierno. “Se rasgan las vestiduras cada vez que invocamos el derecho a decidir. Es como si nosotros, para sentarnos a hablar con ellos, les pidiéramos que cambiar el nombre de Partido Socialista Obrero... y Español. No voy a perder ni un minuto en discusiones estériles”, ha dicho.

Y a EH Bildu, que efectivamente ha propuesto activar esa mayoría soberanista existente en el Parlamento, le ha reprochado que busque una “cuña” para debilitar las coaliciones y la “estabilidad” de las instituciones. “Yo les recomiendo a unos y a otros que se tomen una taza de tila, se tranquilicen y dejen de presionarnos. Es en balde. No vamos a negociar en exclusiva ni con los unos ni con los otros. Vamos a hablar con todos”, ha zanjado.

El presidente del PNV ha esgrimido el acuerdo de la investidura de Sánchez, de 2023. Ha recordado que está pactado el desarrollo estatutario. “El PNV se va a dejar la piel” para que se cumpla, ha remarcado. Entiende que hay una “oportunidad” en el actual contexto español que no se puede desaprovechar.

Sobre el PP, ha negado que el apoyo a la iniciativa sobre Venezuela implique un cambio en la política de bloques. “Por mucho que coincidamos en una votación, esto no va de bloques. Va de coherencia política. Y el PNV intenta ser coherente”, ha afirmado para criticar la actitud de la derecha hacia el autogobierno, particularmente por el reciente no apoyo a la transferencia de Tráfico a Navarra. Ha implorado que no se quiera “encasillar” al PNV. “Es lo que tiene ser el jamón del bocadillo, que te aprietan por las dos partes”, ha bromeado en uno de sus ya habituales chistes con los que adorna los mítines.

Pradales alerta contra la España “jacobina” y “centralista”

Antes ha intervenido Imanol Pradales en su primer Alderdi Eguna como lehendakari. “Ilusión, honor y responsabilidad”, ha admitido por verse en un escenario donde han tomado la palabra los “gigantes” del PNV. “Desde pequeño era día de fiesta en casa. Coger la ikurriña, la carne empanada de la ama, desayunar rápido para no perder el autobús, ...”, ha contado acompañado por un botellín de agua y despojado del traje y la corbata institucionales. En su parte más política, Pradales ha mostrado su preocupación por la “tendencia jacobina y centralista” del Estado. Ha puesto como ejemplo los “preocupantes” ataques al Concierto Económico. Además, ha reclamado a Pedro Sánchez, con quien ya se ha reunido en dos ocasiones en tres meses, que pase “de las palabras a los hechos” y complete las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. “¡Tiene que cumplir!”, ha clamado.

En todo caso, le ha demandado un nuevo marco de futuro para “asentar” la bilateralidad con el Estado y con “reconocimiento” de la “nación” vasca. “Vamos a explorar también nuevas vías que superen los marcos estatales para el crecimiento de nuestro pueblo”, ha agregado tanto en castellano como en euskera. No ha llegado a defender el derecho a decidir como tal pero, en euskera, lo ha bordeado: “La voluntad de los vascos es decisiva. La voluntad de los vascos es imparable. Es nuestro derecho. Es un derecho histórico”. Como gobernante, ha prometido también ir “con la verdad de frente” y “sin falsas promesas”, pero también “sin miedo a cometer errores” y “tomando decisiones valientes”. Y ha ofrecido un “modelo” confiable que mire como referencia al norte de Europa y, en velada referencia a EH Bildu, que no lo haga a la “Cuba castrista”, a la “Nicaragua sandinista” o a la “Venezuela chavista”. Le han acompañado a Pradales todos los consejeros de la parte del PNV, incluidos los no afiliados Begoña Pedrosa y Juan Ignacio Pérez Iglesias.

En 2023 hubo tres discursos y los tres fueron de hombres. Este año han sido cuatro y han tomado la palabra también dos mujeres. En nombre de EGI, las juventudes del PNV, lo ha hecho Olatz Arrese, guipuzcoana y asesora en el Parlamento Vasco. Lo ha hecho íntegramente en euskera. “El euskera no lo salvarán los alemanes, los ingleses o los españoles”, ha avisado. Y ha apelado igualmente a contar con un partido “feminista”. Y en nombre de PNB, la organización que opera en Francia, ha subido al escenario Gracianne Mirande, que ya participó en el cierre de la campaña de las europeas en Bilbao. En Iparralde el PNV tiene unos 150 afiliados. En su caso, ha hecho una intervención bilingüe en euskera y con pasajes también en francés. Ha clamado por un “País Vasco unificado” a ambos lado de la frontera. “En Iparralde, como en el resto de Euskadi, tenemos fuerza”, les ha recordado a los presentes.

Un parque temático en Foronda

El Alderdi Eguna es algo excepcional en la política. El partido, cada último domingo de septiembre, organiza en unas campas en Foronda una gran fiesta que parece un parque temático 'jeltzale'. Durante tres semanas, se montan carpas, escenarios, txosnas y otras infraestructuras en unos 400.000 metros cuadrados que, en su momento, compró un afiliado llamado Josu Arruti, como se conoció en el juicio de corrupción del 'caso De Miguel', en el que Arruti fue uno de los condenados, aunque esquivó la cárcel al reconocer los delitos y devolver el dinero defraudado. Las sillas de plástico para los asistentes eran del orden de 2.500. Había cierta curiosidad por cómo se aplicaría el sistema Ticket Bai de control fiscal de la Diputación de Álava después de que en verano se sancionara a txosnas más vinculadas a la izquierda abertzale por no emplearlo. Fuentes del partido han recalcado que iban a ser rigurosos en su utilización.

Para llegar al lugar hay que pasar el pequeño pueblo de Foronda, perteneciente al municipio de Vitoria. Antes, además de un productor de patatas que busca hacer negocio con los miles de visitantes, han aparecido algunas protestas contra los planes de instalación de renovables promovidos por la compañía Solaria. Pertrechados con petos fosforitos, decenas de voluntarios regulan el tráfico, aunque la Ertzaintza también destina patrullas para el evento. También hay ambulancias, un hospital de campaña, un autobús de Kutxabank que hace servicio de cajero automático y otros servicios básicos. Muchos de los asistentes acuden con camisetas, chándal o pegatinas del partido. Hay hasta 'kiss cam', como en los grandes eventos deportivos.

Cientos y cientos de coches y decenas y decenas de autobuses peregrinan hasta Foronda desde otros puntos de la geografía del PNV, particularmente desde Bizkaia. Allí se encuentran un mercadillo con calzado “made in Spain” pero también con productos vascos como pasteles, rosquillas y quesos de Idiazabal... y un puesto de bufandas del Athletic Club y hasta décimos para Lotería de Navidad. Los niños tienen hinchables y otros juegos y los mayores decenas de barras montadas por las diferentes organizaciones. Los presidentes de Navarra o de Álava, por ejemplo, estaban detrás de ellas sirviendo pintxos y bebidas. Las de Gipuzkoa y las de EGI, las juventudes, son las únicas que tenían pancartas independentistas. Un trenecito matriculado en Salamanca llevaba y traía a los asistentes entre los diferentes puntos del recinto.

No ha faltado en el Alderdi Eguna una misa católica. Medio centenar de afiliados, la mayoría veteranos, han cantado juntos el 'Aleluya'. También ha habido “disko festa”. Y, desde luego, el tradicional desfile de todas las organizaciones del PNV. A cada presidente se le ha entregado un eslabón para formar una cadena gigante. Al partido le pierde la metáfora en euskera 'Katea ez da eten!', que viene a decir que el PNV es una misma cadena iniciada por Sabino Arana que sigue bien amarrada más de un siglo después. Ortuzar, por ejemplo, ha felicitado a Joxe Manuel Erkizia, un afiliado de 101 años de Andoain, y Aitziber Latatu de Lanestosa, la más joven en hacerlo. En esa parada se incluyen también las organizaciones “extraterroritoriales”, como la de Madrid o las de América. Los de Argentina andaban algo perdidos entre la multitud. La más buscada de este año era la de Venezuela. Acompañados por Iñaki Anasagasti, nacido allí, han realizado una crítica a la situación política allí. El PNV mantiene estrechos lazos con la oposición venezolana. Ortuzar también ha criticado a Nicolás Maduro. Y Pradales ha dicho que la diáspora es el “octavo territorio” vasco.

El regreso de Urkullu

Hacia las 11.00 horas de la mañana, el lehendakari Iñigo Urkullu ha llegado discretamente a las campas de Foronda. Por vez primera en más de una década, no toma la palabra en el escenario. A su llegada, ha conversado con algunos afiliados, ha recibido el saludo de algunos antiguos colaboradores y, más adelante, también ha escuchado el agradecimiento expreso tanto de Ortuzar como de Pradales durante sus discursos. “Un trabajo incuestionable. Has dejado una Euskadi mucho mejor de la que encontraste. No se me ocurre mayor y mejor legado”, ha manifestado el lehendakari. Su predecesor ha sido ubicado en primera fila en el graderío del escenario, junto al consejero del PNV en el Gobierno de Navarra, Mikel Irujo. Otros exconsejeros de su equipo como Gotzone Sagardui o Arantxa Tapia -ambas funcionarias de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)- han participado discretamente en el acto como una más entre el público.

Como es habitual, entre los invitados había otros partidos políticos. El que más focos ha atraído ha sido Junts, que ya ha retomado la relación normalizada con el PNV aunque no hasta el punto de volver a ser socios en Europa. La delegación del partido catalán ha estado encabezada por Míriam Nogueras, la portavoz en el Congreso. Igualmente han acudido Coalición Canaria (CC), el BNG (que curiosamente es socio de EH Bildu), el PI balear y organizaciones de Georgía, Kurdistán o países africanos.